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Транспорт
Nazigul Jusupova

Минпромторг предложил ограничить до 10% максимальную наценку автодилеров при продаже новых автомобилей — ТАСС Статьи редакции

Такая наценка останется выгодной для автодилеров, считают в ведомстве.

  • Ограничение также будет действовать в период пикового спроса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.
  • Ведомство проводит переговоры между «Российскими автомобильными дилерами» (РОАД) и объединением автопроизводителей. В министерстве считают, что такая наценка останется выгодной для автодилеров, так как норма прибыли автопроизводителей 5-6%, а у официального дилера — 7-10%.
  • По данным издания, несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры на фоне высокого спроса и дефицита продают автомобили с «неоправданно дорогими дополнительными опциями». Ведомство обратилось в ФАС по этому поводу, добавил источник.
  • В 2021 году Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в России примерно на 5% на фоне дефицита предложения. Но спрос еще выше, люди заинтересованы в покупке, отмечает источник.

#новости #минпромторг #автодилеры

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136 комментариев
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StargazerXIII

Ага, на допы неценку 5 концов накинут и без них хер купишь авто, вечно в очереди стоять будешь. Вот и все. Пора производителям D2C проекты запускать, это автодилеры по большому счёту вообще не нужны.

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39
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Sergey K

Ок, запустили D2C.
Кто будет выдавать авто клиенту?
В поле у водителя автовоза будете забирать?

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1
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Майор Пронин

hyundai showroom online

Отлично работает, народ сайт штурмом берет лишь бы купить авто без наценки, и онлайн их не сколько не пугает
Появились уже профессиональные заниматели очереди на сайте и онлайн-перекупы, и даже оплата "труда" этих паразитов все равно выгоднее чем нести 50% от стоимости авто за то что тебе криво брызговики вкрутят мебельными саморезами прямо в металл

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9
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sergjjj

Выдает машину все тот же автодилер, но при этом поскрипывая зубами и очком.

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4
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Дмитрий

Курьер привезет на эвакуаторе

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5
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Sergei Timofeyev

А потом в приёмной: в привезённой машине нет салона и двигателя! Поставщик не хочет принимать назад.

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4
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Sergey K

а по гарантии обращайтесь на завод ))))

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1
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useless uS

Курьер спешил, поэтому я не стал при нем открывать машину и проверять, просто поставил подпись в акте.

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0
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Sergei Timofeyev

Да.

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Sergey K

Предпродажку он же сделает?

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1
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Константин Шукалов

Тесла никогда официально не продавала через дилеров чтобы не испортить навязчивыми продаванами пользовательский опыт и все работает, как видим )

Кроме того, сейчас они плавно отказываются от шоурумов в пользу онлайн заказов с доставкой, так что в век интернета и современных технологий визуализации/оплаты/доставки и т.д., дилеры - лишнее звено, которое уйдет в историю через какое-то время.

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5
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Sergey K

Тесла - нишевый продукт для обеспечанных гиков

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1
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evilnw

400K проданных машин в год. Что-то не очень нишевый продукт.

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2
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Владимир Сон

Все он. И предпродажку и гарантийный ремонт. И вопросики с муниципалами буднт перетирать.
Я против нынешних цен, но если убрать дилеров, то где гарантия, что производитель, взвалив все это на свои плечи, не будет делать так же? Просто орать, нахуй дилеров-глупо!

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1
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Sergey K

да да, ещё вопрос с ТО
всё легко только на пальцах, дилерская структура не сама по себе сформировалась

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1
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Sergei Timofeyev

Последнее место, куда поеду делать ТО. Половину работ тупо не делают. Провели плановое ТО уже аварийного двигателя и ничего не сказали. Это "уровень" дилера.

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1
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Sergei Timofeyev

ЗЫ: в Америке уже так делают ;)

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0
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Sergey K

не так, выдача всё равно через дилеров
акромя Теслы

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Sergei Timofeyev

Только цены там также растут. В последние три месяца

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0
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Дмитрий

Ее на заводе нельзя сделать?

