Создатель современных стеклоочистителей для машин десятки лет судился с присвоившими их себе компаниями и выиграл почти $29 млн. The Hustle рассказывает о его противостоянии — оно стоило ему здоровья и семьи.

{"id":334603} 447 просмотров

Роберт Кернс и его изобретение Lessenberry Ink



Как изобрели прерывистые стеклоочистители

Роберт Кернс родился в 1927 году и всё детство провёл в эпицентре автопромышленности США — Детройте. Ещё ребёнком он посетил завод River Rouge Complex компании Ford и пришёл в восторг от него, пишет The Hustle.

Вид на промышленный комплекс River Rouge Detroit Free Press



Кернс получил диплом магистра по машиностроению, а позже — степень доктора. Сперва его изобретения не были связаны с машинами: усилитель голоса, воздушный шар для метеорологических наблюдений, система навигации. Все они так и не обрели популярность. Позже в интервью The New Yorker он сказал: «Если вы изобретатель и хотите действительно достучаться до людей, вы создаёте автомобили».

В 1953 году, в день свадьбы, изобретатель неудачно открыл бутылку шампанского и ослеп на один глаз. Ограниченное зрение доставляло трудности — одна из них была связана с вождением в дождь. В то время щётки для стекла управлялись вакуумной системой, которая работала непрерывно и не допускала колебаний частоты взмахов. Их движение было постоянным, а каждый цикл работы завершался паузой — в ливень стекло заливало, а при моросящем дожде очищалось так же интенсивно.

В 1962 году, во время очередной поездки под дождём, Кернс понял, что очистители должны работать как человеческий глаз — так, чтобы водитель мог выбирать длительность пауз и скорость движения щёток.

Портрет изобретателя The Hustle



В подвале своего дома он создал первый прототип стеклоочистителей прерывистого действия из деталей готовой техники — транзисторов, конденсаторов, резисторов переменного сопротивления. The Hustle отмечает, что такое изобретение сулило ему хорошие деньги: в то время на всевозможные улучшения и приспособления для машин приходился значительный процент прибыли автомобильной индустрии.

Кернс поместил аппарат в корпус с надписью «Не открывать» и установил его в свой Ford Galaxie.

Контракт с компанией Ford

В начале 1963 года изобретатель через знакомых договорился о встрече с представителями Ford — его засыпали вопросами об устройстве прямо на парковке. Инженеры компании заинтересовались стеклоочистителями, но предупредили, что для соответствия стандартам Ford они должны бесперебойно проработать три месяца.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Тогда Кернс купил аквариум, наполнил его маслом и опилками и установил внутри пару щёток — они проработали полгода. В 1967 году он запатентовал своё изобретение и вновь пришёл в Ford, чтобы провести серию презентаций для инженеров и руководителей. На этот раз ему предложили контракт.

[{"title":"\u041f\u0430\u0442\u0435\u043d\u0442 \u041a\u0438\u0440\u043d\u0441\u0430 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0440\u044b\u0432\u0438\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438, \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0444\u0440\u0430\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442","author":"World's Ultimate","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6eefc777-55e0-5256-b3d2-a10664e0115d","width":1243,"height":848,"size":168921,"type":"png","color":"cccccc","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u0430\u0442\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0440\u044b\u0432\u0438\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u043e\u0447\u0438\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0444\u0440\u0430\u0433\u043c\u0435\u043d\u0442","author":"World's Ultimate","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d2e900f5-fb62-54e7-8362-3561d1afbdc8","width":1267,"height":713,"size":70868,"type":"png","color":"1c1c1c","hash":"","external_service":[]}}}]

Усовершенствованные щётки сочли предметом безопасности, поэтому Кернс должен был раскрыть принцип их действия до подписания документов. Чувствуя, что скоро добьётся цели, он показал, как именно устроено изобретение, и попал в команду.

Спустя пять месяцев его уволили — в фирме придумали собственные стеклоочистители прерывистого действия и в услугах Роберта больше не нуждались.

Первое столкновение с автопроизводителем

В 1969 году Ford внедрил своё изобретение в машины модели Mercury. Щётки себестоимостью в $10 продавались за $37 за штуку. Они пользовались успехом, и вскоре новинку переняли другие автогиганты — Chrysler, General Motors, Saab, Honda, Volvo, Rolls-Royce, Mercedes и десятки других. «Дворники» в их машинах полностью повторяли устройство Кернса.

Деталь одной из ранних моделей стеклоочистителей Ford The Hustle

Когда изобретатель узнал об этом, у него случился нервный срыв. Он две недели провёл в психиатрической клинике, а его рыжие волосы за это время поседели.

Выздоровев, Кернс нанял адвоката и сообщил Ford о нарушении своих прав. Ему ответили, что его патент недействителен из-за «недостаточной изобретательности».

Тогда в 1978 году он подал иск о нарушении патента, требуя $350 млн — по $50 за каждый проданный компанией автомобиль с его «дворниками». Ford стали затягивать рассмотрение дела в надежде, что Кернс сдастся или обанкротится.

Издание отмечает, что такой подход называется «эффективное нарушение прав». Это значит, что крупным компаниям вроде Ford дешевле украсть запатентованный продукт и позже столкнуться с юридическими последствиями кражи, чем самостоятельно лицензировать его, ведь большинство мелких изобретателей не могут позволить себе тратить миллионы долларов на суд.

Международные компании прекрасно знают, что обман поставщиков — это лёгкие деньги.

Майк Коллинс cпециалист в области промышленного производства



Конфликт набирает обороты

Кернс сменил несколько юридических фирм и в итоге стал защищаться самостоятельно. Он сутками засиживался в офисе в окружении коробок с документами и привлёк своих детей, чтобы они помогали вычитывать их. Одержимость делом даже привела к разводу с женой в 1980-х.

Со временем деньги всё меньше интересовали изобретателя — он хотел обличить крупные корпорации в краже интеллектуальной собственности. Например, Роберт отказался от предложенных Ford $30 млн для мирного урегулирования дела.

Тут дело не в деньгах. Если всё закончится просто получением чека, я буду всего лишь бывшим сотрудником Ford.

Кернс в интервью Detroit Free Press

В январе 1990 года, через 12 лет после подачи заявления, компанию обязали выплатить более $10 млн. Устройство Кернса к тому моменту установили в 20,6 млн автомобилях — оно принесло Ford $575 млн прибыли.

Изобретателя не устраивал такой исход событий: он потратил несоизмеримо много усилий и времени, но так и не успел наладить свою жизнь и собственное дело.

Открыть небольшой магазин в Детройте, разбить красивый сад вокруг него, нанять людей — вот о чём я всегда мечтал.

Кернс о своих впечатлениях от решения суда



Жизнь после победы

Новоиспеченный миллионер вёл аскетичный образ жизни: спал на полу в пустой квартире, заваленной документами, записями и свидетельскими показаниями.

В 1991 году он снова подал иск о нарушении патента — на этот раз против фирмы Chrysler. Ему выплатили $18,7 млн, но в знак протеста он долгое время не обналичивал чек, назвав сумму утешительным призом.

Коллаж из газетных заголовков, посвящённых победам Кернса The Hustle

Позже Кернс подал иски против 18 других автопроизводителей, но все дела проиграл. В конце концов он купил себе поместье в Мэриленде, чтобы уйти на пенсию — но даже тогда не забывал о том, как его обманули крупные корпорации.

К моменту его смерти в 2005 году стеклоочистители прерывистого действия стали промышленным стандартом, ими оборудовали миллионы автомобилей по всему миру, заключает The Hustle.