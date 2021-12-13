Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":9478,"title":"\u0427\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0448\u044c, \u0442\u0435\u043c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0430\u043a\u043e\u043f\u0438\u0448\u044c","url":"\/redirect?component=advertising&id=9478&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/317067-korotko-nakopitelnyy-schet-stavka-po-kotoromu-zavisit-ot-summy-trat&placeBit=1&hash=d207611bc9f0e6594fdffbb28a750052a6fdd69fcd26c1c4f03600bcfe768326","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Nazigul Jusupova

Московское метро, ВТБ и «Яндекс Go» начали тестировать подписку на общественный транспорт и поездки на такси Статьи редакции

В будущем в сервис добавят каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.

25
2119 просмотров

Ведомство вместе с ВТБ и «Яндекс Go» набирает 7000 человек, чтобы протестировать единую транспортную подписку «МультиТранспорт».

Платформа поможет пассажирам выбрать быстрый и выгодный вариант передвижения. В будущем сервис начнёт предлагать наиболее удобный вариант маршрута с указанием суммы поездки и учётом загруженности дорог, комфорта и качества.

На этапе тестирования пассажиры смогут заказать такси и воспользоваться семью видами общественного транспорта: метро, монорельсом, МЦК, МЦД, автобусом, трамваем или электробусом.

Платформа предлагает три вида тарифов, которые включают в себя билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и поездки в такси «Яндекс Go» на 30 дней:

  • «МультиТранспорт Мини» за 2999 рублей — 5 поездок.
  • «МультиТранспорт Стандарт» за 3999 рублей — 10 поездок.
  • «МультиТранспорт Макс» за 5999 рублей — 20 поездок.

По «МультиТранспорту» пассажиры не могут проехать на такси более 5 км и поездка не должна стоить дороже 600 рублей. Например, можно вызвать такси, чтобы доехать до станции метро, МЦК или МЦД или наоборот.

Сервис появится в приложениях «Метро Москвы»‎ или «Яндекс Go», в будущем в него добавят каршеринг, аренду самокатов и велосипедов.

  • В ноябре 2020 года Дептранс Москвы анонсировал единую MaaS-платформу для всех видов городского транспорта. В ней пользователи могут прокладывать маршрут, выбирать транспорт, узнавать о перекрытиях и тарифах разных операторов.
  • В ноябре 2021 года ведомство анонсировало бронирование и оплату машин каршеринга в своём приложении в 2022 году.

#новости #метромосквы #дептранс

25
12
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Александр Савченко

Зумеры изобрели проездной?

Ответить
20
Развернуть ветку
Konstantin Kortava
Ответить
7
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Ну мне, например, это нафиг не нужно. Ограничение по поездкам на такси - это принципиально от/до метро, и поездка должна уложиться в 5 км и 600 рублей.

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Это не для любителей такси, а для тех, кто пользуется ОТ и иногда такси, когда ну очень нужно

Ответить
1
Развернуть ветку
Виктор Якунин

Ты ведь понимаешь, что все эти подписки выгодны только тем кто их продаёт.

Эффективные менеджеры уже все прочитали и большинство купивших так никогда и не вызовут такси по этим условиям. Но при том заплатят за воздух.

Ответить
0
Развернуть ветку
Fred Han

Что-то хорошее, но почему ВТБ не начать сотрудничать с Google, просто сами себе Я.му роют.

У Яндекса и так овер 100 проектов, выглядит как распил бабок. Я уже молчу маршрут север>юг по Москве просят больше тысячи рублей за поездку днем.

C другой стороны это всего лишь ВТБ а не условный Goldman Sachs 😁

Ответить
1
Развернуть ветку
Иван Безин

Потому что Яндекс.Такси

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Так 1000 рублей из края в край (особенно с севера на юг) - это примерно 50 километров. Нормальная цена, даже дешево

Ответить
0
Развернуть ветку
Fred Han

Вот тебе из центра до ВДНХ, норм расклад почти 800 рублей?

Я этот маршрут за 42 рубля и 25 минут прохожу налегке😊

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Да при наличии свободного времени его можно и бесплатно пройти. А 800 рублей... Ну, ехать там в среднем около часа, наверное. Если движение плотненькое. Так что да, норм.

Ответить
0
Развернуть ветку
Fred Han

Я же написал что этот маршрут прохожу в 18 раз дешевле и в 2 раза быстрее. Что вы мне хотите донести, Андрей? 🤣

Ответить
1
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Я хочу донести, что не надо сравнивать стоимость такси и стоимость ОТ. Понятно, что на метро и дешевле, и чаще всего быстрее )

Ответить
0
Развернуть ветку
Fred Han

Так вы написали про наличие свободного времени и *ходьбу пешком*. Какой-то файл получается как ни крути 😶

Ответить
0
Развернуть ветку
Fred Han

Свободное время
Москва
Ок

Ответить
0
Развернуть ветку
Vladimir Voloshin

Звучит как что-то интересное и полезное

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Не понял, за 3к типа безлимит метро и наземный плюс 5 поездок на такси?

