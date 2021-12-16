«Автокомпании хотят неоднократно наживаться на одном и том же клиенте — продают функции, которые раньше были бесплатны» Статьи редакции
Например, Toyota требует с водителей по $80 за удалённый запуск машины с брелока, а BMW взимала столько же за подключение системы Apple CarPlay. Что ещё продают производители — в пересказе Vice.
Раньше автомобильные компании получали прибыль, в основном производя и продавая машины. А теперь хотят испробовать другую бизнес-модель — продажи программного обеспечения как услуги, чтобы зарабатывать на уже действующих клиентах, пишет Vice.
По словам отраслевых экспертов, такая модель может стать для фирм одним из главных источников прибыли и «отбить» миллиарды долларов, которые те вливают в разработку электрических и автономных транспортных средств.
Благодаря подпискам и платным обновлениям компании, как говорят они сами, хотят привлечь новых инвесторов и предложить при этом свободу выбора покупателям — чтобы те сами решали, какие функции им нужны, а какие нет.
Однако всё это не больше чем «маркетинговое словоблудие», пишет Vice. На деле корпорации просто надеются неоднократно нажиться на одном и том же клиенте. Не говоря уже о том, что часть функций, которые компании хотят сделать платными, водители привыкли «приобретать» вместе с автомобилем по умолчанию:
- BWM до конца 2019 года взимала годовую комиссию суммой $80 за работу с системой Apple CarPlay, которая позволяла подключить к автомобилю iPhone.
- В июле 2021 года Mercedes ввела в Германии годовую подписку стоимостью $575 — с ней задние колёса электроседана EQS могли поворачиваться не на 4,5 градуса, а на 10.
- А 9 декабря 2021 года Toyota объявила, что заводить машину удалённо с брелока смогут только те автомобилисты, которые будут ежегодно платить по $80. До этого на протяжении нескольких лет владельцы соответствующих моделей Toyota использовали эту же функцию бесплатно, но компания назвала то время «пробным периодом».
$80 — не самая большая сумма, да и удалённое зажигание — не самая жизненно важная функция, но это лишь начало, пишет Vice. В будущем компании будут брать деньги за то, что улучшают производительность автомобиля, дальность пробега и системы безопасности. Всё то, в чём машина нуждается по умолчанию.
Спроектировать такие изменения для транспортных средств «на бензине» было бы трудно и порой практически невозможно, но не для электромобилей. Поэтому такой стратегией давно пользуется Tesla и считает, что «обновления по воздуху» — это неотъемлемая часть пользовательского опыта.
Компания Маска предлагает как бесплатные улучшения, так и платные функции: взимает, например, тысячи долларов за системы помощи водителю Autopilot и FSD Beta. И это логичное решение по двум причинам, считает Vice:
- Разработка автопилотных систем стоит больших денег, и направление компания развивает отдельно от непосредственного автопроизводства.
- Клиентам, которым не нужны Autopilot и FSD Beta, не придётся платить за эти функции.
Плату за другие обновления ПО объяснить не так просто, пишет издание. Tesla Model 3 c двумя моторами и большим запасом хода способна разгоняться с 0 до 97 км/ч за 3,9 секунд, но за это нужно заплатить компании ещё $2000. Без взноса ту же скорость Tesla будет набирать за 4,4 секунды.
Так же Tesla продавала и автомобили Model S и Model X с аккумуляторами на 75 кВт/ч. По умолчанию владелец получал ёмкость в 60 и 70 кВт/ч соответственно, а увеличить её мог, заплатив ещё $3000.
Иными словами, в данном случае Tesla строит автомобили, соответствующие минимальным для фирмы требованиям, а производительность при этом повышает лишь за отдельную плату. «Это всё равно что купить дом с дополнительной ванной комнатой и спальней и получить к ним доступ, только если раскошелишься», — пишет Vice.
Так что идея, по словам издания, по понятным причинам нравится и другим производителям. Шведский Polestar, например, собирается взимать около $1000, чтобы программно увеличить мощность своих электромобилей и максимальный крутящий момент.
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