Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси Статьи редакции
Компания создала аппарат с нуля и вложила в разработку более 1 млрд рублей.
ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», разработала прототип собственного беспилотного аэротакси под названием Hi-Fly Taxi. Он может совершать полёты на расстояние до 15 км и перевозить грузы массой до 120 кг, объявила группа.
Компания работала над текущей версией меньше года: с мая проводились полёты в «ручном режиме», а в октябре состоялся первый беспилотный полёт Hi-Fly Taxi.
К концу 2022 года Hi-Fly Taxi будет летать по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км, говорят в компании. Для этого вместе с местными властями «Эфко» планирует добиться создания в регионе экспериментального правового режима для полётов тяжёлых беспилотников.
- Hi-Fly Taxi оснащён 16-ю электродвигателями в двух плоскостях.
- Аппарат может продолжить полёт и совершить посадку даже в случае выхода из строя до четырёх двигателей.
- Винты расположены и сверху, и снизу: существующие летательные аппараты с верхними винтами обладают хорошей устойчивостью, но плохой маневренностью, а с нижними винтами — наоборот. «Эфко» создала двухъярусный летательный аппарат, чтобы обеспечить оптимальные устойчивость и маневренность.
- Сейчас у Hi-Fly Taxi литий-ионные аккумуляторы. В будущем компания планирует их заменить для полётов с учётом климатических особенностей России, например, в условиях Крайнего Севера. Для этого вместе с Институтом физики твёрдого тела РАН «Эфко» работает над альтернативными источниками энергии и делает ставку на мембранные технологии.
Первый беспилотный полёт аэротакси на расстояние больше 170 км — из Алексеевки в Белгородской области в Белгород — компания планирует провести в 2028 году. В рамках проекта «Эфко» работает над всей инфраструктурой для коммерческого использования своих аппаратов: посадочные площадки, сервисные и командно-диспетчерские центры.
На первом этапе компания инвестировала в проект более 1 млрд рублей: создала собственное конструкторское бюро, построила Центр экспериментальных полётов, цех композитных материалов, сборочный цех, Центр испытаний и Лабораторию аддитивных технологий.
В будущем «Эфко» планирует создать грузовые беспилотники Hi-Fly Cargo: у него будет медицинская, противопожарная, эвакуационная, полицейская и другие модификации. Серийное производство и коммерческая эксплуатация начнутся к 2024 году, рассчитывает компания.
К тому времени дальность полёта аппаратов «Эфко» должна составить 600 км, грузоподъёмность — 220 кг, время автономной работы — 180 минут, скорость — до 300 км/ч.
Почему сюр?
Так можно написать и про Амазон: производитель кроссовок выпустил голосового помощника. Вопрос на чём акцент сделан)
Просто если соединить майонез и беспилотное такси в один заголовок, почему-то начинает непроизвольно хихикаться
Хз насчёт майонеза, но кетчуп с такими винтами оно нашинкует отменный.
это конечно очень странно, но у меня такие же ассоциации
Потому, что возникает желание из такого такси майонез на голову прохожих выдавить))
или "книжный магазин хочет продавать облачные сервисы, ха-ха" - про тот же Амазон.
Блин ну так какая-то связь. А тут что? Вот Если бы написали - будут перевозить свой майонез от завода на склад с помощью электро вертолета.
ну так Амазон не сразу к этому пришла, а постепенно.
Магазин, онлайн магазин, расширение ассортимента, свои мощности для магазина, предложение услуг и т.д.
а тут
Мазик - Вертолет!1!!
какой то резкий поворот событий, причем с основным бизнесом никак не пересекающийся.
LG появился в 1947 году в Сеуле, и изначально выпускал зубной порошок и крем для лица.
Финская компания Nokia, которая известна всему миру своими мобильными телефонами, изначально занималась производством и продажей галош, а также бумаги.
можно продолжать
Самсунг что только не производит ))
От Смарт часов до кораблей и машин.
