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Транспорт
Маша Цепелева

Регулятор Евразийской комиссии начал расследование из-за запрета продавать россиянам машины в Белоруссии Статьи редакции

В ноябре о запрете из-за договорённости с российскими коллегами сообщили дилерские центры Lada, Renault, Volkswagen и Kia.

  • Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии устанавливает обстоятельства нарушения общих правил конкуренции на трансграничном рынке, сообщает Autonews со ссылкой на ЕЭК.
  • Специалисты изучают возможные антиконкурентные соглашения между участниками рынка легковых автомобилей. По закону, расследование продлится не более 150 рабочих дней.
  • В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии в ответе на запрос издания назвали ситуацию противоречащей закону и уточнили, что покупатели могут обратиться в суд с требованием о продаже машины.
  • Автодиллеров могут наказать крупными штрафами или уголовной ответственностью, заявил изданию адвокат Константин Ерохин. По его словам, минимальный штраф за картельный сговор в Белоруссии — до 10% выручки от реализации товара или не менее 400 базовых величин (около 280 тысяч рублей).
  • В ноябре 2021 года об отказах продавать машины россиянам рассказали в дилерских центрах Lada, Renault, Volkswagen и Kia в Белоруссии. Причиной назвали договорённость с российскими автодилерами. Покупателям предлагали оформить машины на белорусских родственников.

#новость #белоруссия #автомобили

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Семен Переделкин

Если, внезапно, всё-таки будут штрафовать, то кого именно? Только белорусских? Или и российских тоже? Сговор - он же с двух сторон, по идее нужно всех и наказывать.

А так автодилеры в конец уже охуели, это да.

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4
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Евгений Лысенков

Российские - да, ухуели. А белорусские не обязаны продавать. Есть свой рынок, а хлынут россияне - он умрет. Нужно российских дилеров в чувство приводить, мошенников и шарлатанов. А не к белорусам ломиться.

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–2
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Мутный корабль

Ващет обязаны.

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0
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Евгений Лысенков

Расследовали, расследовали, да ничего невырасследовали.

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4
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Евгений Симутин

Может регулятор заинтересуется картами помощи на дорогах, которые дилеры впаривают по 300-500 тысяч?

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3
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Винниамин Пяточков

А где они все были в конце 2014 года, когда приезжали Белорусы и Казахи и скупали подешевевевшие авто в России?

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