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Транспорт
Маша Цепелева

Arrival Дениса Свердлова построит завод для сборки аккумуляторов для электромобилей в Северной Каролине Статьи редакции

Стартап планирует начать производство в третьем квартале 2022 года.

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Arrival вложит в строительство завода $11,5 млн. Завод будет поставлять модули и аккумуляторы для электроавтобусов и фургонов, сообщает TechCrunch со ссылкой на представителя компании.

Стартап будет сотрудничать с компанией по переработке литий-ионных аккумуляторов Li-Cycle, чтобы создать замкнутую цепочку поставок батарей и сократить риск задержек.

Модули могут проводить самодиагностику и сообщать об ошибках специалистам Arrival. Если возникнет проблема, можно будет заменить конкретный модуль, а не всю батарею.

Arrival планирует начать производство в третьем квартале 2022 года и выпускать до 350 тысяч аккумуляторных модулей в год. Их можно можно будет использовать в разных моделях Arrival и адаптировать к батареям других компаний.

На 2022 год Arrival запланировал строительство трех микрофабрик: по производству автобусов в Рок-Хилл, микроавтобусов в Бистере в Англии и в городе Шарлотт в Северной Каролине. Компания отказалась от долгосрочных планов, потому что микрофабрики позволяют расширять производство, только когда на это есть спрос и деньги. Объём сборки электромобилей и аккумуляторов будет увеличиваться параллельно.

  • Экс-глава Yota Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В начале марта 2021 года компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.
  • Компания вышла на биржу в марте 2021 года. Оценка стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд. Капитализация Arrival на Nasdaq составляет $5,04 млрд, а состояние Свердлова, по данным Forbes Real-Time, оценивается в $3,5 млрд.
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Компания строит дешёвые электрофургоны, отказывается от крупных заводов и хочет составить конкуренцию Ford и General Motors. Что происходит внутри неё — в пересказе Wired.

Фургоны Arrival, которые тестирует UPS

#новость #arrival

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Бизнес советы

Это выгодно для всех

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Rodeus
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Ivan Kulmyaev

Что за агрегат?

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Толик Шериев

Почему-то фотография напомнила мне буханку 🚘

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Anatoly Ivanov

а такой УАЗ был бы крутой, но увы, Ульяновский автозавод уже по факту банкрот.

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Чит Чат

Занимаются чем хотят? Ни стратегии, ни дизайна, ни структуры.. как вообще получилось, что именно ему дают рулить такие серьезные проекты?

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Anatoly Ivanov

в гугле, фб и на сайте куча инфорации, или авс в гугле забанили?

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