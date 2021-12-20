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Транспорт
Богдан Музыченко

Власти Камчатского края отменят QR-коды для поездок на транспорте Статьи редакции

QR-коды действовали в регионе с 23 ноября.

  • QR-коды для поездок на автобусах и для авиаперелётов по местным направлениям отменят 21 декабря, пишет «Интерфакс».
  • По словам губернатора, с 31 декабря при поездке на автобусе или другом транспорте нужно будет только надевать маску.
  • На Камчатке продолжат требовать QR-коды для посещения кафе и ресторанов, учреждений культуры и спорта и госорганов.
  • Аналогичные требования ввели власти Хабаровского края с первого декабря. Там проверяют QR-коды при продаже билетов на самолёт и входе в аэропорт.
  • В ноябре 2021 года правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах для поездок на транспорте, однако 13 декабря совет Думы снял законопроект с рассмотрения.

#новости #qrcode #covid19 #транспорт #камчатка

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Поджог Сараев

В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники
Ой, а как же медицина? Вирус отступил?

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Дмитрий

На новый год актуальны травмы, проблемы с жкт и печенью. Так что пока пусть постоит в сторонке

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Юрий Белоножкин

Краткое содержание комментариев: дальний восток это вам не обычная Россия, тут не получится закручивать гайки, вспомните митинги

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Игрок

На Камчатке слабо с митингами, сам лично на каждый хожу, человек 100-200 придёт

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Mark Kotelnikov

Расскажите подробнее. Как там у вас дела? Есть ли Роскомнадзор?

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Последний Шанс

В Казани когда ?

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Станислав Романов

Казань особенная. Тут если что-то ввели, то не отменят.

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