У аграриев сейчас деньги рекой, почему бы не диверсифицироваться?
Лучше бы в качество продукции деньги влаживали.
"влаживали"
Слобода – лучший в мире майзонез, имхо
Но в мире об этом пока не знают, поэтому создан прототип, чтобы распылять майонез с воздуха
После рикко
крахмал
консервант сорбиновая кислота
краситель В-каротин
Хорошая шутка
Лучше бы в качество продукции деньги влаживали.
Если говорить о майонезе, то это последний производитель, к которому я бы стал придираться. Состав у них получше, чем у 90% конкурентов.
За чем?
а оно им надо?
Явный официальный отмым 1 лярда, с офошорами видно туго встало, а эти леталки уже давно разработаны, куда там столько впалили бабла?? А так вроде в ИТ вложились, но что куда ушло, никто не найдет
Придет проверка - покажут, вот, летает, все честно.
Вы не понимаете, масштабировать коптер с Али стоит 1+ млрд)))))))))
Это если не торгуетесь и не по запчастям привозите.
Надеюсь прототип работает на майонезе
Майонез на выходе будет. Это как с водородом, только лучше
даже производители майонеза хотят летать...
штанги только колбасит у него верхние ппц, страшно
Три раза прочитал его, думал у меня что-то со зрением.
Сюр что у производителя денег навалом что бы запустить такой проект ?? Поздравляю с открытием что на майонезе тоже можно заработать )))
Ждите межгалактический корабль в форме перевёрнутой пачки майонеза
— Производитель сырков "Б.Ю. Александров" показал прототип своего электрокара;
— Производитель газированных напитков "Черноголовка" показал прототип своего искуственного интеллекта;
— Производитель кукурузных палочек "Кузя Лакомкин" показал прототип своего межпланетного корабля;
— Производитель курицы "Петелинка" показал прототип робоцыпа.
Вот робоцыпа это ор, конечно
А яйца они не производят, а у них их выкупают обратно ? 🤖
Это называется IPO 😂
Уже в работе закон про ответственность за доходы и расходы по видам деятельности. Если эта летающая хреновина вне основной деятельности майонезной компании придеться думать почему предприниматель пустил деньги на этот проект. Вообщем погодите уже в процессе, а то так можно любую ерунду делать под прекрытием.
Камень-танк сразу вспоминается.
смешного тут мало, предприниматели работают и за $15м крутой результат. Есть бывший производитель пива и пельменей который финтех делает, уже давно не слышно смешочечков по этому поводу.
Я тоже не понимаю насмешек в комментариях, люди делают и пробуют. Не всё же время нам быть экономикой бензоколонок, вон крутой финтех вырос у нас, с Яндекса вообще должны пылинки сдувать и беречь.
Да хватит считать Яндекс "нашим" , когда вы уже научитесь.
Есть куча достойных компаний, нет они на иностранца дрочат
Вы про регистрацию в Нидерландах?
Вот когда зарегистрируются в России, первым же публично извинюсь и возьму свои слова назад. А пока что - да, про это. Хорошая голландская компания.
А на кой им регистрироваться в РФ?
Согласен, тупо.
Яндекс?
А ранее бутылки сдавал
https://vc.ru/u/15810-oleg-tinkov/206784-moya-pervaya-statya-na-vc-ru
Куплю майонез - поддержу производителя
Хорошее настало время: по заголовку новости хрен поймешь, это ИА Панорама опять шутит или вообще взаправду все
Чертов метамодернизм
Частная инициатива - это прекрасно
Круто. Надеюсь, что у них все получится.
Производитель майонеза
Как тебе такое, Илон?)
Производитель свистков собирается лететь на Марс
Космонавты выдавливают питание из тюбиков, майонез тоже выдавливается из дой пакетов. Совпадение?
Зря смеётесь, эти чуваки очень серьёзные.
Чем?
Суровые лица, не находите? Это вам не Рогозин, милашка.
Нет, та себе.
