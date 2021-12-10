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Транспорт
Лиана Липанова

Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси Статьи редакции

Компания создала аппарат с нуля и вложила в разработку более 1 млрд рублей.

153
4591 просмотров
Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»

ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», разработала прототип собственного беспилотного аэротакси под названием Hi-Fly Taxi. Он может совершать полёты на расстояние до 15 км и перевозить грузы массой до 120 кг, объявила группа.

Компания работала над текущей версией меньше года: с мая проводились полёты в «ручном режиме», а в октябре состоялся первый беспилотный полёт Hi-Fly Taxi.

К концу 2022 года Hi-Fly Taxi будет летать по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км, говорят в компании. Для этого вместе с местными властями «Эфко» планирует добиться создания в регионе экспериментального правового режима для полётов тяжёлых беспилотников.

  • Hi-Fly Taxi оснащён 16-ю электродвигателями в двух плоскостях.
  • Аппарат может продолжить полёт и совершить посадку даже в случае выхода из строя до четырёх двигателей.
  • Винты расположены и сверху, и снизу: существующие летательные аппараты с верхними винтами обладают хорошей устойчивостью, но плохой маневренностью, а с нижними винтами — наоборот. «Эфко» создала двухъярусный летательный аппарат, чтобы обеспечить оптимальные устойчивость и маневренность.
  • Сейчас у Hi-Fly Taxi литий-ионные аккумуляторы. В будущем компания планирует их заменить для полётов с учётом климатических особенностей России, например, в условиях Крайнего Севера. Для этого вместе с Институтом физики твёрдого тела РАН «Эфко» работает над альтернативными источниками энергии и делает ставку на мембранные технологии.
Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»

Первый беспилотный полёт аэротакси на расстояние больше 170 км — из Алексеевки в Белгородской области в Белгород — компания планирует провести в 2028 году. В рамках проекта «Эфко» работает над всей инфраструктурой для коммерческого использования своих аппаратов: посадочные площадки, сервисные и командно-диспетчерские центры.

На первом этапе компания инвестировала в проект более 1 млрд рублей: создала собственное конструкторское бюро, построила Центр экспериментальных полётов, цех композитных материалов, сборочный цех, Центр испытаний и Лабораторию аддитивных технологий.

В будущем «Эфко» планирует создать грузовые беспилотники Hi-Fly Cargo: у него будет медицинская, противопожарная, эвакуационная, полицейская и другие модификации. Серийное производство и коммерческая эксплуатация начнутся к 2024 году, рассчитывает компания.

К тому времени дальность полёта аппаратов «Эфко» должна составить 600 км, грузоподъёмность — 220 кг, время автономной работы — 180 минут, скорость — до 300 км/ч.

#эфко #новость #аэротакси

153
59
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153 комментария
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Грядущий ящик

Один заголовок чего только стоит
Сюр какой-то

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70
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Максим Иванников

Почему сюр?

Так можно написать и про Амазон: производитель кроссовок выпустил голосового помощника. Вопрос на чём акцент сделан)

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15
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Alex Firssoff

Просто если соединить майонез и беспилотное такси в один заголовок, почему-то начинает непроизвольно хихикаться

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15
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Arkadiy K

Хз насчёт майонеза, но кетчуп с такими винтами оно нашинкует отменный.

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5
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Савва

это конечно очень странно, но у меня такие же ассоциации

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2
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Грядущий ящик

Просто нейминг не очень вписывается в контекст. Вот May-Fly (майолёт) уже совсем другое дело.

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2
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Дед Велосипед

Потому, что возникает желание из такого такси майонез на голову прохожих выдавить))

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0
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Vitaly Karasik

или "книжный магазин хочет продавать облачные сервисы, ха-ха" - про тот же Амазон.

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4
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Юрий Белоножкин

Блин ну так какая-то связь. А тут что? Вот Если бы написали - будут перевозить свой майонез от завода на склад с помощью электро вертолета.

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0
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Daniyar Karimov

ну так Амазон не сразу к этому пришла, а постепенно.

Магазин, онлайн магазин, расширение ассортимента, свои мощности для магазина, предложение услуг и т.д.

а тут

Мазик - Вертолет!1!!

какой то резкий поворот событий, причем с основным бизнесом никак не пересекающийся.

