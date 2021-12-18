Из-за этого электрические автомобили сравняются по стоимости с обычными, скорее всего, только к 2026 году, пишет Bloomberg.

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Автопроизводители хотят выпускать больше экологичных электромобилей и планируют увеличить общий объём продаж с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м.

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Из-за этого растёт спрос на литий, кобальт и никель, которые фирмы используют в аккумуляторах. Но ответить на него рынок пока не может, пишет Bloomberg.

Дефицит важных для батарей материалов, скорее всего, спровоцирует рост цен как на сами металлы, так и на аккумуляторы, и затормозит массовое распространение электромобилей.

Индекс цен на литий в 2021 году вырос более чем втрое. И стоимость вряд ли упадёт в ближайшее время: из-за недостаточного объёма поставок сподумена и рапы — сырья, из которого добывают литий, считает китайский производитель Chengxin Lithium Group. Выровнять спрос и предложение, как прогнозирует Benchmark Mineral Intelligence, удастся только к 2025-2026 годам.

Кобальт в 2021 году подорожал вдвое. Причина — перебои в поставках из Демократической Республики Конго, которая экспортирует большую часть металла, говорят аналитики S&P Global Market Intelligence. Местным производителям удалось нарастить производственные мощности, так что в 2022 году цены могут всё-таки выровняться. Однако подорвать логистику рискуют новые штаммы коронавируса.

Стоимость никеля выросла в 2021 году на 17%. Но расширение поставок металла из Индонезии может обеспечить профицит в 2022 году, полагают эксперты. К тому же цена на металл уже падала в декабре: тогда Tsingshan Holding Group объявила, что запускает производство никелевого штейна.

В сентябре 2021 года также резко выросли цены на минерал графит. Причина — энергетический кризис в Китае, который считается крупнейшим в мире производителем материала. Из-за роста цен на электроэнергию сократилось и его производство. По прогнозам Bloomberg, рынок восстановится не раньше первой половины 2022 года.

«По нашим оценкам, ограничения в цепочке поставок, которые замедлили процессы в 2021 году, сохранятся и в 2022-м», — говорят аналитики Bloomberg. Так что общего снижения стоимости материалов эксперты ожидают разве что к 2023 году. А цена на электромобили сравняется со стоимостью машин на бензине и дизеле, скорее всего, только к 2026 году.