Ждём ответ от Mr. Rico?
Хороший пример когда есть традиционный бизнес котрый приносит деньги а есть проекты которые интересные и перспективные
это реально круто, частные деньги вложили в экспериментальное производство. ничего не мешает использовать такие устройства, как такси или как медицинский аппарат для "ближайших" (~100км) деревень. заголовок муфло полное
Вот именно, такой аппарат значительно дешевле традиционного вертолёта, в качестве поддержи компаний и выполнения соц обязательств государство может сделать крупный заказ для медицинских центров и служб МЧС.
Топливо «майонез»😂
Я первый!
Майонез — это белая нефть!
Бред
Скорее сарказм ))
ХЗ что чем ещё майонез разбавляют.
Диверсификация
Ждём новости про то, что Яндекс стал выпускать майонез
У меня тоже друзья носки производят всю жизнь, сейчас в наномедицине революции устраивают
звучит угрожающе.
Носок-презерватив?
тогда было бы "в онаномедицине"
Это первое о чем подумал, выходишь наружу, и тебя порубило)
А может это фича?
Многие из успешных контор в РФ выводят деньги в оффшоры и себе на яхты. А эти молодцы, в науку.
...а потом в оффшор
Только с одной ф.
...Точку в этом вопросе поставил приказ Министерства образования и науки №195 от 08.06.2009, который определил список словарей, грамматик и справочников, содержащих норма русского литературного языка. Согласно утвержденному орфографическому словарю написание слова "оффшор" с двумя буквами Ф также допускается.
Я школу закончил в 87-ом. Мне уже лень переучиваться. Все так быстро меняется.
Не знал. В общем, сами не знают чего хотят)
да и х.. с ними. В замечательное время живем, товарищ!
Науку?
Опять лапша для инвесторов без прикладного назначения.
Сами инвесторы, йо
Пиар
Благодаря этой статье, я почитал об Эфко, оказывается она крупнейший импортёр пальмого масла, все продукты содержат его. Спасибо и на этом, иногда покупал раньше, теперь воздержусь от Слободы
А чем пальмовое масло хуже подсолнечного?
Содержание линолевой кислоты в 10-12 раз меньше, что ведёт к ожирению.
Т.е. если есть пончики из фритюра на подсолнечном масле - ожирения можно не опасаться?
это мир ебнулся - производитель майонеза идёт в коптеры причём успешнее чем Сколково
Горжусь ребятами, а слобода мой любимый майонез. Молодцы! Россия вперёд!
Осталось сделать собственное производство чипов и дисков
уже тестят. говорю как работник росэлектроники
У нас есть пара производств чипов, только там технологии отстают на 10-15 лет от мира, так как используют по сути старые линии от других заводов типа TSMC. Государство ещё при Медведеве пыталось самостоятельно новый завод сделать, но там как обычно всё разворовали и никакого завода не получилось(собственно государство и не может создать эффективную компанию, это база).
Так вот почему подсолнечное масло подорожало!!
С жиру бесятся?
С датами какое-то противоречие
Первый беспилотный полёт аэротакси на расстояние больше 170 км — из Алексеевки в Белгородской области в Белгород — компания планирует провести в 2028 году.
В будущем «Эфко» планирует создать грузовые беспилотники Hi-Fly Cargo: у него будет медицинская, противопожарная, эвакуационная, полицейская и другие модификации. Серийное производство и коммерческая эксплуатация начнутся к 2024 году, рассчитывает компания.
К тому времени дальность полёта аппаратов «Эфко» должна составить 600 км, грузоподъёмность — 220 кг, время автономной работы — 180 минут, скорость — до 300 км/ч.
о, разработали электрический вертолёт! вот это инновация. сколько он там, 10 минут может в воздухе висеть?
сколько минут можешь без русофобии?10?
Сколько минут можешь без приплетения русофобии?
Сколько минут можешь без приплетения людей с другим мнением?