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0
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Василий Степанофф

LG появился в 1947 году в Сеуле, и изначально выпускал зубной порошок и крем для лица.
Финская компания Nokia, которая известна всему миру своими мобильными телефонами, изначально занималась производством и продажей галош, а также бумаги.
можно продолжать

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12
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igor igorevich

Самсунг что только не производит ))
От Смарт часов до кораблей и машин.

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0
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Поджог Сараев

У аграриев сейчас деньги рекой, почему бы не диверсифицироваться?

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2
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Ким Чен Ын

Лучше бы в качество продукции деньги влаживали.

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–5
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Bacceti Sphodromantis

"влаживали"

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17
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Грядущий ящик

влагали

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8
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Грядущий ящик
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4
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Eugene Podosenov

Слобода – лучший в мире майзонез, имхо

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8
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Louis Cyphre

Но в мире об этом пока не знают, поэтому создан прототип, чтобы распылять майонез с воздуха

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1
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Make Luv

После рикко

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–2
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Поджог Сараев

крахмал
 консервант сорбиновая кислота
 краситель В-каротин
 Хорошая шутка

https://av.ru/i/239495

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1
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Поджог Сараев

Лучше бы в качество продукции деньги влаживали.
 Если говорить о майонезе, то это последний производитель, к которому я бы стал придираться. Состав у них получше, чем у 90% конкурентов.

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5
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Ivan Kulmyaev

За чем?

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1
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Савва

а оно им надо?
Явный официальный отмым 1 лярда, с офошорами видно туго встало, а эти леталки уже давно разработаны, куда там столько впалили бабла?? А так вроде в ИТ вложились, но что куда ушло, никто не найдет
Придет проверка - покажут, вот, летает, все честно.

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0
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BearStrikesBack

Вы не понимаете, масштабировать коптер с Али стоит 1+ млрд)))))))))

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0
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Ivan Kulmyaev

Это если не торгуетесь и не по запчастям привозите.

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0
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Louis Cyphre

Надеюсь прототип работает на майонезе

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4
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Pretty Sober

Майонез на выходе будет. Это как с водородом, только лучше

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0
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Mikhail Che

даже производители майонеза хотят летать...
штанги только колбасит у него верхние ппц, страшно

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0
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Denis G

Три раза прочитал его, думал у меня что-то со зрением.

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0
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igor igorevich

Сюр что у производителя денег навалом что бы запустить такой проект ?? Поздравляю с открытием что на майонезе тоже можно заработать )))

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0
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Louis Cyphre

Ждите межгалактический корабль в форме перевёрнутой пачки майонеза

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0
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Dear Moscow,

— Производитель сырков "Б.Ю. Александров" показал прототип своего электрокара;
— Производитель газированных напитков "Черноголовка" показал прототип своего искуственного интеллекта;
— Производитель кукурузных палочек "Кузя Лакомкин" показал прототип своего межпланетного корабля;
— Производитель курицы "Петелинка" показал прототип робоцыпа.

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27
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Alex Firssoff

Вот робоцыпа это ор, конечно

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8
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Федор Андреев

А яйца они не производят, а у них их выкупают обратно ? 🤖

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1
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Alex Firssoff

Это называется IPO 😂

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0
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Грядущий ящик

Уже в работе закон про ответственность за доходы и расходы по видам деятельности. Если эта летающая хреновина вне основной деятельности майонезной компании придеться думать почему предприниматель пустил деньги на этот проект. Вообщем погодите уже в процессе, а то так можно любую ерунду делать под прекрытием.

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1
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Дмитрий

Камень-танк сразу вспоминается.

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0
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Vlad Vernigora

смешного тут мало, предприниматели работают и за $15м крутой результат. Есть бывший производитель пива и пельменей который финтех делает, уже давно не слышно смешочечков по этому поводу.

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27
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Radna

Я тоже не понимаю насмешек в комментариях, люди делают и пробуют. Не всё же время нам быть экономикой бензоколонок, вон крутой финтех вырос у нас, с Яндекса вообще должны пылинки сдувать и беречь.

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0
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Митя Мурасов

Да хватит считать Яндекс "нашим" , когда вы уже научитесь.
Есть куча достойных компаний, нет они на иностранца дрочат

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0
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Radna

Вы про регистрацию в Нидерландах?

