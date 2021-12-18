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Транспорт
Полина Лааксо

Цена на металлы для электромобильных аккумуляторов продолжит расти в 2022 году Статьи редакции

Из-за этого электрические автомобили сравняются по стоимости с обычными, скорее всего, только к 2026 году, пишет Bloomberg.

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644 просмотров
FT

Автопроизводители хотят выпускать больше экологичных электромобилей и планируют увеличить общий объём продаж с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м.

Из-за этого растёт спрос на литий, кобальт и никель, которые фирмы используют в аккумуляторах. Но ответить на него рынок пока не может, пишет Bloomberg.

Дефицит важных для батарей материалов, скорее всего, спровоцирует рост цен как на сами металлы, так и на аккумуляторы, и затормозит массовое распространение электромобилей.

  • Индекс цен на литий в 2021 году вырос более чем втрое. И стоимость вряд ли упадёт в ближайшее время: из-за недостаточного объёма поставок сподумена и рапы — сырья, из которого добывают литий, считает китайский производитель Chengxin Lithium Group. Выровнять спрос и предложение, как прогнозирует Benchmark Mineral Intelligence, удастся только к 2025-2026 годам.

  • Кобальт в 2021 году подорожал вдвое. Причина — перебои в поставках из Демократической Республики Конго, которая экспортирует большую часть металла, говорят аналитики S&P Global Market Intelligence. Местным производителям удалось нарастить производственные мощности, так что в 2022 году цены могут всё-таки выровняться. Однако подорвать логистику рискуют новые штаммы коронавируса.

  • Стоимость никеля выросла в 2021 году на 17%. Но расширение поставок металла из Индонезии может обеспечить профицит в 2022 году, полагают эксперты. К тому же цена на металл уже падала в декабре: тогда Tsingshan Holding Group объявила, что запускает производство никелевого штейна.

В сентябре 2021 года также резко выросли цены на минерал графит. Причина — энергетический кризис в Китае, который считается крупнейшим в мире производителем материала. Из-за роста цен на электроэнергию сократилось и его производство. По прогнозам Bloomberg, рынок восстановится не раньше первой половины 2022 года.

«По нашим оценкам, ограничения в цепочке поставок, которые замедлили процессы в 2021 году, сохранятся и в 2022-м», — говорят аналитики Bloomberg. Так что общего снижения стоимости материалов эксперты ожидают разве что к 2023 году. А цена на электромобили сравняется со стоимостью машин на бензине и дизеле, скорее всего, только к 2026 году.

Как менялся индекс цен на материалы для батарей Bloomberg

#электромобили #новости

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Raimond Vladimirov

Литий - новая нефть!

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KINCH

Обвинение богатых людей в своем изнасиловании спустя десять лет — золотая жила! 👀

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Lexx Sky

С "экологичных" электромобилей поржал

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Максим Николаев

Будущее за арендным транспортом.

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Андрей Верижников

Ага, коммунисты так и про жён говорили

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Бабка в засаде

Ну так примерно и вышло же, онлифанс вон, да и оффлайн проститутошных много

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KINCH

Будущее за арендным транспортом.
 Доживи сначала, пророк... 😂

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Anatoliy Lyashenko
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Make YourVision

Для нашей страны не актуально - на выходе остаешься ни с чем, но попутно сверху действует куча ограничений. Тебя и так постоянно пытаются разуть все кто могут, так ещё и впустую арендовать авто по цене кредита, ну такое. Тогда, как взяв сейчас Рио за 1.5 миллиона и выплатив за те же 5 лет кредит, сможешь потом продать эту машину минимум за половину стоимости её покупки, а при хорошем состоянии и дороже. Да, инфляция и рост цен обесценят ту сумму, которую вернёшь с машины продав её через 5 лет, но это намного лучше, чем абсолютное ничего, которое достанется тебе после нескольких лет аренды. Ой, простите, подписки.

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Иван Шеметов

закупаемся норникелем

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Максим Попов

Тот случай, когда "экоактивисты" надувая щёки говорят о полезности автомобилей-электричек по сравнению машин с ДВС как в части используемых источников энергии, так и в части комплектующих, понятия не имея ни о первом, ни о втором.

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Цена на металлы для электромобильных аккумуляторов продолжит расти в 2022 году Статьи редакции

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