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Транспорт
Nazigul Jusupova

«Калашников» запатентовал два прототипа электрических миникаров Статьи редакции

Компания может готовиться к серийному производству, предполагает издание TNW.

15 15 комментариев
660 просмотров

Концерн опубликовал прототипы в базе данных Федерального института интеллектуальной собственности России.

У квадрициклов будет либо три, либо четыре колеса. Официальной даты начала производства пока нет.

Четырёхколёсный мини-электромобиль «Калашнков»
Четырёхколёсный мини-электромобиль «Калашников»

Трёхколёсная версия электромобиля меньше, чем четырёхколёсный квадрицикл. У неё нет дверей. В машине есть место для двух человек и отсек для багажа.

Трёхколёсный мини-электромобиль «Калашников»
Трёхколёсный мини-электромобиль «Калашников»

Издание TNW предполагает, что у электромобилей могут быть такие же характеристики, что и у концептов миникаров, которые показывал «Калашников» — максимальная скорость в 80 км/ч и запас хода до 150 км.

Впервые «Калашников» показал свой четырёхколёсный UV-4 в 2018 году на международном форуме «Армия-2018».

Презентация четырёхколёсного UV-4 в 2018 году «Калашников»

В 2019 году компания представила версию такси UV-4 на Международном Евразийском форуме такси (МЕФТ) в Москве. У неё были такие же характеристики, но с улучшенной системой кондиционирования и отопления.

Презентация версии такси UV-4 в 2019 году «Калашников»

Также в 2018 году концерн «Калашников» выпустил 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум» по заказу властей Москвы.

#новости #калашников

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Вася Пражкин

Коробка - автомат там?

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5
Павел Евграфович

Коробка - пулемёт. Второй номер нужен для водителя, чтобы передачи подносить.

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0
Andry Gribkov

Выглядит "классически" для "подобного" типа транспорта (трицикл с кабиной) и как всегда ультра-всрато, да

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3
Lev Klebanov

Забавно читать это после вчерашней статьи https://vc.ru/transport/324009-eto-liz-karmaykl-ona-poobeshchala-miru-deshevyy-trehkolesnyy-avtomobil-i-sbezhala-s-dengami-investorov

Это Лиз Кармайкл: она пообещала миру дешёвый…
В 70-х Кармайкл предлагала вложиться в машину, которая будет расходовать всего литр бензина на 30…
vc.ru
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1
Andrew Freez

статья топ, спасиб за ссыль (за всем не уследишь)

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0
Andrew Freez

У квадрициклов будет либо три, либо четыре

чуваки, там в названии подсказка

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1
Roman Antonov

Проедет ? :)

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0
Михаил Протопопов

И для чего нужна эта капсула смерти?

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0
Павел Евграфович

А можно будет два аккумулятора смотать изолентой, чтобы быстро их менять?

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0
Andrew Freez

Чо там с Кама-1, рестайлинг уже ждать?

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0
Антон Коноплев

Такая же «уникальная»разработка, как и элетромотоцикл для полиции. В итоге клон китайского мотоцикла с шильдиком калашников

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0
Илья Шишкунов

Интересно, а электрические автоматы существуют? Тип рейлган?

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0
Andrew Freez

ты вроде неленивый погуглить-то

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0
Антон Алексеев

Была тут уже новость на неделе про техколесник

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0
Max B

Главного не написали! 5.45 или 7.62? ))

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0
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