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0
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Митя Мурасов

Вот когда зарегистрируются в России, первым же публично извинюсь и возьму свои слова назад. А пока что - да, про это. Хорошая голландская компания.

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3
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Ivan Kulmyaev

А на кой им регистрироваться в РФ?

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0
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Митя Мурасов

Согласен, тупо.

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0
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Ivan Kulmyaev

Яндекс?

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0
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Louis Cyphre

А ранее бутылки сдавал
https://vc.ru/u/15810-oleg-tinkov/206784-moya-pervaya-statya-na-vc-ru

Моя первая статья на vc.ru
Привет всем! Решил написать тут, а то блог, оказывается, существует с 2015 года, а я ни разу не…
vc.ru
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0
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Hln_ Sokol

Куплю майонез - поддержу производителя

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17
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Майор Пронин

Хорошее настало время: по заголовку новости хрен поймешь, это ИА Панорама опять шутит или вообще взаправду все
Чертов метамодернизм

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9
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Феликс Федотов

Частная инициатива - это прекрасно

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7
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Дмитрий Немов

Круто. Надеюсь, что у них все получится.

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7
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ViRT1ST

Производитель майонеза
 Как тебе такое, Илон?)

Ответить
5
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Andrew Stepanov

Производитель свистков собирается лететь на Марс

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2
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Louis Cyphre

Космонавты выдавливают питание из тюбиков, майонез тоже выдавливается из дой пакетов. Совпадение?

Ответить
0
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Александр Мартианов

Зря смеётесь, эти чуваки очень серьёзные.

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6
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Ivan Kulmyaev

Чем?

Ответить
0
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Дмитрий

Суровые лица, не находите? Это вам не Рогозин, милашка.

Ответить
0
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Ivan Kulmyaev

Нет, та себе.

Ответить
0
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Влад Борщ

Ждём ответ от Mr. Rico?

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6
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Алексей Гуторов

Хороший пример когда есть традиционный бизнес котрый приносит деньги а есть проекты которые интересные и перспективные

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4
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Dmitry Pushin

это реально круто, частные деньги вложили в экспериментальное производство. ничего не мешает использовать такие устройства, как такси или как медицинский аппарат для "ближайших" (~100км) деревень. заголовок муфло полное

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3
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Radna

Вот именно, такой аппарат значительно дешевле традиционного вертолёта, в качестве поддержи компаний и выполнения соц обязательств государство может сделать крупный заказ для медицинских центров и служб МЧС.

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2
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Эмиль Муратов

Топливо «майонез»😂
Я первый!

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3
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Slava Itprofi

Майонез — это белая нефть!

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2
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Ivan Kulmyaev

Бред

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0
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Эмиль Муратов

Скорее сарказм ))

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0
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Ivan Kulmyaev

ХЗ что чем ещё майонез разбавляют.

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1
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Андрей Рядькин

Диверсификация

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2
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Alex Firssoff

Ждём новости про то, что Яндекс стал выпускать майонез

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2
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ivan krapivin
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2
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Евгений Кислов

У меня тоже друзья носки производят всю жизнь, сейчас в наномедицине революции устраивают

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0
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Ivan

звучит угрожающе.

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4
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Василий Степанофф

Носок-презерватив?

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0
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Администратор Аккаунта

тогда было бы "в онаномедицине"

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1
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Грядущий ящик

Для тестов с реальными клиентами придётся думать о защите пропеллеров. Иначе будет мазик с фаршем.

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1
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Sergey Ontime

Это первое о чем подумал, выходишь наружу, и тебя порубило)

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1
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Ivan Kulmyaev

А может это фича?

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0
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Vlad Rybin

Многие из успешных контор в РФ выводят деньги в оффшоры и себе на яхты. А эти молодцы, в науку.

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1
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Дмитрий

...а потом в оффшор

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0
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Louis Cyphre

Только с одной ф.

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0
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Дмитрий

...Точку в этом вопросе поставил приказ Министерства образования и науки №195 от 08.06.2009, который определил список словарей, грамматик и справочников, содержащих норма русского литературного языка. Согласно утвержденному орфографическому словарю написание слова "оффшор" с двумя буквами Ф также допускается.

Я школу закончил в 87-ом. Мне уже лень переучиваться. Все так быстро меняется.

