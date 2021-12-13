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Транспорт
TJ

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы Статьи редакции

В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ.

С учётом «мнения регионов и обращений граждан», в правительстве решили снять с рассмотрения Госдумы законопроект о введении QR-кодов в воздушном и железнодорожном транспорте, написал в своём Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Благодаря обратной связи замечания были услышаны», написал он. Володин также напомнил о словах президента Владимира Путина, который на заседании Совета по правам человека призвал изучить готовность транспортной системы к введению QR-кодов, чтобы «не ограничить права людей».

Совет Госдумы обсудит снятие законопроекта 13 декабря. Первое его чтение было запланировано на 16 декабря.

Министерство транспорта обсудило введение QR-кодов на транспорте с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественными организациями и решило проработать отдельные положения документа, сообщает РБК со ссылкой на ведомство. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума всё же рассмотрит, сообщил близкий к правительству источник издания.

  • В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах.
  • Первым российским регионом, где ввели обязательные QR-коды на транспорте, не дожидаясь принятия федерального законопроекта, стал Татарстан.

#новость #qrкоды

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Кирилл Кот

"...призвал изучить готовность транспортной системы к введению QR-кодов, чтобы «не ограничить права людей»..." - не ограничить права людей после введения кодов. Не кажется ли это выражение абсурдом?)

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22
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Beerman

антиваксеры не люди

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–8
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Артём Палённый

А почему среди ваксёров фашистов больше?

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17
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Д Хб

Почему они вообще все в ваксёров пошли? Риторический вопрос, кажется.

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3
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Sasha Bochkin

тупой термин, используемый такими же недалекими товарищами

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7
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Ret Oror

А ваксеры?

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Поджог Сараев

Хороший царь изо всех сил противостоит плохим боярам. Будет в ярости, когда закон всё-таки примут

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7
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Сергей Помогаев

Большинство уже переболели с симптомами или без, без всякой регистрации и больнички, группа риска из хроников с иммунодефицитом догоняется вакцинами, детям и подросткам вообще по фигу, у них своих инфекций хватает, поважнее.

Пора заканчивать цирк со спасением больниц о перегрузки заболевшими ковидниками. А также манипуляции со статистикой и использование ПЦР как инструмента диагностики.

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8
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Igor Kulikovsky

Официально переболели 5%. Неофициально пусть 10%. Учитывая, что болеют повторно, ни о каком коллективом иммунитете нет речи.
Тем более после болезни ненадёжный иммунитет. Переболевшие в 5 раз чаще заболевают, чем привитые
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7044e1.htm

Сейчас до трети госпитализаций ковидные. На улицу людей выгнать, которым нужен кислород?

В России избыточная смертность в три раза больше, чем официально умирают от ковида. Вместо смерти от ковида пишут пневмонию. Дать ссылку на росстат?

Laboratory-Confirmed COVID-19 Among Adults…
This report describes mRNA COVID-19 vaccine recipients as having greater immunity from COVID-19…
www.cdc.gov
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1
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Поджог Сараев

Что означает
COVID-19–like illness
 Они что, не могли достоверно установить у них ковид?

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Артём Палённый

Неофициально переболевших смело умножай на три от официальных, и это минимум

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Ivan Susanin

Позор. Из-за того, что власть боится жестких мер уже два года, мы бьем мировые рекорды по смертности от ковида.
Пока другие страны при 60-80% вакцинированных закручивают гайки, чтобы до конца сократить смертность (при уже неплохих результатах) - мы боимся обидеть тех, кто за год до пункта вакцинации не изволил дойти

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1
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ЯжПрограммист

Так у нас власть не может определится вообще примерно ни с чем. Всё ищут как бы так пандемию победить, бабла наварить и всем угодить... и ,внимание, нихера при этом не делая кроме бесконечных попизделок и демагогии. Закрутишь гайки одни орут, не закрутишь другие.

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Павел

Закрутишь гайки одни орут, не закрутишь другие.
 Пока получается, что орут и те и другие. Тк одним мало, другим много)

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Sergey Luzgin

Я как-то написал в комментах, что стоило бы ввести принудительную вакцинацию всех подряд, кроме имеющих медотвод, так меня заминусили жестко, мол мы тут свободные люди, сами решаем.

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Поджог Сараев

закручивают гайки, чтобы до конца сократить смертность
 Ачё, побеждать эпидемию вакцинами уже передумали? Переобулись на цели поскромнее?

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Юлия Рихтер

живу в Татарстане, мы тут вообще бл как отдельное государство. "творим че хотим", надо/не надо, никого не волнует

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8
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Азиатский Таксист

Так это и есть отдельное государство, у вас же свой президент

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Дима Смолин

Все по классике, сначала пугают людоедскими законами, а потом чуть-чуть послабляют, мол, мы же не звери))

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5
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ЯжПрограммист

Раздался очередной крик из бункера и все вздрогнули.

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–2
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Павел

Опять качели и «осторожность» перед большими праздниками и высоким пассажиропотоком, через месяц-два сми будут кричать об опасности омникон, или как там новый штамм зовётся, а в коментах намекать власти, что «надо было бы ограничить пассажиропоток». Уже какой раз подобная ситуация повторяется?

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3
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Аркадий Чумаков

Зря

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2
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Провинциальный кавалер

В чём вообще смысл QR кодов, если не планируется вводить ограничения на посещение продуктовых и муниципального транспорта? Очередная полумера для вида.

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2
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Aleksei Shtein

Ну что, ребзя. Готовые после новогодних прыгнуть в карантин как было на первую волну?

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Ray Smith

Пздц необучаемые. Ждем пятую волну, новые рекорды смертности и вопли о том, что надо срочно все запретить, ведь люди почему-то не вакцинируются.

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Андрей Николаев

Неужели заметили негатив вокруг сего проекта? Ух ты, оказывается и их можно напугать, я думал напролом пойдут.

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Семен Переделкин

Просто решили не нагнетать до нового года. Ну и показать, типа, вот видите, для нас мнение народа имеет вес.

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1
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Андрей Николаев

Это в целом хорошо. А то они такую демонстрацию способны устраивать только перед выборами.

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Igor Kulikovsky

У путина большая часть электората антипрививочная. Он не хочет сильно своих сердить. Ему через два года избираться. Рейтинг и так падает.

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расслабленный пост-хипстер

Говорят, там перевозчики терпели убытки, а на мнение людей как обычно плевать.

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Андрей Николаев

Да им и на мнение перевозчиков плевать, если эти перевозчики не из своего круга. Надеюсь, что мнение людей повлияло. Та же риа несколько раз публиковала опросы мол как к этому относитесь. При 40 тысячах ЗА был миллион против. И опросы моментально удалялись.

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1
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Алексей Вдовенко

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5 , теперь активно за цифру

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Александра Алиева

Ага, а у некоторых так и не приходят коды на госуслуги, или приходят, но с ошибками. И местному департаменту здравоохранения насрать, и Минздраву насрать на исправление ситуации.
Поддержка Госуслуг отправляет в поликлинику, поликлиника обратно в ТП портала. Потом отовсюду приходит тысячи шаблонных отписок, что проблема не на их стороне.
Понапридумывали ерунды и рады, и насрать, что она работает через жопу.
Ещё интересно, что собираются делать со стариками? Или сидите дома и не бухтите?

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Азиатский Таксист
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Владислав Недзвецкий

"В Минтрансе рассказали, что ведомству нужно доработать документ"

Потому что после встречи с бидоном нужно добавить новый регион - Украина. Доброго утречка!

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Семен Переделкин

Таблетки забыл принять?

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Владислав Недзвецкий

Спасибо что напомнил.

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