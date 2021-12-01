Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Маша Цепелева

SpaceX начала тестировать спутниковый интернет Starlink в самолётах Статьи редакции

Компания начала производить по шесть спутников в неделю.

  • О запуске тестов рассказал вице-президент SpaceX по продажам Джонатан Хофеллер на заседании ассоциации Airline Passenger Experience Association, сообщает Bloomberg. Он не назвал компании, с которыми проводят тестирование, но добавил, что переговоры с другими потенциальными партнёрами продолжаются.
  • Starlink производит шесть спутников в неделю и переходит на более сложную версию устройств, добавил Хофеллер. О других подробностях тестов не сообщается.
  • SpaceX планирует запустить более 30 тысяч спутников Starlink для высокоскоростного интернета по всему миру, сообщает издание. По данным на конец ноября, на орбите находятся около 1800 спутников компании.
  • Накануне Илон Маск отправил письмо сотрудникам о риске банкротства SpaceX из-за медленного производства двигателей для ракеты Starship. Она нужна, в том числе, для запуска спутников.
  • Спутниковый оператор начал переговоры с авиакомпаниями о возможном тестировании интернета в самолётах в июне 2021 года. Через несколько дней SpaceX заявила, что протестирует интернет от Starlink во время запуска ракеты на орбиту для демонстрации качества связи.
  • Тестирование интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей в феврале 2021 года достигло 10 тысяч. Месячная подписка стоит $99.

#новость #starlink #spacex

669 просмотров
4 4 комментария
3
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку
Фиктивный Аккаунт

Надеюсь, у них все получится. Важнейший проект сейчас в космосе.

Старшип должен вывести возможности на новый уровень.

Особенно это важно для военной разведки.

Ответить
3
Валик Малик

Главное, чтобы не так как гиперлуп

Ответить
–1
евгений аношин

А что с ним не так?)

Ответить
0
Ivan Barabanov

Взорвался и 500 человек погибли. Все новости писали

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Дизайн
Логомашина
«Вы говорите, а мы слушаем»: айдентика для онлайн-сервиса психологической помощи YouTalk

Привет, на связи команда Логомашины. Забота о ментальном здоровье — это важный тренд последних лет. В этой статье рассказываем, как мы разработали айдентику для YouTalk — сервиса, который уже три года помогает людям из более чем 50 стран справляться с психологическими проблемами.

6 6 комментариев
17
Маркетинг
Маша Цепелева
IKEA начала сдавать в Токио квартиры в 10 м² за $0,86 в месяц, чтобы показать, что в них тоже можно жить Статьи редакции

Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.

143 143 комментария
28
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Истории
Полина Лааксо
«Как иронично, что фирме в сфере психического здоровья плевать на психическое здоровье собственных работников» Статьи редакции

Сотрудники Spring Health жалуются на соучредительницу Эйприл Кох: она запугивает их, увольняет при всех, вынуждает работать по 70 часов в неделю и не нанимает тех, кто спрашивает про переработки. Кох объясняет: «Мы носимся как безголовые цыплята, потому что на кону человеческие жизни».

Эйприл Кох — на ноябрь 2021 года самая молодая женщина-директор компании с оценкой более $1 млрд Slush
70 70 комментариев
30
Личный опыт
Николай Романов
Как мы сделали проект про ВИЧ и почему это важно для развития бизнеса

С 2018 мы стали вновь выпускать спецпроекты на общественно-социальные темы: сделали проект о ДТП в России и неофициальную версию гибели подлодки «Курск». В этой статье я расскажу, как социальные проекты помогают агентству развиваться и что стоит учесть, когда вы решаетесь на этот шаг.

10 10 комментариев
17
Карьера
Skyeng
Онлайн-санаторий для сотрудников: как помочь команде справиться с выгоранием

Чтобы поддержать команду, мы собрали эффективные инструменты для борьбы с эмоциональным выгоранием и объединили их в стенах виртуального санатория «Источник». Рассказываем, как пришли к созданию собственной экосистемы для поддержки сотрудников, и почему это действительно важно.

28 28 комментариев
29
NTA
О прекрасном: графовая аналитика в 3D

Порой Data Scientist’ам приходится иметь дело с графами. Чаще всего это дело не такое уж и сложное, но бывают разногласия, которые начинаются при представлении результатов заказчику данного графа, ведь у каждого своё представлении о прекрасном. Особенно, когда дело касается расположения узлов.

0 Обсудить
2
Ясно
Помощь друга: какие новые программы психологической поддержки внедряют компании

Опыт Технологического Центра Дойче Банка, Skyeng и MediaСom

0 Обсудить
1
Приёмная
Артем Трунин
Пришли шоколадки вместо заказанного смартфона на Aliexpress. История о том, как я купил POCO X3 Pro 8/256
38 38 комментариев
16
Личный опыт
Дарья Шипачева
Можно ли прожить неделю на 1000 рублей, нормально и сбалансировано питаясь?

Мой ответ — да. Рассказываю о своём эксперименте и ощущениях от него.

5 5 комментариев
Банк «Открытие»
Юбилей кешбэка: как в 130 лет выглядеть «на все сто»

Кешбэк — возврат определенного процента наличных на карточный счет клиента после покупок в магазинах-партнерах банка или полетах на самолетах авиакомпаний-партнеров-банка или вообще за любые покупки в конкретный период времени — очень популярен в народе. Он выглядит как современная модная финансовая фишка

0 Обсудить
Yota
В «Чёрную пятницу» объем трафика Yota на сайты ритейлеров вырос более, чем на треть

По данным Yota, в «Чёрную пятницу» объем трафика и число переходов на сайты различных ритейлеров среди пользователей оператора выросли более чем на 30% по сравнению с 29 октября, последней пятницей прошлого месяца.

0 Обсудить
1
Больше статей
null