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Транспорт
Евгения Евсеева

«Ситидрайв» сделал страховку здоровья бесплатной для всех пользователей Статьи редакции

Сумма выплат — до 1 млн рублей.

  • Каршеринг отменил дополнительную плату за страховку жизни и здоровья для водителя и пассажиров, объявила компания. С 9 декабря страхование будет подключаться автоматически.
  • До этого страховку можно было выбрать дополнительно к любому тарифу — её оплачивали все, кроме пользователей с высоким рейтингом.
  • Если во время поездки произойдет страховой случай, компенсацию выплатят как водителю, так и пассажирам. Общая сумма выплат для всех пострадавших — до 1 млн рублей.

#новость #ситидрайв

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Rudolf Boiars

Бесплатная страховка, включённая в стоимость👌🏻

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Михаил

Отличная реклама Драйва! Не знал, что может быть по-другому...

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Михаил

За что можно похвалить Сити, так это за то, что в случае изнасилования в такси, физический вред покрывает страховка. В Яндексе до такого еще не додумались.

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Интимный франт

Машин сделайте побольше на одну вашу три от Яндекса

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Михаил

Сити комментарии к своим постам-то не читает, а тут чужой.

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Gulbidin Ibroimov

Сити драйв игнорирует меня и не даёт доступ хотя у меня стаж больше 12 лет . Так что минус

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Михаил

Какой КБМ? Тут были жалобы, что Делик по прописке блокирует...

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