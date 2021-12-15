В погоне за прогрессом компания отказалась от радаров в некоторых электрокарах. Бывшие сотрудники Tesla считают, что она недостаточно думает о безопасности и её амбиции могут дорого обойтись водителям. Пересказ статьи The New York Times.

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Илон Маск и автомобиль Tesla

В мае 2021 года гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что его компания откажется от датчиков и будет выпускать беспилотные машины только с камерами. Этого будет достаточно, чтобы добиться полной автономии, а об остальном позаботится уникальное программное обеспечение, говорил предприниматель.

С ним не согласны многие инженеры индустрии. По их мнению, предприниматель обещает слишком много, а полагаться на одни только камеры — безответственно. Помимо этого, сами сотрудники компании утверждали, что Маск вводил в заблуждение клиентов о возможностях автопилота.

Утверждал, что создаст беспилотный транспорт, несмотря на аварии со смертельным исходом

Бывшие разработчики считают, что с самого начала работы над автопилотом Маск маневрировал между требованиями безопасности и желанием представить Tesla как революционный продукт.

В октябре 2016 года он заявил, что все новые автомобили будут оснащены необходимой аппаратурой для автономии пятого уровня. Термин не имел технического определения, но подразумевал полностью автономную работу, пишет издание.

Презентация Tesla 2016 года

Многие в фирме посчитали, что Маск обещает невозможное. Тогдашний руководитель проекта Стерлинг Андерсон сказал команде по маркетингу, чтобы они не называли технологию автономной или самостоятельной, поскольку полагал — это может ввести людей в заблуждение. Возможно, некоторые прислушались к его совету, но вскоре в Tesla все начали использовать более смелую терминологию, пишет издание.

Всё это происходило на фоне того, что за несколько месяцев до презентации, в мае 2016 года, произошла смертельная авария водителя Tesla Джошуа Брауна. Он положился на автопилот, однако машина врезалась в прицеп грузовика.

Tesla Джошуа Брауна после аварии

Тогда Маск бегло разобрал инцидент с командой разработчиков. Не вдаваясь в подробности, он отметил: нужно убедиться, что машины не будут ни во что врезаться, вспоминают два участника встречи.

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Позже компания заявила, что в момент столкновения камера не смогла отличить белый грузовик на фоне яркого неба. Tesla так и не объяснила, почему радар, который был установлен в этой версии автомобиля, не смог предотвратить катастрофу.

Менее чем через месяц Маск на одной из встреч с журналистами сказал, что беспилотное вождение — решённая проблема, и что автопилот Tesla — безопаснее живого водителя. Саму аварию он не упомянул.

После больше десятка происшествий с участием Tesla, из-за которых погиб один человек и были ранены 17, Национальное управлением по безопасности движения на трассах США (NHTSA) в августе 2021 года начало расследование инцидентов. В суд подали как семьи пострадавших, так и сами покупатели, считающие заявления компании о совершенстве системы обманчивыми.

Автономный транспорт без датчиков — с помощью технологий и одних лишь камер

С 2017 года фирма продаёт продвинутую версию автопилота Full Self Driving (FSD): она, например, реагирует на светофор и знаки дорожного движения. Её тестируют среди ограниченного количества клиентов, купивших пакет обновлений за $10 тысяч.

Несмотря на заявления Маска о том, что система Tesla безопаснее живого водителя, компания требует держать руки на руле для корректировки автопилота.

Приборная панель Tesla, предупреждающая о необходимости держать руки на руле

Национальный совет по транспортной безопасности (NTSB) и сами сотрудники производителя выражали озабоченность риторикой компании и политикой обновления автопилота, называя их опасными. Например, они считают, что из-за излишней веры в систему водители окажутся не готовы к нестандартным ситуациям, а из-за постоянных облачных обновлений они могут не до конца понимать ограничения машины.

Выбор аппаратуры для автопилота также вызвал вопросы к безопасности. Внутри Tesla считали, что в дополнение к камерам нужно установить радар и другие сенсоры, лучше работающие в снег или дождь.

Авто Джошуа Брауна и другие машины компании включали в себя радар от стороннего производителя, пока Tesla разрабатывала замену. Идеи добавить больше сенсоров, таких как лидар, были постепенно отвергнуты, а сотрудники, предлагающие добавить системы страховки для автопилота — проигнорированы.

А затем Маск заявил, что и радары не нужны, считая, что если водителям хватает глаз для управления машиной, то автопилоту будет достаточно одних лишь камер, которые к тому же ещё и намного дешевле, пишет The New York Times.

В мае 2021-го Маск заявил, что новые серии Tesla не будут оснащены радарами, а тесты компании, детали которых не раскрываются, подтвердили безопасность этого изменения.

Часть покупателей оценила решение положительно, считая что такой шаг необходим, если фирма хочет выйти на массовое производство и действительно произвести революцию в индустрии, тогда как некоторые эксперты выразили сомнения.

Камеры не могут заменить глаза, а FSD — мозг человека. У Tesla фундаментально неверный подход к развитию беспилотного транспорта. Шайлер Каллен специалист по разработке технологий компьютерного зрения

Однако позже сам Маск начал сомневаться в технологии. Уже в августе 2021-го предприниматель назвал последнюю версию FSD «не очень хорошей», добавив, что команда работает над обновлениями в полную силу.

В начале ноября 2021 года Tesla отозвала почти 12 тысяч автомобилей после неудачного обновление FSD из-за которого, по заявлениям компании, в некоторых машинах ложно срабатывала система экстренного торможения.

Руководитель производителя систем помощи для водителей Mobileye Амнон Шашуа считает, что идея использования одних лишь камер в итоге может сработать, но на первое время дополнительные сенсоры всё равно необходимы.