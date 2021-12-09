«Ситидрайв» сделал страховку здоровья бесплатной для всех пользователей Статьи редакции
Сумма выплат — до 1 млн рублей.
- Каршеринг отменил дополнительную плату за страховку жизни и здоровья для водителя и пассажиров, объявила компания. С 9 декабря страхование будет подключаться автоматически.
- До этого страховку можно было выбрать дополнительно к любому тарифу — её оплачивали все, кроме пользователей с высоким рейтингом.
- Если во время поездки произойдет страховой случай, компенсацию выплатят как водителю, так и пассажирам. Общая сумма выплат для всех пострадавших — до 1 млн рублей.
Бесплатная страховка, включённая в стоимость👌🏻
Отличная реклама Драйва! Не знал, что может быть по-другому...
За что можно похвалить Сити, так это за то, что в случае изнасилования в такси, физический вред покрывает страховка. В Яндексе до такого еще не додумались.
Сити комментарии к своим постам-то не читает, а тут чужой.
Сити драйв игнорирует меня и не даёт доступ хотя у меня стаж больше 12 лет . Так что минус
Какой КБМ? Тут были жалобы, что Делик по прописке блокирует...
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