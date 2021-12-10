Компания создала аппарат с нуля и вложила в разработку более 1 млрд рублей.

{"id":332169} 4591 просмотров Слушать

Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»

ГК «Эфко», производитель майонеза «Слобода», разработала прототип собственного беспилотного аэротакси под названием Hi-Fly Taxi. Он может совершать полёты на расстояние до 15 км и перевозить грузы массой до 120 кг, объявила группа.

Компания работала над текущей версией меньше года: с мая проводились полёты в «ручном режиме», а в октябре состоялся первый беспилотный полёт Hi-Fly Taxi.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

К концу 2022 года Hi-Fly Taxi будет летать по выделенным маршрутам в Белгородской области на расстояние до 50 км, говорят в компании. Для этого вместе с местными властями «Эфко» планирует добиться создания в регионе экспериментального правового режима для полётов тяжёлых беспилотников.

Hi-Fly Taxi оснащён 16-ю электродвигателями в двух плоскостях.

Аппарат может продолжить полёт и совершить посадку даже в случае выхода из строя до четырёх двигателей.



Винты расположены и сверху, и снизу: существующие летательные аппараты с верхними винтами обладают хорошей устойчивостью, но плохой маневренностью, а с нижними винтами — наоборот. «Эфко» создала двухъярусный летательный аппарат, чтобы обеспечить оптимальные устойчивость и маневренность.

Сейчас у Hi-Fly Taxi литий-ионные аккумуляторы. В будущем компания планирует их заменить для полётов с учётом климатических особенностей России, например, в условиях Крайнего Севера. Для этого вместе с Институтом физики твёрдого тела РАН «Эфко» работает над альтернативными источниками энергии и делает ставку на мембранные технологии.

Hi-Fly Taxi ГК «Эфко»

Первый беспилотный полёт аэротакси на расстояние больше 170 км — из Алексеевки в Белгородской области в Белгород — компания планирует провести в 2028 году. В рамках проекта «Эфко» работает над всей инфраструктурой для коммерческого использования своих аппаратов: посадочные площадки, сервисные и командно-диспетчерские центры.

На первом этапе компания инвестировала в проект более 1 млрд рублей: создала собственное конструкторское бюро, построила Центр экспериментальных полётов, цех композитных материалов, сборочный цех, Центр испытаний и Лабораторию аддитивных технологий.

В будущем «Эфко» планирует создать грузовые беспилотники Hi-Fly Cargo: у него будет медицинская, противопожарная, эвакуационная, полицейская и другие модификации. Серийное производство и коммерческая эксплуатация начнутся к 2024 году, рассчитывает компания.