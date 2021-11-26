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Транспорт
Nazigul Jusupova

Renault в честь 60-летия модели 4L представила летающий автомобиль на её основе Статьи редакции

Машину выставили во Франции, с 2022 года её начнут показывать в крупных городах США.

26 26 комментариев
1932 просмотров

Прототип Air4 компания создала вместе с центром моушн-дизайна TheArsenale. Вместо колёс у машины четыре двухлопастных винта в каждом углу кузова. Чтобы попасть в кабину, водителю нужно поднять часть кузова.

Renault Air4 Renault
Renault Air4 Renault

В летающий электромобиль встроен литий-полимерный аккумулятор. Renault Air4 может подняться на высоту до 700 м со скоростью взлёта 14 м/с, но по соображениям безопасности её ограничили до 4 м/с. Максимальная горизонтальная скорость машины — 26 м/с.

Renault Air4 Renault

Сейчас машина выставлена во Франции, в 2022 году её начнут показывать в крупных городах США.

Renault 4L Renault

Модель 4L производили с 1961 по 1994 год почти в 30 странах и продавали более чем на 100 рынках мира. По данным компании, за 30 лет она выпустила более 8 млн машин этой модели.

#новости #renault

26 26 комментариев
11
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26 комментариев
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Сергей Ермилов

Да он на самом деле такой

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9
Gedevan

Максимальная горизонтальная скорость машины — 26 м/с.

А давно мы скорость машин в м/с измеряем, а не в км/ч?

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5
MrMike3112 .

Ну если летает, то то уж тогда в узлах. А вертикальную скорость в футах в секунду.

Ответить
1
Михаил Стерлин

Душевно упоролись ребята.

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4
Федор Чеботарев

Новые идеи как никак

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0
Семен Переделкин

Пусть это уебанство летит сразу в музей.

Ответить
2
Федор Чеботарев

на свалку лучше, неуважение к музеям какое-то

Ответить
0
Вася Пражкин

Можно в музей уебанства, простите, современного искусства.

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2
Igor Shkarin

Не согласен. Современное искусство надо понять. И да, уебанство — часть современного искусства, поп арта, поп культуры, современного медиа. Да даже ваш комментарий часть уебанства😁😉

Ответить
0
Вася Пражкин

Современное искусство надо понять.

А есть чё?

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0
Джон Картошкин

Мой коллега француз по происхождению говорил, что они делают очень хорошо то, что состоит из одной детали.

Представляю как клинит пропеллер, прям как руль на моём ситроене )

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1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Вроде рено ок (но это не точно)

Ответить
0
Dmitry Yashin

Раньше было, щас нет.

Ответить
0
Иван Фейкович

ведро

Ответить
0
Dmitry Yashin

https://youtu.be/3bEDiEN2eLk

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Оч круто! И чо, прям лететь может долго? В отличие от электрических конкурентов, которые там чето 15 мин летают?

Ответить
0
Gedevan

И чо, прям лететь может долго?

Те же 15 минут.

Ответить
0
Georgiy Kapustin

ну чет прям отстой...

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0
Федор Чеботарев

не то слово, такое ощущение что люди особо не парились и просто хотели сделать что-то экстравагантное

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0

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Федор Чеботарев

Что это такое? Скрестили квадрокоптер и гелик?

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0
Иван Фейкович

дизайн конечно так себе

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0
Лёха Макаров

По-моему неплохой макет для новой части фильма Муха.

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0

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Комментарий удален

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erw

http://www.articleblock.com/house-votes-to-censure-and-remove-gosar-from-committees-over-violent-video-targeting-aoc-and-biden-2/

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0
Огненный велосипед

Это не машина, у которой вместо колес винты. Этт большой квадрокоптер, у которого в центре карбоновая коробка в форме кузова машины.

Всегда ваш, Зануда-сан. Аригато годзаймас.

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0
erw

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