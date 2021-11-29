Правительство поднимет цену автомобилей для уплаты «налога на роскошь» — сейчас под него попадают машины среднего класса Статьи редакции
В списке более 1300 автомобилей.
- О планах властей узнало Autonews.ru, информацию подтвердили представители Минпромторга и Российской ассоциации дилеров (РОАД).
- Сейчас ценовой порог «налога на роскошь» составляет 3 млн рублей, он был утверждён в январе 2014 года. По данным РОАД, с 2014 года цены на автомобили выросли на 60%. Если в 2014 году в список входила 191 машина, то в 2021 году там 1300 автомобилей, рассказали в Ассоциации.
- На фоне роста цен в список стали попадать машины среднего класса — например, Kia Stinger GT, Kia Mohave, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Nissan Murano и другие, отмечает издание. Такая ситуация снижает покупательную способность граждан, считают дилеры.
- РОАД обсуждает с госструктурами повышение ценового порога до 5 млн рублей. В Минпромторге сообщили, что поддерживают изменения. Ведомство работает с Минфином и ФНС по определению параметров для повышенного транспортного налога. В организации не назвали, насколько может подняться ценовой порог.
- «Налог на роскошь» — повышающий коэффициент, включённый в транспортный налог. В него входит четыре класса дорогих автомобилей: от 3-5 млн рублей и не старше 3 лет, от 5-10 млн рублей и не старше 5 лет, от 10-15 млн рублей и не старше 10 лет, а также дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет.
Предлагаю тогда ввести новые классы для автомобилей - низший называть повозка, средний - карета , и высший - колесница. Чтобы понятно было вообще, я машину среднего класса беру или нет. А то вон солярис 1,5 мульта, стОит как карета , а на деле обычная повозка. А так тех.паспорт открыл и сразу понятно кто ты есть. И тех паспорт тоже должен по цвету отличаться, у повозок коричневый, у карет зелёный, а колесницы божественно голубого цвета , и чтобы облачка видно было
Дилеры только про налог рассказали? О скотских тонировках за 120 тыс как обязательный доп к новой машине они не рассказали?) о х2 к сигнализации? К шумоизоляции за 85 часов они не рассказали?) там не налог на роскошь убирать надо а +1 млн ненужного говна к 2 млн стоимости машины. Законодатель, ау! приди спасипомаги!
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