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Sergey K

представьте себе нет
машину нужно подготовить к доставке, после доставки к передаче клиенту

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0
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Sergei Timofeyev

Ну так дилеру можно записаться ))

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1
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Дмитрий

И что там делать в этой предпродажной подготовке?

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Sergey K

трейдин?

Представь себе, есть большой пласт клиентов, которые хотят одним днём приехать в салон и уехать на новом авто.
Возможно, в кредит и застрахованном.

Да да, всё это можно сделать онлайн и удалённо, но нет.

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2
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Евгений Торанов

Именно на этом желании и паразитирует автодилер. Если ты не «свой» - будут пытаться выпарить/обмануть/умолчать на каждом шагу и вопросе.

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0
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sergjjj

Мне по глупости один автодилер (ключик) показал монитор с наличием б.у. авто на их стоянке и там цена накрутки везде указана. Выкупают у человека машину за 1.050.000 - продают за 1.350.000 и примерно такая наценка на все авто.

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0
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sergjjj

Та цена которую предлагают за старое авто в трейд-ин - мечта любого перекупа. На авито машина уйдет за 15 минут по цене трейдина дилера.

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0
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Николай Каменев

Это по факту как риэлторы. Такие же бесполезные в большинстве случаев. Сам нашёл, сам пришёл но будь добр заплати дяде

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Oleh Shulha

В отличии от риэлторов эти ребята всё же выполняют ряд полезных функций. Логистика, предпродажка, ТО и гарантия. И не забываем о таких приятных моментах как трейд-ин и тест драйв (встречал довольно длительный). Добавь сюда консультацию, оформление одним днем и прочие милые вещи хорошего сервиса, выйдет вполне себе достойный набор функций.
Это, само собой, относится к адекватным дилерам, может попасться и бестолочь с наклонностями мошенника. Но так же и среди риэлторов есть адекватные, знающие рынок агенты, а не Васи "дай деняк за встречу с хозяином". Как обычно, отзывы, рекомендации и устойчивые к лапше уши должны помочь не влететь на деньги.

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1
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Allestor Krei

Ну вон, хендай выпустил. В итоге фиг че выцепишь.

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1
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евгений аношин

Давно все поменяли

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–1
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Денис Демидов

Хохма заключается в том, что стоимость клиента в екоммерсе часто уже дороже чем в офлайне.
Никакой производитель не захочет добровольно отказываться от дешевого источника рекламы своего бренда - автосалонов.

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1
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Евгений Торанов

Автодилеры это обман клиента в момент покупки а/м и обязательно при обслуживании на сто.

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0
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Lenochka Magomedova

Ковер багажника двусторонний: цена — 9235 рублей , установка — 3000 рублей
Сетки крепления груза в багажник: цена — 3680 рублей, установка — 25 000 рублей
Накладки на педали: цена — 8064 рубля, установка — 27 000 рублей
Детское сиденье: цена — 46 616 рублей, установка — 23 000 рублей

Вы правда думаете, что они не найдут, как кинуть покупателя, помимо наценки? 😂

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18
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Allestor Krei

Велосипед за 90к
 кресло за 40к
 Бляяяяяяя

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3
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Arkadiy K

Вы на цену установки посмотрите

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1
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Дмитрий

А куда его установили за 10к?

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0
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Arkadiy K

Самому жуть как интересно 😂 Это 3.5 нормочаса между прочим

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0
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Leonid Sobchenko

чето как то дешево

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1
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евгений аношин

Это дешево. В Москве при цене передних ковриков в 3 тысячи их кладут в машину (устанавливают) за 20 тысяч

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1
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Lenochka Magomedova

Так это в Москве и есть) Просто жадность разная.

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0
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Sergei Timofeyev

Я правильно понимаю, что государство вместо поддержания свободного рынка, пытается его сделать ручным?

