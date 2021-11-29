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Транспорт
Nazigul Jusupova

Правительство поднимет цену автомобилей для уплаты «налога на роскошь» — сейчас под него попадают машины среднего класса Статьи редакции

В списке более 1300 автомобилей.

  • О планах властей узнало Autonews.ru, информацию подтвердили представители Минпромторга и Российской ассоциации дилеров (РОАД).
  • Сейчас ценовой порог «налога на роскошь» составляет 3 млн рублей, он был утверждён в январе 2014 года. По данным РОАД, с 2014 года цены на автомобили выросли на 60%. Если в 2014 году в список входила 191 машина, то в 2021 году там 1300 автомобилей, рассказали в Ассоциации.
  • На фоне роста цен в список стали попадать машины среднего класса — например, Kia Stinger GT, Kia Mohave, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Nissan Murano и другие, отмечает издание. Такая ситуация снижает покупательную способность граждан, считают дилеры.
  • РОАД обсуждает с госструктурами повышение ценового порога до 5 млн рублей. В Минпромторге сообщили, что поддерживают изменения. Ведомство работает с Минфином и ФНС по определению параметров для повышенного транспортного налога. В организации не назвали, насколько может подняться ценовой порог.
  • «Налог на роскошь» — повышающий коэффициент, включённый в транспортный налог. В него входит четыре класса дорогих автомобилей: от 3-5 млн рублей и не старше 3 лет, от 5-10 млн рублей и не старше 5 лет, от 10-15 млн рублей и не старше 10 лет, а также дороже 15 млн рублей и не старше 20 лет.

#новости #налоги

1903 просмотров
23 23 комментария
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Aimee Korinek

О боже! Я оказывается миллионер!!!

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12
Александр Лесин

Роскошный, скорее

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6
Victor Danikin

Эх! Чуть-чуть до миллионера не дотянул!(

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0
Vasiliy coconut

Скоро Лада Веста будет подпадать под налог 😹

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12
Sergei Timofeyev

Не скоро. Тот ценник - привет допникам и жадным пидарасам в салоне. Цена того авто была 1,115 тысяч

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0
Peter Stevens

Правительство поднимет не "цены", а ценовой порог.

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4
Виктор Овчаров

Без этого громкий заголовок не получается )))

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3
Peter Stevens

Автора такой ход не красит )) к сожалению )

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2
Jerricho

Предлагаю тогда ввести новые классы для автомобилей - низший называть повозка, средний - карета , и высший - колесница. Чтобы понятно было вообще, я машину среднего класса беру или нет. А то вон солярис 1,5 мульта, стОит как карета , а на деле обычная повозка. А так тех.паспорт открыл и сразу понятно кто ты есть. И тех паспорт тоже должен по цвету отличаться, у повозок коричневый, у карет зелёный, а колесницы божественно голубого цвета , и чтобы облачка видно было

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2
Константин Ященко

Предлагаю ввести цветовую дифференциацию штанов. И ещё чтобы пацаки делали перед четланами "ку".

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0
Аналитик Толян

И права под цвет. Крепостным коричневые

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0
Lisa Hamilton

То чувство когда ты арендуешь квартиру в городе миллионеров)

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1
Роман

«По данным РОАД, с 2014 года цены на автомобили выросли на 60%.»

Норм.

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1
Sergei Timofeyev

Возможно, но есть тонкость. Я взял авто за 766 тысяч новое в 2012 году. В ноябре 2014 такой же автомобиль стоил 1,3 млн.

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0
Аналитик Толян

Заголовок писал умственно отсталый. Правительство поднимет цены, а с навара заплатит налог, о как.

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1
Сергей Ермилов

Да у меня Лада обычная...

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1
Василий Степанофф

Лада Гелентвагент

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0
nomed

Коссвенное принуждение быть обладателем гранты .

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0
Vasiliy coconut

Берите ниже , скоро и она подпадёт под налог

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0
Роман Ваничкин

Не подпадёт. Кому тогда останется руки потирать, видя искусственно-накрученную стоимости иномарок...

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0
Антон Т

Ну, главное, что ведомство работает. Всё для людей. Ведь налог на роскошь - это единственное, что сейчас останавливает сограждан от покупки автомобиля ценой 3+ млн. Шкоды Октавии, например.

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0
Андрей Иванов

Получается, что гражданин из среднего класса в РФ с зарплатой 18000 руб. должен копить на автомобиль своего класса как Ниссан Мурано 15 лет.

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0
Philip Poteryahin

Дилеры только про налог рассказали? О скотских тонировках за 120 тыс как обязательный доп к новой машине они не рассказали?) о х2 к сигнализации? К шумоизоляции за 85 часов они не рассказали?) там не налог на роскошь убирать надо а +1 млн ненужного говна к 2 млн стоимости машины. Законодатель, ау! приди спасипомаги!

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0
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