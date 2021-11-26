«Калашников» запатентовал два прототипа электрических миникаров Статьи редакции
Компания может готовиться к серийному производству, предполагает издание TNW.
Концерн опубликовал прототипы в базе данных Федерального института интеллектуальной собственности России.
У квадрициклов будет либо три, либо четыре колеса. Официальной даты начала производства пока нет.
Трёхколёсная версия электромобиля меньше, чем четырёхколёсный квадрицикл. У неё нет дверей. В машине есть место для двух человек и отсек для багажа.
Издание TNW предполагает, что у электромобилей могут быть такие же характеристики, что и у концептов миникаров, которые показывал «Калашников» — максимальная скорость в 80 км/ч и запас хода до 150 км.
Впервые «Калашников» показал свой четырёхколёсный UV-4 в 2018 году на международном форуме «Армия-2018».
В 2019 году компания представила версию такси UV-4 на Международном Евразийском форуме такси (МЕФТ) в Москве. У неё были такие же характеристики, но с улучшенной системой кондиционирования и отопления.
Также в 2018 году концерн «Калашников» выпустил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум» по заказу властей Москвы.
Забавно читать это после вчерашней статьи https://vc.ru/transport/324009-eto-liz-karmaykl-ona-poobeshchala-miru-deshevyy-trehkolesnyy-avtomobil-i-sbezhala-s-dengami-investorov
Бывшие банкиры, недоучившиеся медики и фитнес-тренеры пробуют заработать на блокчейн-игре Axie Infinity — продавая персонажей и побеждая в сражениях. Как устроена её экономика и почему она стала популярной, объясняет Bloomberg.
По данным Startup Genome, 9 из 10 стартапов терпят неудачу. Возможных причин «смерти» много: недостаточно протестированная гипотеза, неподтвержденная юнит-экономика, неверная стратегия или просто неудача в подходе к продажам.
Как перейти в IT из другой сферы? Как разработать курс, которому нет аналогов? Как студенту получить максимум пользы от занятий? Рассказывает преподаватель OTUS Сергей Окатов, руководитель курсов «Kotlin Backend Developer» и «Kotlin Developer. Basic».
Рассказывает Юлия Зыкова, руководитель команды «Аудитория» в Циан.
В 2020 я сделал обзор Чёрной пятницы в популярных EdTech проектах: Skillbox, GeekBrains, Нетология, HTML Academy, SkillFactory, Hexlet, Я.Практикум.
Мне стало интересно, как изменилась стоимость курсов и профессий за год, а также какие скидки дают нам образовательные онлайн-сервисы в 2021 году.
На главной распродаже года клиентов компании ждут сразу несколько интересных предложений: скидки на смартфоны, пакеты SMS и безлимитный трафик на YouTube, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор.
Кому будет полезна эта статья: Статья заинтересует того, у кого ипотека. Но в особенности, проблема касается тех, чей возраст от 51 года, так что может быть полезна вам, если вы достигли этого возраста или помогаете старшим родственникам, как случилось со мной.
И предустанавливать программы для чтения электронных книг.
Мне давно надоели эти банки, но инфо-пространство постоянно забито историями, как мошенники в очередной раз украли деньги, причём даже без социальной инженерии.
Андрей Кривенко рассказал в интервью РБК про планы на развитие магазинов, как удаётся удерживать равновесие в команде и почему продажи вина для ритейлера пока неактуальны.