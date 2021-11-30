Компания планирует создать станции для одновременного заряда восьми машин.

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Доли в стартапе Edison Technologies (ET) получили бывший председатель совета директоров Росевробанка Андрей Суздальцев и серийный предприниматель Алексей Блохин. Такая же доля осталась у основателя Михаила Крапивина, объявила компания. стартап привлёк деньги в виде конвертируемого займа.

ET разрабатывает зарядные станции мощностью от 50 кВт до 150 кВт для всех типов электромобилей. Они рассчитаны на зарядку от 40 минут до восьми часов. Меньше чем за час станции могут на 80% зарядить электромобили с ёмкостью аккумулятора 95 кВт⋅ч, например, Audi E-tron или Tesla Model S.

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Стартап также разработал приложение для удаленного запуска или отключения зарядки, контроля заряда батареи, оплаты подписки на зарядку. Программы ET могут контролировать состояние станций и оперативно сообщать об ошибках.

Планируется, что у станций будут антивандальные крепежи, защита от перегрева, утечки тока и другие виды. Они смогут работать при температуре от -40° до +50°.

Станции ET можно будет интегрировать в фирменный стиль АЗС или другого места, где они будут установлены. Заказчики смогут настроить персонализацию и для мобильного приложения.

Компания также разработала собственный накопитель мощностью 290 кВт, который подходит для грузового транспорта, и проектирует двунаправленную зарядную станцию, которая может забирать электричество из машины и отдавать в сеть для её устойчивости.

В 2022 году стартап хочет доработать станцию для одновременного заряда восьми электромобилей и добавить поддержку новых разъёмов.

На момент публикации в компании не ответили на вопросы vc.ru о запуске станций на рынок, их заказчиках и стоимости.