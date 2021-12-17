Стартап «Кама» представит проект своего первого электромобиля в 2022 году Статьи редакции
Доли в стартапе принадлежат бывшему совладельцу «Тройки диалог» и предпринимателю Рубену Варданяну и главе «КамАЗа» Сергею Когогину.
- Речь идёт о новой компании «Кама», которая будет заниматься разработкой и производством легковых электромобилей, пишут «РИА Новости». Этот проект отдельный от прототипа электрокара «Кама-1» «КамАЗа», отметил Когогин.
- Презентация проекта электромобиля запланирована на первый квартал 2022 года.
- Бывший совладелец «Тройки диалог» и предприниматель Рубен Варданян и Сергей Когогин вложили в стартап в равных долях по 360 млн рублей. Они не раскрыли, какая доля стартапа будет принадлежать им.
- По словам Когогина, «КамАЗ» тоже планирует войти в новое предприятие и получить 25%. Сейчас компания ведёт работу с потенциальными инвесторами и презентует им проект, также рассматривается вариант строительства отдельного завода для производства «Камы», добавил он.
- В декабре 2020 года «КамАЗ» и Санкт-Петербургский Политехнический университет представили электромобиль «Кама-1»
Комплектация "Шерсть"?)
Давайте будем оптимистами. Надеюсь у нас скоро появится свой качественный электромобиль по доступной цене для внутреннего рынка)
Хочется быть оптимистом. Но пока только видится танковый аккумулятор в багажнике Оки
Два электросамоката+ока
Ну, если так упрощать, то Тесла это два электросамоката + мерседес
спойлер: не появится
Пуля)
Пассажиры: мы просто хотим безопасный автомобиль.
Подушки безопасности автомобиля "Кама": Шааааа бл@!!!
Эээ, брат, чего тебе эта падушка, ты чего не доверяешь мне что ли?
Хорошая новость, мне понравилась та машина!
Велик то в своё время был неубиваем, умели же :) надеюсь шлейф качества перенесется и на эту поделку :)
Чугуниевый кузов, асинхронник, мкп от ВАЗ-2106, аккумулятор от Т-72
Какой это по счету концепт российского электромобиля?
На vc уже 2 или 3 новости было
Да пофиг в принципе. Плохо чтоли, каждый раз попкорном запасаемся и ждем блокбастер, а по итогу получаем сортирное кинцо, которое нужно посмотреть если проиграл на спор. 😂 попкорн хоть поедим и поржем.
Имхо все равно надеюсь все у них получится, в конце концов Rivan и Lucid тоже долго кормили инвесторов анонсами анонсов но итоге смогли выйти на рынок, а Nikola и Lordstone до сих пор высасывают деньги их инвесторов и кормят завтраками.
Варданян хуйни не сделает!
Игрушка дьявола, ежи.
Концепт - это картинку рендер нарисовать за х360 Лямов?
Утечка фоток...
Простите, а в каком месте это можно считать стартапом?
Без фото тема не раскрыта. Нужно больше 3D графики и концептов из пенопласта.
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