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1
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Алексей Дымов

свободного рынка не существует. в нормальной стране уже давно нагнули ли бы всех дилеров на оборотные штрафы, и всё

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17
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Александр Сокольских

А можете объяснить что за штрафы и за что?

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0
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Sergei Timofeyev

Меня тоже это удивляет. Есть статья 40 НК РФ, пусть получают прибыль со сверхдоходов. :)

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3
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Allestor Krei

ст 178 ук рф

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0
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Александр Сокольских

Каким образом она к автодиллерам?

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1
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Алексей Дымов

Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.

И есть еще закон об защите конкуренции

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–1
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Александр Сокольских

Ну автодиллеров же много, разных, сомневаюсь что у них картельный сговор.

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1
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Алексей Дымов

Участники картельного — это игроки одного и того же рынка, которые, вместо того чтобы честно конкурировать на нем, формируют договоренности, которые позволяют им работать на этом рынке, реализовывать ТРУ и получать прибыль, не прилагая усилий, чтобы на нем удержаться. Договоренность направлена на:

поддержание определенного уровня цен на рынке;
устранения отдельных участников с рынка;
передел сфер влияния на рынке.

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–1
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Александр Сокольских

Так и я об этом, вы утверждаете что 100500 диллеров существующих собрались и договорились поднять цены? И все выполняют эту договоренность? Упуская возможность продать кучу машин сбив чуть чуть цену? Мне это кажется невероятным сценарием. Да и машины подорожали по всему миру, сговор международный?

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0
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Денис Демидов

Как предлагаете решать вопрос дефицита? Сейчас рынок это решает, если предложения мало, растет цена, за счет этого всегда можно что-то купить если очень надо и нет возможности ждать решения вопроса с чипами.
Предлагаемый правительством вариант это 100% совок, когда все просто в тень уйдет и будут местами в очереди торговать.

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1
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Александр Сокольских

Просто будут перепродавать по цепочке с 9% наценкой

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0
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Mike Espoo

Вместо соблюдения законов и штрафов от ФАС для дилеров, просто сделали вид, что ничего не происходит.

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9
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Александр Сокольских

Так а при чем тут ФАС? Монополии на рынке продаж автомобилей и близко нет.

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0
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Sergei Timofeyev

Я правильно понимаю, что никто не сговариваясь просто поднял цены? :)))

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1
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Александр Сокольских

Правильно. Вы можете выйти на рынок и продавать дешевле. И все "сговорившиеся" будут сидеть смотреть как вы становитесь миллиардером.

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0
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Sergei Timofeyev

Только проблема в другом: продавать нечего.

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0
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Александр Сокольских

Так по этому и цены растут, дефицит же.

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2
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Sergei Timofeyev

И что с этим делать? Китай бережёт кремний для себя.

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0
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Александр Сокольских

Ну тут (на серьезном ресурсе для венчурных инвесторов) предлагают регулировать наценку для автодиллеров, типа это поможет Китаю добывать больше кремния.....

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1
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Sergei Timofeyev

Может лучше объявить войну Англии? В 16:00!

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4
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Александр Сокольских

Только если в двубортном! В однобортном уже никто не воюет!

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0
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Sergei Timofeyev

Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.

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2
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Владимир Сон

Ах вот оно как?

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0
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Sergei Timofeyev

Это проблема не нашей страны. Это вообще мировая проблема.

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2
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Sergey K

Кризис чипов

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1
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Sergei Timofeyev

Ну, а ФАС сам-то чешется? Ищет сговоры и т.п.?

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–2
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Mike Espoo

Да не чешутся они.
Ничего не делают.
Данная ситуация еще раз показывает как у нас законы работают.

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1
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Sergei Timofeyev

А что не так-то? Вы можете купить машину по дилерской цене, но придётся ждать. Там есть нюанс один, который гласит: расчёт должен быть произведён по цене на день отгрузки.

