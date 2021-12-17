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Транспорт
Nazigul Jusupova

Стартап «Кама» представит проект своего первого электромобиля в 2022 году Статьи редакции

Доли в стартапе принадлежат бывшему совладельцу «Тройки диалог» и предпринимателю Рубену Варданяну и главе «КамАЗа» Сергею Когогину.

  • Речь идёт о новой компании «Кама», которая будет заниматься разработкой и производством легковых электромобилей, пишут «РИА Новости». Этот проект отдельный от прототипа электрокара «Кама-1» «КамАЗа», отметил Когогин.
  • Презентация проекта электромобиля запланирована на первый квартал 2022 года.
  • Бывший совладелец «Тройки диалог» и предприниматель Рубен Варданян и Сергей Когогин вложили в стартап в равных долях по 360 млн рублей. Они не раскрыли, какая доля стартапа будет принадлежать им.
  • По словам Когогина, «КамАЗ» тоже планирует войти в новое предприятие и получить 25%. Сейчас компания ведёт работу с потенциальными инвесторами и презентует им проект, также рассматривается вариант строительства отдельного завода для производства «Камы», добавил он.
  • В декабре 2020 года «КамАЗ» и Санкт-Петербургский Политехнический университет представили электромобиль «Кама-1»

#новости #камаз #кама

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24 комментария
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Геннадий Кузьмин
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Jill Can

Комплектация "Шерсть"?)

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Царь Преисподни

Давайте будем оптимистами. Надеюсь у нас скоро появится свой качественный электромобиль по доступной цене для внутреннего рынка)

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Aimee Korinek

Хочется быть оптимистом. Но пока только видится танковый аккумулятор в багажнике Оки

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Lexx Sky

Два электросамоката+ока

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Serj Koss

Ну, если так упрощать, то Тесла это два электросамоката + мерседес

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Artem Latynof

спойлер: не появится

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Константин Полухтин

Пуля)

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KINCH

Пассажиры: мы просто хотим безопасный автомобиль.
Подушки безопасности автомобиля "Кама": Шааааа бл@!!!

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Shoo

Эээ, брат, чего тебе эта падушка, ты чего не доверяешь мне что ли?

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Sergey L.

Хорошая новость, мне понравилась та машина!

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Андрей Епанчинцев

Велик то в своё время был неубиваем, умели же :) надеюсь шлейф качества перенесется и на эту поделку :)

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Lexx Sky

Чугуниевый кузов, асинхронник, мкп от ВАЗ-2106, аккумулятор от Т-72

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Cindy Moore

Какой это по счету концепт российского электромобиля?
На vc уже 2 или 3 новости было

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Dmitriy Raven

Да пофиг в принципе. Плохо чтоли, каждый раз попкорном запасаемся и ждем блокбастер, а по итогу получаем сортирное кинцо, которое нужно посмотреть если проиграл на спор. 😂 попкорн хоть поедим и поржем.

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Radna

Имхо все равно надеюсь все у них получится, в конце концов Rivan и Lucid тоже долго кормили инвесторов анонсами анонсов но итоге смогли выйти на рынок, а Nikola и Lordstone до сих пор высасывают деньги их инвесторов и кормят завтраками.

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Семен Переделкин

Варданян хуйни не сделает!

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Благополучный теркин30см

А Кама-1 уже всё? Не очень понятно. Божились, что Кама-1 в 2022 уже в серию пойдёт, год назад было "почти всё готово".

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Andrey Vasilev

Игрушка дьявола, ежи.

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Aleksei Shtein

Концепт - это картинку рендер нарисовать за х360 Лямов?

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Чит Чат

Утечка фоток...

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Благополучный теркин30см

вложили в стартап в равных долях по 360 млн рублей
 Ахренеть, это ж 720 млн блендеровских рендеров от школьников!!

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Shoo

Простите, а в каком месте это можно считать стартапом?

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Oleg Ast

Без фото тема не раскрыта. Нужно больше 3D графики и концептов из пенопласта.

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