Arrival Дениса Свердлова построит завод для сборки аккумуляторов для электромобилей в Северной Каролине Статьи редакции
Стартап планирует начать производство в третьем квартале 2022 года.
Arrival вложит в строительство завода $11,5 млн. Завод будет поставлять модули и аккумуляторы для электроавтобусов и фургонов, сообщает TechCrunch со ссылкой на представителя компании.
Стартап будет сотрудничать с компанией по переработке литий-ионных аккумуляторов Li-Cycle, чтобы создать замкнутую цепочку поставок батарей и сократить риск задержек.
Модули могут проводить самодиагностику и сообщать об ошибках специалистам Arrival. Если возникнет проблема, можно будет заменить конкретный модуль, а не всю батарею.
Arrival планирует начать производство в третьем квартале 2022 года и выпускать до 350 тысяч аккумуляторных модулей в год. Их можно можно будет использовать в разных моделях Arrival и адаптировать к батареям других компаний.
На 2022 год Arrival запланировал строительство трех микрофабрик: по производству автобусов в Рок-Хилл, микроавтобусов в Бистере в Англии и в городе Шарлотт в Северной Каролине. Компания отказалась от долгосрочных планов, потому что микрофабрики позволяют расширять производство, только когда на это есть спрос и деньги. Объём сборки электромобилей и аккумуляторов будет увеличиваться параллельно.
- Экс-глава Yota Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В начале марта 2021 года компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.
- Компания вышла на биржу в марте 2021 года. Оценка стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд. Капитализация Arrival на Nasdaq составляет $5,04 млрд, а состояние Свердлова, по данным Forbes Real-Time, оценивается в $3,5 млрд.
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а такой УАЗ был бы крутой, но увы, Ульяновский автозавод уже по факту банкрот.
Занимаются чем хотят? Ни стратегии, ни дизайна, ни структуры.. как вообще получилось, что именно ему дают рулить такие серьезные проекты?
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