Мне почему-то этот коптер больше нравится чем другие подобные у конкурентов, надеюсь, что не забросят этот проект. Интересно что за мембранные такие технологии, что должны заменить аккумы? И ещё, было бы здорово чтобы "крылья" (или как там они называются у дронов), могли склаываться к кабине по бокам (нижние), чтобы меньше места занимал в гараже), и верхние немного к друг-другу, типа в линию.
возможно, роль мембраны выполняет тонкий слой майонеза. Нанотехнологии повсюду сейчас.
Майонезная батарея? Гмм.. очень интересно))
Про кетчуп не забывайте.
Главное с майонезом не смешивать, а то может произойти бадабум
Ну с такой батареей и в космос можно), заодно и съесть её можно когда еда будет заканчиваться)), надеюсь анод и катод из сыра и колбасы сделаны!?)) А корпус из хлеба?))
Надо было начать с умной колонки в виде Яйца)))
И херакс-иск от МТС
Это та контора которая пальмовым маслом барыжит?
Именно
А почему никто до сих пор не придумал обычный вертолет на электрических батарейках? Ну и плюс автопилот в угоду современной моде. Зачем обязательно делать на базе гипертрофированного квадрокоптера?
Отказоустойчивость потому что
Ну, у классических вертолетов с этим вроде все хорошо.
Одновинтовая конструкция думаю менее манёвренная, что играет существенную роль в городских условиях(что отмечено в статье), тем более предполагается наличие автопилота, манёвренность важна.
Это ж сколько батарейка весить будет? Горючка для всех леталок пока что лучшее решение
Слишком крупный двигатель потребуется на большой винт
Харош, буду в Ашан за мазиком гонят на этой штуке.
с заголовка в голос
аххаах, маркетинг
АЧЕ
Дорогая доставка мазика к дошику получится.
Ээээ…what?
Авторотация? Не, не слышал...
Mazik Taxi.
Полицейскую модификацию они собрались делать. Вот спасибо.
Если мазик регулярно кушать, то в 120 кг ограничений не пройти
Реакция до прочтения статьи
...
Реакция после прочтения статьи
Даже производитель майонеза смог, слышишь Почта России?!!!
Так почта уже давно купила.
Жду мазик от Газпрома и пельмешки от Роскосмоса
Похрен на статью, я пришел хохмить и читать комменты. На майонезе летает?
Это новость ИА Панорамы?
Насколько мне известно, это крупней поставщик пальмового масла в РФ
Видимо неплохие сливки с майонеза они снимают.
Отсек для майонезных бомб предусмотрен?
И так, я так понимаю что это октакоптер? Ну грубо говоря его уже можно назвать осьминожка. Думаю если вложиться в мета материалы и подумают над увеличением КПД двигателей как в свое время Джеймс дайсон сделал фильтры в пылесосе которые не пропускают частицы меньше 0.3 микрон. Удачи ребятам!
На теме искусственных интеллектов, роботов такси и пр "ближайшего будущего" решили теперь хайпануть и аграрии
Упадёт на улице, будет не очень.
Кто-то заказал слишком большое ведерко)
16 двигателей, звучит надёжно.
Майонез в каждый дом! Даже если к вам только по воздуху :)
Высокие Майонезные Технологии
Вот почему у нас за год масло подорожало подсолнечное в 2 раза.
Теперь производители могут потратить деньги бабушек на "офигительные" игрушки.
Эфко - это скорее про подсолнечное масло, один из крупных производителей в РФ
Надеюсь не потечёт также как и майонез
Сегодня: Производитель майонеза «Слобода» показал первый полёт прототипа своего беспилотного аэротакси
Завтра: ОАО "Шаурма на углях" запустила доставку шавухи дронами
Сегодня же не первое апреля?!
только умные люди при разработке вертолёта не даром поместили лопасти сверху, чтоб никого не порубило вращающимися снизу пропеллерами. пёрнули в воздух короче.
Умные люди не даром на лошадях ездили
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