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1
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Володя Родионов

насколько я видел, нельзя, вы ждете, а потом когда машина приезжает, ее продают другому, а вам говорят извините, но вы можете ее купить только с нашими допами + 300 т.р. за коврик, и на этом вся история заканчивается)

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1
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Sergei Timofeyev

Пока ещё можно, хотя дилеры пытаются хитрить, но это пока вполне реально.

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0
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Mike Espoo

Нельзя!
Не купите.

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1
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Sergei Timofeyev

Можно, но пока денег на это нет.

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0
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Mike Espoo

Где такие честные автосалоны остались?
Может подскажите адрес хотя бы одного?

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0
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Sergei Timofeyev

Вон, ниже, тёзка купил. )

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–1
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Mike Espoo

Просто пример.
Человек покупал HighLander
https://www.youtube.com/watch?v=83NLSXTJpDY
Начиная с 4:25

Вот про Мазду.
Человек заказал CX-5.
Ждал. Пришла машина, послали на **** с РРЦ
https://www.youtube.com/watch?v=oApWGIOdly0
11:58

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1
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Sergei Timofeyev

А в договоре что было написано?

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0
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Sergey K

Бред, летом купил машину под заказ, отдали по РРЦ.

То, что вы описываете - имеет место быть у нечистоплотных дилеров, здесь вопрос выбора и репутации решает.

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–1
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Mike Espoo

У всех дилеров сейчас так.
На репутацию они класть хотели.

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1
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Евгений Торанов

Что за машину и где вы купили этим летом по ррц?

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1
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Mike Espoo

"Вы можете купить машину по дилерской цене, но придётся ждать"
Вы про покупку по РРЦ при условии заказа и ожидания в 6 месяцев?
А это не работает больше.
Дилеры включают дебила и не отдают вам машину, когда она приходит без допов.

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1
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Sergei Timofeyev

Пусть включают. Их проблема.

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–1
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Mike Espoo

Вы сами только что сказали, что можно заказать по РРЦ и подождать и получить машину.
Теперь пишите, что пусть включают их проблемы.

Это что за когнитивный диссонанс?

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0
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Sergei Timofeyev

Обойти можно. У некоторых компаний можно сделать предзаказа через сайт авто. К примеру, Ниссан-Рено. Кому надо - тот всегда найдёт. Долгое время Опелей было много в России без наценок, но вот разобрали под НГ :))) 3 штуки осталось.

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0
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Mike Espoo

Считал вас адекватным человеком раньше.

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0
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Sergei Timofeyev

Я к 40 годам понял, что нет абсолютной правды, кроме физических законов. Всё остальное - сиюминутное.

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0
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Mike Espoo

Вот когда пойдете машину себе покупать, а вас начнут наеб**ть тогда сразу по другому заговорите.

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0
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Sergei Timofeyev

Меня уже пытались. В результате даже коврики не продали. )) Машину забрал.

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0
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Семен Переделкин

Ну ему заносят периодически, вот тогда и почёсывается.

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0
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Евгений Дроздов

Нет. Оно пытается поставить на место ох@вших барыг, которые накручивают от 500 000 ₽ на ковриках.

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2
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Ildar S

Ну коврики и т.д. это просто предлог. По факту они просто собирают комиссию за повышенный спрос, по такому же принципу, как это делают агрегаторы такси в час пик.

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2
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Sergei Timofeyev

Дальше, думаю, государству стоит заняться недвижкой, хотя вроде как уже. :))
https://realty.rbc.ru/news/61b85e399a79479d53dca326

В Думе предложили запретить менять стоимость…
Для исключения давления на покупателя со стороны застройщика в законе о долевом строительстве…
realty.rbc.ru
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1
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Александр Сокольских

Ну барыг таким способом оно не поставит, а издержки им повысит, (т.е цены еще вырастут)

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0
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Sergei Timofeyev

Все довольны (с)

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0
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Семен Переделкин

Уже начинаю слышать отдалённый взрыв пуканов автодилеров.