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1
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Louis Cyphre

Не знал. В общем, сами не знают чего хотят)

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0
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Дмитрий

да и х.. с ними. В замечательное время живем, товарищ!

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0
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Ivan Kulmyaev

Науку?

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0
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Знатный Тролль

Опять лапша для инвесторов без прикладного назначения.

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1
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Sergey Ontime

Сами инвесторы, йо

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0
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Ivan Kulmyaev

Пиар

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0
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Mik Petrov

Благодаря этой статье, я почитал об Эфко, оказывается она крупнейший импортёр пальмого масла, все продукты содержат его. Спасибо и на этом, иногда покупал раньше, теперь воздержусь от Слободы

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1
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Виктор

А чем пальмовое масло хуже подсолнечного?

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0
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Louis Cyphre

Содержание линолевой кислоты в 10-12 раз меньше, что ведёт к ожирению.

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0
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Виктор

Т.е. если есть пончики из фритюра на подсолнечном масле - ожирения можно не опасаться?

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0
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Andrey Bashin

это мир ебнулся - производитель майонеза идёт в коптеры причём успешнее чем Сколково

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1
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Leha Shum

Горжусь ребятами, а слобода мой любимый майонез. Молодцы! Россия вперёд!
Осталось сделать собственное производство чипов и дисков

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1
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Aleksei Shtein

уже тестят. говорю как работник росэлектроники

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0
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Zhenya Ptichnikov

У нас есть пара производств чипов, только там технологии отстают на 10-15 лет от мира, так как используют по сути старые линии от других заводов типа TSMC. Государство ещё при Медведеве пыталось самостоятельно новый завод сделать, но там как обычно всё разворовали и никакого завода не получилось(собственно государство и не может создать эффективную компанию, это база).

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0
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Александр

Так вот почему подсолнечное масло подорожало!!

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1
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Михаил

С жиру бесятся?

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1
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Александр Львов

С датами какое-то противоречие

Первый беспилотный полёт аэротакси на расстояние больше 170 км — из Алексеевки в Белгородской области в Белгород — компания планирует провести в 2028 году.

В будущем «Эфко» планирует создать грузовые беспилотники Hi-Fly Cargo: у него будет медицинская, противопожарная, эвакуационная, полицейская и другие модификации. Серийное производство и коммерческая эксплуатация начнутся к 2024 году, рассчитывает компания.
К тому времени дальность полёта аппаратов «Эфко» должна составить 600 км, грузоподъёмность — 220 кг, время автономной работы — 180 минут, скорость — до 300 км/ч.

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1
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Егор Т.

о, разработали электрический вертолёт! вот это инновация. сколько он там, 10 минут может в воздухе висеть?

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–2
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Aleksei Shtein

сколько минут можешь без русофобии?10?

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–1
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Louis Cyphre

Сколько минут можешь без приплетения русофобии?

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0
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Aleksei Shtein

Сколько минут можешь без приплетения людей с другим мнением?

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–1
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Sambur Alexandr

Мне почему-то этот коптер больше нравится чем другие подобные у конкурентов, надеюсь, что не забросят этот проект. Интересно что за мембранные такие технологии, что должны заменить аккумы? И ещё, было бы здорово чтобы "крылья" (или как там они называются у дронов), могли склаываться к кабине по бокам (нижние), чтобы меньше места занимал в гараже), и верхние немного к друг-другу, типа в линию.

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0
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Дмитрий

возможно, роль мембраны выполняет тонкий слой майонеза. Нанотехнологии повсюду сейчас.

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1
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Sambur Alexandr

Майонезная батарея? Гмм.. очень интересно))

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0
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Дмитрий

Про кетчуп не забывайте.

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1
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Louis Cyphre

Главное с майонезом не смешивать, а то может произойти бадабум

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0
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Sambur Alexandr

Ну с такой батареей и в космос можно), заодно и съесть её можно когда еда будет заканчиваться)), надеюсь анод и катод из сыра и колбасы сделаны!?)) А корпус из хлеба?))

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0
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Yan Varskii

Надо было начать с умной колонки в виде Яйца)))

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0
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Lexx Sky

И херакс-иск от МТС

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1
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Ivan Kulmyaev

Это та контора которая пальмовым маслом барыжит?

