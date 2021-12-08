Регулятор Евразийской комиссии начал расследование из-за запрета продавать россиянам машины в Белоруссии Статьи редакции
В ноябре о запрете из-за договорённости с российскими коллегами сообщили дилерские центры Lada, Renault, Volkswagen и Kia.
- Департамент антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии устанавливает обстоятельства нарушения общих правил конкуренции на трансграничном рынке, сообщает Autonews со ссылкой на ЕЭК.
- Специалисты изучают возможные антиконкурентные соглашения между участниками рынка легковых автомобилей. По закону, расследование продлится не более 150 рабочих дней.
- В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии в ответе на запрос издания назвали ситуацию противоречащей закону и уточнили, что покупатели могут обратиться в суд с требованием о продаже машины.
- Автодиллеров могут наказать крупными штрафами или уголовной ответственностью, заявил изданию адвокат Константин Ерохин. По его словам, минимальный штраф за картельный сговор в Белоруссии — до 10% выручки от реализации товара или не менее 400 базовых величин (около 280 тысяч рублей).
- В ноябре 2021 года об отказах продавать машины россиянам рассказали в дилерских центрах Lada, Renault, Volkswagen и Kia в Белоруссии. Причиной назвали договорённость с российскими автодилерами. Покупателям предлагали оформить машины на белорусских родственников.
Если, внезапно, всё-таки будут штрафовать, то кого именно? Только белорусских? Или и российских тоже? Сговор - он же с двух сторон, по идее нужно всех и наказывать.
А так автодилеры в конец уже охуели, это да.
Российские - да, ухуели. А белорусские не обязаны продавать. Есть свой рынок, а хлынут россияне - он умрет. Нужно российских дилеров в чувство приводить, мошенников и шарлатанов. А не к белорусам ломиться.
Расследовали, расследовали, да ничего невырасследовали.
Может регулятор заинтересуется картами помощи на дорогах, которые дилеры впаривают по 300-500 тысяч?
А где они все были в конце 2014 года, когда приезжали Белорусы и Казахи и скупали подешевевевшие авто в России?
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