Власти Камчатского края отменят QR-коды для поездок на транспорте Статьи редакции
QR-коды действовали в регионе с 23 ноября.
- QR-коды для поездок на автобусах и для авиаперелётов по местным направлениям отменят 21 декабря, пишет «Интерфакс».
- По словам губернатора, с 31 декабря при поездке на автобусе или другом транспорте нужно будет только надевать маску.
- На Камчатке продолжат требовать QR-коды для посещения кафе и ресторанов, учреждений культуры и спорта и госорганов.
- Аналогичные требования ввели власти Хабаровского края с первого декабря. Там проверяют QR-коды при продаже билетов на самолёт и входе в аэропорт.
- В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах для поездок на транспорте, однако 13 декабря совет Думы снял законопроект с рассмотрения.
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Ой, а как же медицина? Вирус отступил?
На новый год актуальны травмы, проблемы с жкт и печенью. Так что пока пусть постоит в сторонке
Краткое содержание комментариев: дальний восток это вам не обычная Россия, тут не получится закручивать гайки, вспомните митинги
На Камчатке слабо с митингами, сам лично на каждый хожу, человек 100-200 придёт
Расскажите подробнее. Как там у вас дела? Есть ли Роскомнадзор?
В Казани когда ?
Казань особенная. Тут если что-то ввели, то не отменят.
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