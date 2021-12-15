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Транспорт
Маша Цепелева

Uber продаст свою долю в Didi из-за «непрозрачного рынка» в Китае Статьи редакции

Компании принадлежит доля 12,8%, которую она получила в 2016 году в обмен на продажу Didi бизнеса в Китае.

  • Uber продаст доли в нестратегических активах, включая свою долю в Didi, сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора компании Дару Хосровшахи. Он охарактеризовал рынок в Китая как «сложный и непрозрачный».
  • Uber не работает в Китае с 2016 года из-за ценовой войны с Didi, указывает издание. Сервис передал Didi свой операционный бизнес в Китае в обмен на долю в 12,8%.
  • По данным за третий квартал 2021 года, Uber вложил в Didi $4,1 млрд, но получил убыток от доли в $2,4 млрд.
  • В конце ноября власти Китая попросили Didi подготовить план ухода с американской биржи. 3 декабря компания сообщила, что уходит с Нью-Йоркской биржи и будет готовиться к листингу в Гонконге.
  • Власти Китая начали расследование в отношении Didi после IPO в США и потребовали удалить сервис из магазинов приложений, потому что компания «создала угрозу передачи данных китайских пользователей за границу».

#новость #uber #didi

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5 комментариев
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Elias Moze

А UBER вообще где нибудь прибыль получает?
Одни сплошные убытки

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Антон Штадлер

В РФ получал

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KINCH

за третий квартал 2021 года, Uber вложил в Didi $4,1 млрд
Всем бы такие убытки

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Руслан Астафьев

Зачем ему прибыль?

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Вася Пражкин

Didi красавцы, бизнес Uber'а в Китае отжали, денег получили, нагенерили им еще убыток. Вот так надо поступать с конкурентами ).

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