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Ko

да

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Ну да, только по поездкам на такси есть ограничение - это принципиально от/до метро, и поездка должна уложиться в 5 км и 600 рублей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Vasiliev

Ну в целом это выгодно, если учесть что безлимит тройка сколько щас 2300 стоит?

Ответить
0
Развернуть ветку
jianku13

2,270

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Если часто передвигаетесь от метро или до метро на такси, и этот маршрут укладывается в ограничения, то получается выгодно

Ответить
0
Развернуть ветку
-=SinX=-

5 минут ехать и 2 км :)

Ответить
0
Развернуть ветку
Andrey Olenin

К+ нельзя, только эконом )

Ответить
0
Развернуть ветку
ivan krapivin
Ответить
0
Развернуть ветку
Владислав Недзвецкий

макс версия кому-то станет хорошей экономией, если конечно не станет появлятся фиктивный "повышенный спрос", еще и в конце периода. Ждемс в приемной.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Дизайн
Yury Vetrov
Цветовые тренды 2022 года и лучшие иконки приложений для iOS: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за ноябрь

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

7
39
Медиа
TJ
Журнал Time присвоил звание «Человек года» Илону Маску Статьи редакции

«Человек, который стремится спасти нашу планету».

Обложка журнала Time от 27 декабря 2021 года
143
28
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
MobileUp
Есть ли у дизайнера будущее без Xсode

Мы долго думали, поставить в конце названия точку или вопросительный знак. В итоге оставили пустоту, пусть читатель сам решит, что там должно быть. Со своей стороны считаем нужным поднять эту тему и начать строить большой мост между разработкой и дизайном. Делимся своим опытом и рассказываем, как удалось наладить коммуникацию между отделами.

0
2
Транспорт
Nazigul Jusupova
Московское метро, ВТБ и «Яндекс Go» начали тестировать подписку на общественный транспорт и поездки на такси Статьи редакции

В будущем в сервис добавят каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.

25
12
Ремарк
Как внедрить CRM для продажи самых дорогих апартаментов в России за пределами Москвы
2
5
Карьера
Дарья Протасевич
«Собеседование в Google не экзамен, однозначно правильных ответов нет. Главное — обосновать свою точку зрения» Статьи редакции

Чтобы успешно пройти интервью на должность разработчика, нужно знать основы программирования, не стесняться мыслить вслух и отвечать на поставленные вопросы, а не проговаривать заученный ответ. Пересказ материала Insider.

Картер Де Лео
17
17
Яндекс для бизнеса
Большинство россиян планируют покупать новогодние подарки онлайн, а для их поиска чаще всего используют смартфон

По данным аналитиков Яндекс.Рекламы, люди предпочитают получать практичные подарки: например, деньги, электронику или бытовую технику. Одни из самых популярных категорий подарков, которыми интересуются пользователи Яндекса, по итогам 2019 и 2020 года — это подписки и онлайн-сертификаты. Уже сейчас каждый второй из них планирует покупать…

0
1
Тинькофф
Как ускорить оформление самозанятых и сэкономить: кейс клиента Тинькофф Бизнеса

Группа компаний «Профрезерв» помогает бизнесу находить исполнителей под свои задачи, например официантов или грузчиков. Часть из них работает как самозанятые.

0
3
Дизайн
Embacy
Как Embacy создает дизайн для клиентов из XXV стран. Часть II: Продажа проекта

Всем привет! Я — Вадим Орлов, основатель Embacy. Мы создаем брендинг, сайты и иногда интерфейсы для digital-компаний со всего мира — от Австралии до Калифорнии и от Норвегии до ЮАР. А это — вторая статья из цикла о том, как у нас все работает. Она про продажи международных проектов, которых у нас 70% за 2021 год.

14
40
Приёмная
Нарек Беджанян
Как Делимобиль хочет необоснованно оштрафовать меня на 106 318 рублей

Обычно в моих блогах смех и позитив, но этим постом хочу выразить свой дизлайк сервису каршеринга #делимобиль.

31
19
Трибуна
Ruslan
Лайфхак: как отправлять видео стикеры в Telegram

Меньше 1% пользователей знает, что кроме стикеров и гифок Телеграмм позволяет быстро найти и отправить видео: мемы, приколы, цитаты, фрагменты из фильмов и т.д., не выходя из чата.

10
14
Больше статей
null