Одинокий изобретатель против автогигантов: история Роберта Кернса, у которого Ford cкопировала «дворники» Статьи редакции
Создатель современных стеклоочистителей для машин десятки лет судился с присвоившими их себе компаниями и выиграл почти $29 млн. The Hustle рассказывает о его противостоянии — оно стоило ему здоровья и семьи.
Как изобрели прерывистые стеклоочистители
Роберт Кернс родился в 1927 году и всё детство провёл в эпицентре автопромышленности США — Детройте. Ещё ребёнком он посетил завод River Rouge Complex компании Ford и пришёл в восторг от него, пишет The Hustle.
Кернс получил диплом магистра по машиностроению, а позже — степень доктора. Сперва его изобретения не были связаны с машинами: усилитель голоса, воздушный шар для метеорологических наблюдений, система навигации. Все они так и не обрели популярность. Позже в интервью The New Yorker он сказал: «Если вы изобретатель и хотите действительно достучаться до людей, вы создаёте автомобили».
В 1953 году, в день свадьбы, изобретатель неудачно открыл бутылку шампанского и ослеп на один глаз. Ограниченное зрение доставляло трудности — одна из них была связана с вождением в дождь. В то время щётки для стекла управлялись вакуумной системой, которая работала непрерывно и не допускала колебаний частоты взмахов. Их движение было постоянным, а каждый цикл работы завершался паузой — в ливень стекло заливало, а при моросящем дожде очищалось так же интенсивно.
В 1962 году, во время очередной поездки под дождём, Кернс понял, что очистители должны работать как человеческий глаз — так, чтобы водитель мог выбирать длительность пауз и скорость движения щёток.
В подвале своего дома он создал первый прототип стеклоочистителей прерывистого действия из деталей готовой техники — транзисторов, конденсаторов, резисторов переменного сопротивления. The Hustle отмечает, что такое изобретение сулило ему хорошие деньги: в то время на всевозможные улучшения и приспособления для машин приходился значительный процент прибыли автомобильной индустрии.
Кернс поместил аппарат в корпус с надписью «Не открывать» и установил его в свой Ford Galaxie.
Контракт с компанией Ford
В начале 1963 года изобретатель через знакомых договорился о встрече с представителями Ford — его засыпали вопросами об устройстве прямо на парковке. Инженеры компании заинтересовались стеклоочистителями, но предупредили, что для соответствия стандартам Ford они должны бесперебойно проработать три месяца.
Тогда Кернс купил аквариум, наполнил его маслом и опилками и установил внутри пару щёток — они проработали полгода. В 1967 году он запатентовал своё изобретение и вновь пришёл в Ford, чтобы провести серию презентаций для инженеров и руководителей. На этот раз ему предложили контракт.
Усовершенствованные щётки сочли предметом безопасности, поэтому Кернс должен был раскрыть принцип их действия до подписания документов. Чувствуя, что скоро добьётся цели, он показал, как именно устроено изобретение, и попал в команду.
Спустя пять месяцев его уволили — в фирме придумали собственные стеклоочистители прерывистого действия и в услугах Роберта больше не нуждались.
Первое столкновение с автопроизводителем
В 1969 году Ford внедрил своё изобретение в машины модели Mercury. Щётки себестоимостью в $10 продавались за $37 за штуку. Они пользовались успехом, и вскоре новинку переняли другие автогиганты — Chrysler, General Motors, Saab, Honda, Volvo, Rolls-Royce, Mercedes и десятки других. «Дворники» в их машинах полностью повторяли устройство Кернса.
Когда изобретатель узнал об этом, у него случился нервный срыв. Он две недели провёл в психиатрической клинике, а его рыжие волосы за это время поседели.
Выздоровев, Кернс нанял адвоката и сообщил Ford о нарушении своих прав. Ему ответили, что его патент недействителен из-за «недостаточной изобретательности».
Тогда в 1978 году он подал иск о нарушении патента, требуя $350 млн — по $50 за каждый проданный компанией автомобиль с его «дворниками». Ford стали затягивать рассмотрение дела в надежде, что Кернс сдастся или обанкротится.
Издание отмечает, что такой подход называется «эффективное нарушение прав». Это значит, что крупным компаниям вроде Ford дешевле украсть запатентованный продукт и позже столкнуться с юридическими последствиями кражи, чем самостоятельно лицензировать его, ведь большинство мелких изобретателей не могут позволить себе тратить миллионы долларов на суд.
Конфликт набирает обороты
Кернс сменил несколько юридических фирм и в итоге стал защищаться самостоятельно. Он сутками засиживался в офисе в окружении коробок с документами и привлёк своих детей, чтобы они помогали вычитывать их. Одержимость делом даже привела к разводу с женой в 1980-х.
Со временем деньги всё меньше интересовали изобретателя — он хотел обличить крупные корпорации в краже интеллектуальной собственности. Например, Роберт отказался от предложенных Ford $30 млн для мирного урегулирования дела.
В январе 1990 года, через 12 лет после подачи заявления, компанию обязали выплатить более $10 млн. Устройство Кернса к тому моменту установили в 20,6 млн автомобилях — оно принесло Ford $575 млн прибыли.
Изобретателя не устраивал такой исход событий: он потратил несоизмеримо много усилий и времени, но так и не успел наладить свою жизнь и собственное дело.
Жизнь после победы
Новоиспеченный миллионер вёл аскетичный образ жизни: спал на полу в пустой квартире, заваленной документами, записями и свидетельскими показаниями.
В 1991 году он снова подал иск о нарушении патента — на этот раз против фирмы Chrysler. Ему выплатили $18,7 млн, но в знак протеста он долгое время не обналичивал чек, назвав сумму утешительным призом.
Позже Кернс подал иски против 18 других автопроизводителей, но все дела проиграл. В конце концов он купил себе поместье в Мэриленде, чтобы уйти на пенсию — но даже тогда не забывал о том, как его обманули крупные корпорации.
К моменту его смерти в 2005 году стеклоочистители прерывистого действия стали промышленным стандартом, ими оборудовали миллионы автомобилей по всему миру, заключает The Hustle.
Эта история хоть и коротко, но интересно подана в фильме «Проблеск гениальности» 2008 года.
Да, страшная ситуация и очень грустная история. Хотел бы сказать, что поручительная, но фильм «Проблеск гениальности» в своё время укрепил мою веру в то, что нужно бороться за свои права и собственность. В этот момент у меня происходит конфликт с двумя крупнейшими корпорациями страны - Крокус и ВК, по тем же причинам, что и у этого изобретателя. Вчера эту историю осветил блогер миллионник, которому я очень благодарен, и я понял, что в наше время такая борьба не пройдёт незамеченной для негодяев. Люди, боритесь за свои права и никогда не сдавайтесь!
Шикарно. Вот по чему надо снимать фильмы - и обман корпорацией Творца и борьба ценой нормальной жизни и выбор между счастьем и правотой. Роскошная драма.
But all the moments will be lost in time like tears in rain...
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