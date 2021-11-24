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Транспорт
Маша Цепелева

Tesla обяжет при включении автопилота соглашаться на съёмку видео — отказаться от записи нельзя Статьи редакции

Так компания хочет получать больше информации об обстоятельствах аварий с автопилотом.

Tesla обновила соглашение, которое появляется при загрузке новой beta-версии полного автопилота. Если отказаться от соглашения, включить полный автопилот не получится.

Теперь в тексте есть упоминание, что запись с камер видеонаблюдения в машине будет связана с идентификационным номером машины, если произойдёт авария или возникнет её угроза. Так компания сможет получить больше информации об авариях, в которых обвиняют автопилот, сообщает Electrek.

Tesla и раньше использовала камеры для безопасности, но съёмка была анонимной. Запись не идентифицировалась с владельцем машины и использовалась только для обучения системы искусственного интеллекта и улучшения функций автопилота.

Компания выпустила последнее обновление в ноябре 2021 года. Среди новых функций в нём появились «маневры предотвращения столкновений» и другие функции безопасности.

  • Одна из громких аварий c Tesla произошла в апреле 2021 год. В Техасе Tesla Model S врезалась в бордюр, потом в дерево и загорелась. Погибли два человека. Полицейские заявили, что за рулём автомобиля никого не было, а машиной управлял автопилот.
  • После аварии Илон Маск написал в Twitter, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец не покупал.
  • В октябре 2021 года Национальный совет по безопасности на транспорте подтвердил, что во время аварии Tesla за рулём был человек.

#новость #tesla

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Евгений Алиев

Академег сломал систему Теслы))

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1
Научно-Технический космос

После аварии Илон Маск написал в Twitter, что автопилот в автомобиле не был включен

Это как они ехали? Сначала кто то включил автопилот и пересел с водительского места? Там же вроде руки на руле в любом случаи нужно держать...

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1
Себастиан Перейра

куча кулибиных уже решила эту проблему
погуглите видео, где тесла едет сама по себе , а водитель либо дрыхнет, либо вообще на заднем сиденье

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0
Dmitry Eugenia

Верно. Нужно не только держать руки на руле, а и подтверждать смену ряда (включать поворотники) и нажимать на педаль на перекрёстке (иначе остановится). Это в полном self-driving. Спать или перелезть на другое сидение не получится - это все постановка для тиктоков.

В автопилоте Тесла только умеет держать скорость с дистанцией до впереди идущей машины и ряд и точно так же с руками на руле (регулярно сначала просит тронуть руль (на экране), если проигнорировать, будет пищать и потом просто отключит автопилот. С новым софтом по камере над зеркалом следит за водителем - если он держит руки на руле и смотрит на дорогу, то спрашивает подтверждение реже.

На видео легко отличить режим self-driving от автопилота. Первый показывает маршрут одной синей линией посреди ряда, автопилот подсвечивает синим оба края ряда.

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0
Roman Trifonov

Ну так согласиться и заклеить камеры все. Тесла имеет право снимать, а человек имеет право этому противодействовать.

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0
Илья Байбус

А смысл? Автопилот тогда работать точно не будет

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2
Darth Revan

В этом случае Tesla точно не несёт никакой ответственности за аварию ред.

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1
Вася Пражкин

Чудак-человек. Это ж специальная бета-программа для тестирования автопилота. Заклеишь камеру - отключат от беты.

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0
Daniel W

Купил значит-ся намедни Теслу, доплатил десять тысяч долдаров за новёхонький автопилот. Включил автопилот, согласился на съемку видео, затем заклеил все камеры. Автопилот перестал видеть дорогу и теперь не включается.

Сижу за рулём, кручу баранку, думаю, какой же я умный, Теслу обхитрил.

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0
Grigvik Fake

В общем им надо полностью перейти на автопилот или отказаться от него. В противном случае всегда будет спор кто виноват.

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0
Азиатский Таксист
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0
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