Сервис аренды электросамокатов Whoosh начнёт работать в Португалии в феврале 2022 года и вложит в запуск $20 млн Статьи редакции
На старте в Лиссабоне будет работать 2500 самокатов.
О запуске в Португалии vc.ru рассказали два источника на рынке. Представитель Whoosh подтвердил эту информацию.
В запуск в Европе компания вложит $20 млн из оборотных средств и долгового финансирования от банков-партнёров и откроет португальскую «дочку» — Whoosh PT. Сейчас Whoosh ищет операционного директора на этот регион.
Сервис начнёт работу в Лиссабоне с 2500 электросамокатами модели Ninebot Max Plus с собственным IoT-модулем Whoosh. Всего парк сервиса зарубежом в 2022 году составит 15 тысяч самокатов.
Парковки будут виртуальными и беззамковыми, но с разметкой на дороге. Старт будет стоит около €1, минута — около €0,15. Стоимость подписки и точные тарифы компания определит непосредственно перед запуском.
Поддержка в Лиссабоне будет работать в чате на английском и португальском языках: для этого компания планирует нанять более десятка сотрудников. Кроме того, Whoosh откроет в Лиссабоне сервисный центр.
Так же, как и в России, сотрудники компании в Португалии будут следить за порядком на парковках, распределять самокаты и заряжать их.
«Мы с уверенностью выходим за пределы России: анализ рынка показал, что у компании есть значительное преимущество перед конкурентами в виде высокой технологической базы и сильной операционной экспертизы», — заявил Дмитрий Чуйко, сооснователь и генеральный директор Whoosh.
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