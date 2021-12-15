Uber продаст свою долю в Didi из-за «непрозрачного рынка» в Китае Статьи редакции
Компании принадлежит доля 12,8%, которую она получила в 2016 году в обмен на продажу Didi бизнеса в Китае.
- Uber продаст доли в нестратегических активах, включая свою долю в Didi, сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора компании Дару Хосровшахи. Он охарактеризовал рынок в Китая как «сложный и непрозрачный».
- Uber не работает в Китае с 2016 года из-за ценовой войны с Didi, указывает издание. Сервис передал Didi свой операционный бизнес в Китае в обмен на долю в 12,8%.
- По данным за третий квартал 2021 года, Uber вложил в Didi $4,1 млрд, но получил убыток от доли в $2,4 млрд.
- В конце ноября власти Китая попросили Didi подготовить план ухода с американской биржи. 3 декабря компания сообщила, что уходит с Нью-Йоркской биржи и будет готовиться к листингу в Гонконге.
- Власти Китая начали расследование в отношении Didi после IPO в США и потребовали удалить сервис из магазинов приложений, потому что компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».
А UBER вообще где нибудь прибыль получает?
Одни сплошные убытки
В РФ получал
за третий квартал 2021 года, Uber вложил в Didi $4,1 млрд
Всем бы такие убытки
Зачем ему прибыль?
Didi красавцы, бизнес Uber'а в Китае отжали, денег получили, нагенерили им еще убыток. Вот так надо поступать с конкурентами ).
Привет! Это Василий Черепанов, юрист организации по защите прав потребителей Пермского края. В этот раз расскажу об одной незаконной схеме, которую используют банки при выдаче кредита, чтобы обманывать своих клиентов на десятки тысяч рублей и как нанести Банкам ответный удар.
Об этом расскажем на митапе 15-го декабря по QA и Java
В дизайне, как и в политике, разбираются абсолютно все. Но премиум e-commerce диктует другие правила - товары не для всех. Каким должен быть идеальный дизайн для премиум-сегмента e-commerce? Отвечаем на этот вопрос на примере нашего кейса для магазина BoConcept. Осторожно: внутри много красивых фото.
Читатели VC, привет! Меня зовут Сергей Абубекеров, я – владелец сети барбершопов и академии барберинга HOST.
В погоне за прогрессом компания отказалась от радаров в некоторых электрокарах. Бывшие сотрудники Tesla считают, что она недостаточно думает о безопасности и её амбиции могут дорого обойтись водителям. Пересказ статьи The New York Times.
Законопроект, вносящий в Гражданский кодекс новые положения о недвижимости, прошел окончательное, третье чтение в Госдуме РФ. Он вносит в Гражданский кодекс две новые главы: «О праве собственности на недвижимость» и «Недвижимые вещи».
Сумма ущерба могла превысить 500 млн рублей.
Где найти талантливых ребят на стартовые позиции и как не сойти с ума при обучении новичков.
Когда речь заходит о банковских роботах, на ум приходит механический голос на первой линии поддержки и сложные алгоритмы для работы с большими данными где-то в недрах банка. На самом деле роботов куда больше. И в Газпромбанке их может создать любой. Рассказываем, как мы к этому пришли, и зачем наши сотрудники записываются на курсы по роботизации.
Сотрудники должны либо привиться, либо сообщить компании о медотводе.