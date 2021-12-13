Московское метро, ВТБ и «Яндекс Go» начали тестировать подписку на общественный транспорт и поездки на такси Статьи редакции
В будущем в сервис добавят каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.
Ведомство вместе с ВТБ и «Яндекс Go» набирает 7000 человек, чтобы протестировать единую транспортную подписку «МультиТранспорт».
Платформа поможет пассажирам выбрать быстрый и выгодный вариант передвижения. В будущем сервис начнёт предлагать наиболее удобный вариант маршрута с указанием суммы поездки и учётом загруженности дорог, комфорта и качества.
На этапе тестирования пассажиры смогут заказать такси и воспользоваться семью видами общественного транспорта: метро, монорельсом, МЦК, МЦД, автобусом, трамваем или электробусом.
Платформа предлагает три вида тарифов, которые включают в себя билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и поездки в такси «Яндекс Go» на 30 дней:
- «МультиТранспорт Мини» за 2999 рублей — 5 поездок.
- «МультиТранспорт Стандарт» за 3999 рублей — 10 поездок.
- «МультиТранспорт Макс» за 5999 рублей — 20 поездок.
По «МультиТранспорту» пассажиры не могут проехать на такси более 5 км и поездка не должна стоить дороже 600 рублей. Например, можно вызвать такси, чтобы доехать до станции метро, МЦК или МЦД или наоборот.
Сервис появится в приложениях «Метро Москвы» или «Яндекс Go», в будущем в него добавят каршеринг, аренду самокатов и велосипедов.
- В ноябре 2020 года Дептранс Москвы анонсировал единую MaaS-платформу для всех видов городского транспорта. В ней пользователи могут прокладывать маршрут, выбирать транспорт, узнавать о перекрытиях и тарифах разных операторов.
- В ноябре 2021 года ведомство анонсировало бронирование и оплату машин каршеринга в своём приложении в 2022 году.
Зумеры изобрели проездной?
Ну мне, например, это нафиг не нужно. Ограничение по поездкам на такси - это принципиально от/до метро, и поездка должна уложиться в 5 км и 600 рублей.
Это не для любителей такси, а для тех, кто пользуется ОТ и иногда такси, когда ну очень нужно
Ты ведь понимаешь, что все эти подписки выгодны только тем кто их продаёт.
Эффективные менеджеры уже все прочитали и большинство купивших так никогда и не вызовут такси по этим условиям. Но при том заплатят за воздух.
Что-то хорошее, но почему ВТБ не начать сотрудничать с Google, просто сами себе Я.му роют.
У Яндекса и так овер 100 проектов, выглядит как распил бабок. Я уже молчу маршрут север>юг по Москве просят больше тысячи рублей за поездку днем.
C другой стороны это всего лишь ВТБ а не условный Goldman Sachs 😁
Потому что Яндекс.Такси
Так 1000 рублей из края в край (особенно с севера на юг) - это примерно 50 километров. Нормальная цена, даже дешево
Вот тебе из центра до ВДНХ, норм расклад почти 800 рублей?
Я этот маршрут за 42 рубля и 25 минут прохожу налегке😊
Да при наличии свободного времени его можно и бесплатно пройти. А 800 рублей... Ну, ехать там в среднем около часа, наверное. Если движение плотненькое. Так что да, норм.
Я же написал что этот маршрут прохожу в 18 раз дешевле и в 2 раза быстрее. Что вы мне хотите донести, Андрей? 🤣
Я хочу донести, что не надо сравнивать стоимость такси и стоимость ОТ. Понятно, что на метро и дешевле, и чаще всего быстрее )
Так вы написали про наличие свободного времени и *ходьбу пешком*. Какой-то файл получается как ни крути 😶
Свободное время
Москва
Ок
Звучит как что-то интересное и полезное
Не понял, за 3к типа безлимит метро и наземный плюс 5 поездок на такси?
да
Ну да, только по поездкам на такси есть ограничение - это принципиально от/до метро, и поездка должна уложиться в 5 км и 600 рублей.
Ну в целом это выгодно, если учесть что безлимит тройка сколько щас 2300 стоит?
2,270
Если часто передвигаетесь от метро или до метро на такси, и этот маршрут укладывается в ограничения, то получается выгодно
5 минут ехать и 2 км :)
К+ нельзя, только эконом )
макс версия кому-то станет хорошей экономией, если конечно не станет появлятся фиктивный "повышенный спрос", еще и в конце периода. Ждемс в приемной.
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