Tesla обяжет при включении автопилота соглашаться на съёмку видео — отказаться от записи нельзя Статьи редакции
Так компания хочет получать больше информации об обстоятельствах аварий с автопилотом.
Tesla обновила соглашение, которое появляется при загрузке новой beta-версии полного автопилота. Если отказаться от соглашения, включить полный автопилот не получится.
Теперь в тексте есть упоминание, что запись с камер видеонаблюдения в машине будет связана с идентификационным номером машины, если произойдёт авария или возникнет её угроза. Так компания сможет получить больше информации об авариях, в которых обвиняют автопилот, сообщает Electrek.
Tesla и раньше использовала камеры для безопасности, но съёмка была анонимной. Запись не идентифицировалась с владельцем машины и использовалась только для обучения системы искусственного интеллекта и улучшения функций автопилота.
Компания выпустила последнее обновление в ноябре 2021 года. Среди новых функций в нём появились «маневры предотвращения столкновений» и другие функции безопасности.
- Одна из громких аварий c Tesla произошла в апреле 2021 год. В Техасе Tesla Model S врезалась в бордюр, потом в дерево и загорелась. Погибли два человека. Полицейские заявили, что за рулём автомобиля никого не было, а машиной управлял автопилот.
- После аварии Илон Маск написал в Twitter, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию, которая позволяет технологии полностью взять управление, владелец не покупал.
- В октябре 2021 года Национальный совет по безопасности на транспорте подтвердил, что во время аварии Tesla за рулём был человек.
Верно. Нужно не только держать руки на руле, а и подтверждать смену ряда (включать поворотники) и нажимать на педаль на перекрёстке (иначе остановится). Это в полном self-driving. Спать или перелезть на другое сидение не получится - это все постановка для тиктоков.
В автопилоте Тесла только умеет держать скорость с дистанцией до впереди идущей машины и ряд и точно так же с руками на руле (регулярно сначала просит тронуть руль (на экране), если проигнорировать, будет пищать и потом просто отключит автопилот. С новым софтом по камере над зеркалом следит за водителем - если он держит руки на руле и смотрит на дорогу, то спрашивает подтверждение реже.
На видео легко отличить режим self-driving от автопилота. Первый показывает маршрут одной синей линией посреди ряда, автопилот подсвечивает синим оба края ряда.
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