Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы Статьи редакции
В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ.
С учётом «мнения регионов и обращений граждан», в правительстве решили снять с рассмотрения Госдумы законопроект о введении QR-кодов в воздушном и железнодорожном транспорте, написал в своём Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Благодаря обратной связи замечания были услышаны», написал он. Володин также напомнил о словах президента Владимира Путина, который на заседании Совета по правам человека призвал изучить готовность транспортной системы к введению QR-кодов, чтобы «не ограничить права людей».
Совет Госдумы обсудит снятие законопроекта 13 декабря. Первое его чтение было запланировано на 16 декабря.
Министерство транспорта обсудило введение QR-кодов на транспорте с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями и решило проработать отдельные положения документа, сообщает РБК со ссылкой на ведомство. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума всё же рассмотрит, сообщил близкий к правительству источник издания.
"...призвал изучить готовность транспортной системы к введению QR-кодов, чтобы «не ограничить права людей»..." - не ограничить права людей после введения кодов. Не кажется ли это выражение абсурдом?)
антиваксеры не люди
А почему среди ваксёров фашистов больше?
Почему они вообще все в ваксёров пошли? Риторический вопрос, кажется.
тупой термин, используемый такими же недалекими товарищами
А ваксеры?
Хороший царь изо всех сил противостоит плохим боярам. Будет в ярости, когда закон всё-таки примут
Большинство уже переболели с симптомами или без, без всякой регистрации и больнички, группа риска из хроников с иммунодефицитом догоняется вакцинами, детям и подросткам вообще по фигу, у них своих инфекций хватает, поважнее.
Пора заканчивать цирк со спасением больниц о перегрузки заболевшими ковидниками. А также манипуляции со статистикой и использование ПЦР как инструмента диагностики.
Официально переболели 5%. Неофициально пусть 10%. Учитывая, что болеют повторно, ни о каком коллективом иммунитете нет речи.
Тем более после болезни ненадёжный иммунитет. Переболевшие в 5 раз чаще заболевают, чем привитые
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm
Сейчас до трети госпитализаций ковидные. На улицу людей выгнать, которым нужен кислород?
В России избыточная смертность в три раза больше, чем официально умирают от ковида. Вместо смерти от ковида пишут пневмонию. Дать ссылку на росстат?
Что означает
COVID-19–like illness
Они что, не могли достоверно установить у них ковид?
Неофициально переболевших смело умножай на три от официальных, и это минимум
Позор. Из-за того, что власть боится жестких мер уже два года, мы бьем мировые рекорды по смертности от ковида.
Пока другие страны при 60-80% вакцинированных закручивают гайки, чтобы до конца сократить смертность (при уже неплохих результатах) - мы боимся обидеть тех, кто за год до пункта вакцинации не изволил дойти
Так у нас власть не может определится вообще примерно ни с чем. Всё ищут как бы так пандемию победить, бабла наварить и всем угодить... и ,внимание, нихера при этом не делая кроме бесконечных попизделок и демагогии. Закрутишь гайки одни орут, не закрутишь другие.
Закрутишь гайки одни орут, не закрутишь другие.
Пока получается, что орут и те и другие. Тк одним мало, другим много)
Я как-то написал в комментах, что стоило бы ввести принудительную вакцинацию всех подряд, кроме имеющих медотвод, так меня заминусили жестко, мол мы тут свободные люди, сами решаем.
закручивают гайки, чтобы до конца сократить смертность
Ачё, побеждать эпидемию вакцинами уже передумали? Переобулись на цели поскромнее?
живу в Татарстане, мы тут вообще бл как отдельное государство. "творим че хотим", надо/не надо, никого не волнует
Так это и есть отдельное государство, у вас же свой президент
Все по классике, сначала пугают людоедскими законами, а потом чуть-чуть послабляют, мол, мы же не звери))
Раздался очередной крик из бункера и все вздрогнули.
Опять качели и «осторожность» перед большими праздниками и высоким пассажиропотоком, через месяц-два сми будут кричать об опасности омникон, или как там новый штамм зовётся, а в коментах намекать власти, что «надо было бы ограничить пассажиропоток». Уже какой раз подобная ситуация повторяется?
Зря
Ну что, ребзя. Готовые после новогодних прыгнуть в карантин как было на первую волну?
Пздц необучаемые. Ждем пятую волну, новые рекорды смертности и вопли о том, что надо срочно все запретить, ведь люди почему-то не вакцинируются.
Неужели заметили негатив вокруг сего проекта? Ух ты, оказывается и их можно напугать, я думал напролом пойдут.
Просто решили не нагнетать до нового года. Ну и показать, типа, вот видите, для нас мнение народа имеет вес.
Это в целом хорошо. А то они такую демонстрацию способны устраивать только перед выборами.
У путина большая часть электората антипрививочная. Он не хочет сильно своих сердить. Ему через два года избираться. Рейтинг и так падает.
Говорят, там перевозчики терпели убытки, а на мнение людей как обычно плевать.
Да им и на мнение перевозчиков плевать, если эти перевозчики не из своего круга. Надеюсь, что мнение людей повлияло. Та же риа несколько раз публиковала опросы мол как к этому относитесь. При 40 тысячах ЗА был миллион против. И опросы моментально удалялись.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5 , теперь активно за цифру
Ага, а у некоторых так и не приходят коды на госуслуги, или приходят, но с ошибками. И местному департаменту здравоохранения насрать, и Минздраву насрать на исправление ситуации.
Поддержка Госуслуг отправляет в поликлинику, поликлиника обратно в ТП портала. Потом отовсюду приходит тысячи шаблонных отписок, что проблема не на их стороне.
Понапридумывали ерунды и рады, и насрать, что она работает через жопу.
Ещё интересно, что собираются делать со стариками? Или сидите дома и не бухтите?
"В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ"
Потому что после встречи с бидоном нужно добавить новый регион - Украина. Доброго утречка!
Таблетки забыл принять?
Спасибо что напомнил.
Успех бизнес-идеи принадлежит не только технической реализации, но и тщательной аналитической работе и планированию. Чтобы не тратить впустую время и деньги, лучше изучить рынок заранее: проанализировать спрос, конкурентов, целевую аудиторию, внешние факторы, чтобы принимать решения, основанные на реальных рыночных возможностях, а не на…
За историей, которую я хочу Вам поведать, стоит реальный человек, с личным, пусть и негативным, опытом. Если данный опыт поможет Вам избежать подобных ситуаций в будущем — для меня это будет уже победа. Любое высказывание в данной публикации является моим личным субъективным мнением и оценочным суждением о людях, ситуациях, фактах.
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