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Транспорт
Лиана Липанова

Сервис аренды электросамокатов Whoosh начнёт работать в Португалии в феврале 2022 года и вложит в запуск $20 млн Статьи редакции

На старте в Лиссабоне будет работать 2500 самокатов.

4 4 комментария
255 просмотров
Whoosh

О запуске в Португалии vc.ru рассказали два источника на рынке. Представитель Whoosh подтвердил эту информацию.

В запуск в Европе компания вложит $20 млн из оборотных средств и долгового финансирования от банков-партнёров и откроет португальскую «дочку» — Whoosh PT. Сейчас Whoosh ищет операционного директора на этот регион.

Сервис начнёт работу в Лиссабоне с 2500 электросамокатами модели Ninebot Max Plus с собственным IoT-модулем Whoosh. Всего парк сервиса зарубежом в 2022 году составит 15 тысяч самокатов.

Парковки будут виртуальными и беззамковыми, но с разметкой на дороге. Старт будет стоит около €1, минута — около €0,15. Стоимость подписки и точные тарифы компания определит непосредственно перед запуском.

Поддержка в Лиссабоне будет работать в чате на английском и португальском языках: для этого компания планирует нанять более десятка сотрудников. Кроме того, Whoosh откроет в Лиссабоне сервисный центр.

Так же, как и в России, сотрудники компании в Португалии будут следить за порядком на парковках, распределять самокаты и заряжать их.

«Мы с уверенностью выходим за пределы России: анализ рынка показал, что у компании есть значительное преимущество перед конкурентами в виде высокой технологической базы и сильной операционной экспертизы», — заявил Дмитрий Чуйко, сооснователь и генеральный директор Whoosh.

Почему аренда самоката стоит как каршеринг и…
До продажи бизнеса есть ещё «как минимум» два года, а пока Whoosh подумывает о запуске в Европе и…
vc.ru

#новость #whoosh #электросамокаты #кикшеринг

4 4 комментария
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4 комментария
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Вася Пражкин

Интересно, почему в Португалии?

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0
Old Nick

тепло круглый год, туристическая страна, трафик тепимый

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1
Jack Hammer

r/whoosh

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0
Oleg Nikolenko

Странное решение, вместо того чтобы осваивать развеивающиеся рынки по образцу России, они идут на рынки с кучей конкурентов

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0
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