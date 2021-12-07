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Транспорт
Маша Цепелева

Mini объявила цены на электрический Cooper SE в России — от 3,6 млн рублей Статьи редакции

Производство электромобилей для России начнётся в марте 2022 года.

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Цена может измениться «в случае увеличения ввозных пошлин и сборов» в стране, указано на сайте.

В электромобилях установлена высоковольтная батарея с 96 ячейками на 32,6 кВт⋅ч. Она расположенная под полом, чтобы создать низкий центр тяжести и улучшить устойчивость и управляемость электромобиля. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с.

В базовую комплектацию Classic входят светодиодные фары и фонари, два экрана с приборной панелью и управлением мультимедийной системой, подогрев передних сидений, круиз-контроль, беспроводная зарядка для устройств и складные наружные зеркала с автозатемнением.

В версии Electric за 3,85 млн рублей дополнительно установлен ассистент парковки, камера заднего вида, подсветка салона, подогрев руля и 17-дюймовые двухцветные диски.

Mini Cooper SE
Салон Mini Cooper SE
  • В ноябре 2021 года Минпромторг предложил увеличить утильсбор для импортных электромобилей в 4-9 раз. Так ведомство хочет повысить спрос на будущие электромобили российского производства.

#новость #mini #электромобили

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48 комментариев
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Pavel Vakhrushev

Коврики и накладки на стёкла ещё 4млн рублей - прокомментировали в представительстве дилера

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11
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Anatoly Ivanov

еще сигнализация за 1,5 млн, наклейка помощи на дорогах за 200к и ёлочка на панель за 10 000 000 руб в кредит под 365% на 30 лет без права досрочного закрытия

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0
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Pavel Vakhrushev

Салфетка в подарок!

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1
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Dmitry Kiselev

Еще установка всего этого отдельной строкой. Тут в одном тг недавно выложили скрин комплектации новой Шкоды. Там просто положить коврик в машину стоит 3000. ТРИ ТЫЩИ, Карл)))

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0
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Bacceti Sphodromantis

Мне 4 года назад предлагали в Панавто положить коврик в GL за 2000 руб. В Шкоде осатанели, если честно.

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0
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Андрей Николаев

Так раздражает, когда в новостях про электрички пишут сколько секунд нужно для разгона до 100км\ч, и не пишут сколько км проедет на 1 заряде. Мне пох за сколько разгоняется, если оно едет на полном аккумуляторе 90км, то это мусор.

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10
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Old Nick

почти все сейчас на одном заряде едет больше 300км.
разгон до 100, станет актуальным когда поймешь , что в слепой зоне фуровоза и ему срочно надо.

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–1
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Семен Переделкин

Электротабуретка за четыре ляма?

И ведь купят.

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2
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ihovsky

Поло сейчас 2 млн стоит в салоне новый.

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3
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Семен Переделкин

Лучше два Поло взять.

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0
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Олег Ивахнов

- Куплю пожалуй креветок.
- Лучше бы картошки 20кг взял!

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6
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ihovsky

Боже упаси. Мини — отличные автомобили.

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5
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Семен Переделкин

Они может и хорошие, но не за такие бабки.

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0
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Олег Ивахнов

Не рассматривай мини как автомобиль. Рассматривай, как аксессуар.

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3
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Удивленный звук

* БДСМ-аксессуар

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–1
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Anatoly Ivanov

уже полтора, если живые

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0
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Олег Ивахнов

зачем?

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0
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Семен Переделкин

А почему бы и нет.

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0
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Lorne Malvo

Возьми лучше 2 гранты, или БэХу подержанную.

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–1
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Bacceti Sphodromantis

На сдачу можно.

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0
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Mike Raitsyn

Он 200км максимум проезжает в смешанных условиях.
В морозы - будет 120.
Разве что по дворцу кататься.

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1
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Dmitry Kiselev

Нормуль гольф-кар до аквадискотеки добраться

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Nikolai O

Мерс EQS- 450 км при морозе минус 5-11. Этот должен бы тоже до 300 катать.

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0
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Radna

В морозы не падает заряд, там ведь есть система подогрева батарей.

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Anatoly Ivanov

Получается даже 10-летний Nissan Leaf круче и дешевле в 5 раз

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–1
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Удивленный звук

Просто любопытно мнение других. Кто ездил на Мини за рулём? У меня у одного сложилось мнение что это жутко неудобная машина? Тесная, с хреновым обзором и плохой эргономикой (приходится выбирать: или ехать с уткнутым в грудь рулём, или с трудом дотягиваться до педалей).

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1
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Igor Chimbur

Это же БМВ перелицованная. Мне было норм, но у меня рост 183. Неудобно это Логан или Форд Фокус 3 (А Фокус 4 топ, но мы ебучая нищая страна и нам не положено).

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3
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Удивленный звук

Неудобно это Логан
О как всё индивидуально) А мне наоборот «Логан» понравился за рулём, хотя я не совсем на «Логане» гонял, на Сандеро Степвэй, но вроде почти то же самое по салону.

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1
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Igor Chimbur

У меня учеба была на Логане, просто возненавидел эту машину за полгода обучения.

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1
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Dmitry Kiselev

Я ездил (в каршеринге), но я маленький, 164. Обзорность действительно фиговая. Сидел как влитой, машина все-таки с претензией на спортивность, рулится почти как картинг. Эргономику особо не успел понять, ну такое, красивое))))

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2
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Удивленный звук

Да, рост может решать в ощущениях, у меня 175, хотя тоже вроде совсем не до фига.

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Dmitry Kiselev

Я как раз хотел сказать, что очень плотно сидел, даже слишком. Локтями все время упирался в боковушки кресла при рулении, хотя у меня мания отодвигать руль максимально далеко от себя.

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1
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Андрей Николаев

Вы впервые слышите, что люди покупают что-то непрактичное только ради понтов?) Неудобная - слабо сказано, особенно при моем росте 191см.

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Удивленный звук

Ну вот я и недоумеваю. Ок, если важны понты, то за цену «Мини» столько вариантов попонтоваться и при этом не чувствовать себя за рулём будто в пыточной камере.

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Андрей Николаев

В том и фишка понтов. Купить жутко непрактичное дерьмо, показывая окружающим, мол да, у меня столько бабок, что я и дерьмо могу по 4 ляма брать!!! =))

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t1r

Хм, а что бы взяли за 4 млн?

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Johnny Vorony

А полного заряда батареи на сколько хватит?

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Anatoly Ivanov

до первого белого мишки, который придет за каждым электровеганом, ибо из-за резкого роста потребления электроэнергии угля будут жечь больше.

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Владимир Вольфович

Ну зачем ты контору палишь, это же ЗЕЛЕНЫЕ технологии.

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1
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Johnny Vorony

Судя по твоему ответу к тебе уже пришла белочка)

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Удивленный звук

Заезжает как-то Мини Купер в бар. А бармен ему такой "Извините, въезд только для гетеросексуалов".

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1
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Владимир Шестаков

Все новое это хорошо забытое старое

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Jay Green

лучше бы они занялись дизайном интерьера.
он выглядит хуже логана...

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Чит Чат
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0
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Dmitry Kiselev

сверху должен сидеть мистер Бин)

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Вася Пражкин

Непонятно, почему Маша не написала самый важный параметр - пробег, а он весьма скромный - 234 км по циклу WLTP. Что значит, что в реале будет порядка 160, а зимой меньше ста может быть даже. Для города вобщем норм, если зарядка рядом есть.

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Евгений Торанов

Теперь заживем.

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Artur Kuramshin

в КНР сейчас новый Тесла 3 на минималках за нал стоит 2.5 млн рублей

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