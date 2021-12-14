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Транспорт
Евгения Евсеева

Российский сервис аренды техники по подписке My Device привлёк $1,9 млн от TMT Investments и других на развитие в США Статьи редакции

Сервис предлагает брать по подписке самокаты, велосипеды, игровые консоли и тренажёры.

  • Лид-инвестором выступила TMT Investments, которая вложила $850 тыс. В октябре в стартап вложил $400 тысяч клуб венчурных инвесторов AngelsDeck — эти средства также стали частью закрытого раунда, объявила компания. Среди других инвесторов — Fores Ventures, инвестиционная компания Kontinuum и сооснователь Hoff Михаил Кучмент.
  • Привлеченные средства пойдут на масштабирование сервиса в регионах России, доработку моделей техники для доставки и ИТ-системы, а также запуск проекта в США. Сервис начнёт работать в Нью-Йорке — он будет предлагать курьерам электровелосипеды в аренду по подписке.
  • В России My Device работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колёса». Стартап основали в 2020 году Алексей Миронов, Артём Сербовка и Ксения Прока. Сначала сервис предлагал брать в аренду по подписке электросамокаты, позже — игровые консоли, велосипеды и домашние тренажёры.
  • Сейчас ключевое направление стартапа — аренда по подписке электросамокатов и велосипедов для курьеров. Среди клиентов — агрегаторы доставки и ресторанные сети. Компания сдает технику в аренду на срок от одного месяца и берёт на себя обслуживание устройств.
  • Стоимость подписки зависит от вида техники. Например, электросамокат можно взять по подписке на месяц за сумму от 2900 рублей, велосипеды — от 2400 рублей, Xbox One S — за 2900 рублей.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка юрлица сервиса ООО «Мой самокат» на конец 2020 года составила 15 млн рублей, прибыль — 459 тысяч рублей.

#новость #стартапы #инвестиции

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