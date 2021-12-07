Mini объявила цены на электрический Cooper SE в России — от 3,6 млн рублей Статьи редакции
Производство электромобилей для России начнётся в марте 2022 года.
Цена может измениться «в случае увеличения ввозных пошлин и сборов» в стране, указано на сайте.
В электромобилях установлена высоковольтная батарея с 96 ячейками на 32,6 кВт⋅ч. Она расположенная под полом, чтобы создать низкий центр тяжести и улучшить устойчивость и управляемость электромобиля. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с.
В базовую комплектацию Classic входят светодиодные фары и фонари, два экрана с приборной панелью и управлением мультимедийной системой, подогрев передних сидений, круиз-контроль, беспроводная зарядка для устройств и складные наружные зеркала с автозатемнением.
В версии Electric за 3,85 млн рублей дополнительно установлен ассистент парковки, камера заднего вида, подсветка салона, подогрев руля и 17-дюймовые двухцветные диски.
- В ноябре 2021 года Минпромторг предложил увеличить утильсбор для импортных электромобилей в 4-9 раз. Так ведомство хочет повысить спрос на будущие электромобили российского производства.
Коврики и накладки на стёкла ещё 4млн рублей - прокомментировали в представительстве дилера
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Еще установка всего этого отдельной строкой. Тут в одном тг недавно выложили скрин комплектации новой Шкоды. Там просто положить коврик в машину стоит 3000. ТРИ ТЫЩИ, Карл)))
Мне 4 года назад предлагали в Панавто положить коврик в GL за 2000 руб. В Шкоде осатанели, если честно.
Так раздражает, когда в новостях про электрички пишут сколько секунд нужно для разгона до 100км\ч, и не пишут сколько км проедет на 1 заряде. Мне пох за сколько разгоняется, если оно едет на полном аккумуляторе 90км, то это мусор.
почти все сейчас на одном заряде едет больше 300км.
разгон до 100, станет актуальным когда поймешь , что в слепой зоне фуровоза и ему срочно надо.
Электротабуретка за четыре ляма?
И ведь купят.
Поло сейчас 2 млн стоит в салоне новый.
Лучше два Поло взять.
- Куплю пожалуй креветок.
- Лучше бы картошки 20кг взял!
Боже упаси. Мини — отличные автомобили.
Они может и хорошие, но не за такие бабки.
Не рассматривай мини как автомобиль. Рассматривай, как аксессуар.
уже полтора, если живые
зачем?
А почему бы и нет.
Возьми лучше 2 гранты, или БэХу подержанную.
На сдачу можно.
Он 200км максимум проезжает в смешанных условиях.
В морозы - будет 120.
Разве что по дворцу кататься.
Нормуль гольф-кар до аквадискотеки добраться
Мерс EQS- 450 км при морозе минус 5-11. Этот должен бы тоже до 300 катать.
В морозы не падает заряд, там ведь есть система подогрева батарей.
Получается даже 10-летний Nissan Leaf круче и дешевле в 5 раз
Это же БМВ перелицованная. Мне было норм, но у меня рост 183. Неудобно это Логан или Форд Фокус 3 (А Фокус 4 топ, но мы ебучая нищая страна и нам не положено).
У меня учеба была на Логане, просто возненавидел эту машину за полгода обучения.
Я ездил (в каршеринге), но я маленький, 164. Обзорность действительно фиговая. Сидел как влитой, машина все-таки с претензией на спортивность, рулится почти как картинг. Эргономику особо не успел понять, ну такое, красивое))))
Я как раз хотел сказать, что очень плотно сидел, даже слишком. Локтями все время упирался в боковушки кресла при рулении, хотя у меня мания отодвигать руль максимально далеко от себя.
Вы впервые слышите, что люди покупают что-то непрактичное только ради понтов?) Неудобная - слабо сказано, особенно при моем росте 191см.
В том и фишка понтов. Купить жутко непрактичное дерьмо, показывая окружающим, мол да, у меня столько бабок, что я и дерьмо могу по 4 ляма брать!!! =))
Хм, а что бы взяли за 4 млн?
А полного заряда батареи на сколько хватит?
до первого белого мишки, который придет за каждым электровеганом, ибо из-за резкого роста потребления электроэнергии угля будут жечь больше.
Ну зачем ты контору палишь, это же ЗЕЛЕНЫЕ технологии.
Судя по твоему ответу к тебе уже пришла белочка)
Все новое это хорошо забытое старое
лучше бы они занялись дизайном интерьера.
он выглядит хуже логана...
сверху должен сидеть мистер Бин)
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Непонятно, почему Маша не написала самый важный параметр - пробег, а он весьма скромный - 234 км по циклу WLTP. Что значит, что в реале будет порядка 160, а зимой меньше ста может быть даже. Для города вобщем норм, если зарядка рядом есть.
Теперь заживем.
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в КНР сейчас новый Тесла 3 на минималках за нал стоит 2.5 млн рублей
Сёстры из Астрахани запустили на Boomstarter.ru продажи нового продукта — зеленой соли. После этого их продукцию начали продавать в сетевых магазинах, а само бизнес-начинение журнал Forbes включил в список лучших стартапов.
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