На старте в Лиссабоне будет работать 2500 самокатов.

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Whoosh

О запуске в Португалии vc.ru рассказали два источника на рынке. Представитель Whoosh подтвердил эту информацию.

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В запуск в Европе компания вложит $20 млн из оборотных средств и долгового финансирования от банков-партнёров и откроет португальскую «дочку» — Whoosh PT. Сейчас Whoosh ищет операционного директора на этот регион.

Сервис начнёт работу в Лиссабоне с 2500 электросамокатами модели Ninebot Max Plus с собственным IoT-модулем Whoosh. Всего парк сервиса зарубежом в 2022 году составит 15 тысяч самокатов.

Парковки будут виртуальными и беззамковыми, но с разметкой на дороге. Старт будет стоит около €1, минута — около €0,15. Стоимость подписки и точные тарифы компания определит непосредственно перед запуском.

Поддержка в Лиссабоне будет работать в чате на английском и португальском языках: для этого компания планирует нанять более десятка сотрудников. Кроме того, Whoosh откроет в Лиссабоне сервисный центр.

Так же, как и в России, сотрудники компании в Португалии будут следить за порядком на парковках, распределять самокаты и заряжать их.