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–1
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Sergey Ontime

Именно

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1
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Denis Kulish

А почему никто до сих пор не придумал обычный вертолет на электрических батарейках? Ну и плюс автопилот в угоду современной моде. Зачем обязательно делать на базе гипертрофированного квадрокоптера?

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0
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33_rublya

Отказоустойчивость потому что

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0
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Denis Kulish

Ну, у классических вертолетов с этим вроде все хорошо.

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1
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Radna

Одновинтовая конструкция думаю менее манёвренная, что играет существенную роль в городских условиях(что отмечено в статье), тем более предполагается наличие автопилота, манёвренность важна.

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0
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Lexx Sky

Это ж сколько батарейка весить будет? Горючка для всех леталок пока что лучшее решение

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0
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Daniyar Karimov

Слишком крупный двигатель потребуется на большой винт

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0
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Сеня Смаков

Харош, буду в Ашан за мазиком гонят на этой штуке.

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0
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Грядущий ящик

А причем тут вертолетики и майонез?

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0
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Roman Sheyn

с заголовка в голос

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0
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Boby Rabota

аххаах, маркетинг
АЧЕ

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0
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Семен Переделкин

Дорогая доставка мазика к дошику получится.

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0
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Rudolf Boiars

Ээээ…what?

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0
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Alexander Dyachkov

Авторотация? Не, не слышал...

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0
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Samusenko Vladislav

Mazik Taxi.

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0
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Sergey Ontime

Полицейскую модификацию они собрались делать. Вот спасибо.

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0
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Pavel Loginov

Если мазик регулярно кушать, то в 120 кг ограничений не пройти

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0
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Сергей Марков

Реакция до прочтения статьи
...
Реакция после прочтения статьи

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0
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Aleks Fox

Даже производитель майонеза смог, слышишь Почта России?!!!

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0
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Ivan Kulmyaev

Так почта уже давно купила.

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0
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Lexx Sky

Жду мазик от Газпрома и пельмешки от Роскосмоса

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0
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Антон Т

Похрен на статью, я пришел хохмить и читать комменты. На майонезе летает?

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0
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Грядущий ящик

Доставка мазика))

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0
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MadRat96

Это новость ИА Панорамы?

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0
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Siropchik

Насколько мне известно, это крупней поставщик пальмового масла в РФ

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0
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Роман Копытин

Видимо неплохие сливки с майонеза они снимают.

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0
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Грядущий ящик

Прочитав заголовок, подумал что новость с Панорамы, но нет...

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0
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ИгорьOK

Отсек для майонезных бомб предусмотрен?

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0
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Никита Алфимов

И так, я так понимаю что это октакоптер? Ну грубо говоря его уже можно назвать осьминожка. Думаю если вложиться в мета материалы и подумают над увеличением КПД двигателей как в свое время Джеймс дайсон сделал фильтры в пылесосе которые не пропускают частицы меньше 0.3 микрон. Удачи ребятам!

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0
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Erkebulan Rakhimzhanov

На теме искусственных интеллектов, роботов такси и пр "ближайшего будущего" решили теперь хайпануть и аграрии

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0
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Ivan Kulmyaev

Упадёт на улице, будет не очень.

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0
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Stepan Sulimov

Кто-то заказал слишком большое ведерко)

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0
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Acritarch One

16 двигателей, звучит надёжно.

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0
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Олег Павлов

Майонез в каждый дом! Даже если к вам только по воздуху :)

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0
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павел

Высокие Майонезные Технологии

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Дмитрий Малахов

Вот почему у нас за год масло подорожало подсолнечное в 2 раза.
Теперь производители могут потратить деньги бабушек на "офигительные" игрушки.

Эфко - это скорее про подсолнечное масло, один из крупных производителей в РФ

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Кирилл Мельников

Надеюсь не потечёт также как и майонез

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Tonycatmeow

Сегодня: Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси

Завтра: ОАО "Шаурма на углях" запустила доставку шавухи дронами

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Джон Картошкин

Сегодня же не первое апреля?!

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Егор Т.

только умные люди при разработке вертолёта не даром поместили лопасти сверху, чтоб никого не порубило вращающимися снизу пропеллерами. пёрнули в воздух короче.

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Виктор

Умные люди не даром на лошадях ездили

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