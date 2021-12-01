SpaceX начала тестировать спутниковый интернет Starlink в самолётах Статьи редакции
Компания начала производить по шесть спутников в неделю.
- О запуске тестов рассказал вице-президент SpaceX по продажам Джонатан Хофеллер на заседании ассоциации Airline Passenger Experience Association, сообщает Bloomberg. Он не назвал компании, с которыми проводят тестирование, но добавил, что переговоры с другими потенциальными партнёрами продолжаются.
- Starlink производит шесть спутников в неделю и переходит на более сложную версию устройств, добавил Хофеллер. О других подробностях тестов не сообщается.
- SpaceX планирует запустить более 30 тысяч спутников Starlink для высокоскоростного интернета по всему миру, сообщает издание. По данным на конец ноября, на орбите находятся около 1800 спутников компании.
- Накануне Илон Маск отправил письмо сотрудникам о риске банкротства SpaceX из-за медленного производства двигателей для ракеты Starship. Она нужна, в том числе, для запуска спутников.
- Спутниковый оператор начал переговоры с авиакомпаниями о возможном тестировании интернета в самолётах в июне 2021 года. Через несколько дней SpaceX заявила, что протестирует интернет от Starlink во время запуска ракеты на орбиту для демонстрации качества связи.
- Тестирование интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей в феврале 2021 года достигло 10 тысяч. Месячная подписка стоит $99.
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