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8
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Dennis Gooddeni

Им пофиг, они тебе допов напихают на пару Лямов, уже давно никто не продаёт по ррц, им эти законы, как собаке 5 лапа ))

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13
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Семен Переделкин

Посмотрим-посмотрим. Я их допы автосалон шатал.

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2
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Sergei Timofeyev

У меня вопрос по РРЦ... он законен?

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1
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Александр Соколов

Рекомендуемая))) так что дилеры хер клали на эту цену

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0
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Sergei Timofeyev

Насколько помню, подобное немного вне закона

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0
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Александр Соколов

Идёшь к од, тебя шлют нахер - не хотите, не покупайте, дураков много
Звонишь в представительство, они говорят, что дилеры не в их юрисдикции

И вот что делать? Я год как продал свою машину, думал что взять потом, а сейчас с этим ценами к од даже или не хочется...
А народ покупает и покупает... Стадо

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0
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Никита Сергеев

За откат автопроизодителям ррц сейчас подрастут на 30%

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1
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Человек из Крыма

Такая драка за новые консервные банки, ужас. :)

Меня, например, больше злит искусственное ограничение ввоза нормальных машин. Ушла куча отличных марок, с разнообразными кузова и на любой вкус, нельзя завозить бэу по нормальной цене. Берите поделки рено-ниссан-лада в паре вариантов или премиум.
Вот мне нужен семейный авто. Фиат добло, Форд коннект, Тойота Естима пролетают. Есть ларгус и есть фольц кадди. Всё, ипитесь как хотите. Выбор без выбора.

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9
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Евгений Лапшов

правый руль под полную пошлину наше все. И мне что то кажется что праворульный бусик 1996 года с пробегом 50000 по Епонии будет интереснее абсолютно "нового, улучшенного" ларгуса при той же или меньшей цене.........

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0
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Dmitry Kiselev

Лучше бы дали тем же дилерам возможность ввозить бэушки из Европы и США с минимальными пошлинами (или без пошлины вообще, только с утильсбором например), но с обязанностью провести честный техосмотр (чтобы совсем ведра не завозили). Да к ним бы очереди стояли из тех, кто не хочет покупать однотипные современные жестянки с убогим дизайном и движками из силумина, рассыпающиеся через 80 тыщ пробега.

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5
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Человек из Крыма

Жирный +, тоже считаю защиту нашего автопрома идиотской монополией

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3
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Sergey K

Делаем круг вокруг автосалона, автомобиль становится "б/у", продаём с наценкой.
Если здесь есть дилеры - свяжитесь со мной, ещё идей накину. ))

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5
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Герд Ахцигер

сейчас так и делают. Новых машин в наличии нет, стоят б/у (57 км пробега) по цене на 20-30% выше новой.

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0
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Вальдемар Чегивара

Ну будут допы продавать за миллион просто, а тачки типа +10%.

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4
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Ilya Z

Господи, зачем...народ в массе своей не умеет *разумно* пользоваться своим автомобилем. В итоге во всех городах у нас многочасовые пробки, ибо нормально ежедневно одному ехать на машине несколько часов через весь город на работу в обе стороны. В итоге всё стоит, а кому надо реально срочно по делам съездить или в больницу, те страдают от этих пробочных мазохистов.

В России нужно сделать процесс покупки автомобиля как в Сингапуре, только так это решит транспортные коллапс, а не все эти воображаемые многоуровневые развязки и подводные туннели, стоимостью в несколько бюджетов страны.

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3
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Дмитрий

Ещё можно въезд в Москву запретить без прописки. Ну а что? Гулять так гулять. А то приедут из своего Подмосковья и пробки создают

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0
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Евгений Лапшов

Как то наблюдал процесс покупки ординарного авто моими друзьями в Китае. Определились с маркой-моделью, прошерстили дилеров в интернете, выбрали с лучшими предложениями, объехали пятерых, получили список скидок и подарков от каждого, поужинали, за ужином составили шорт-лист из двух, на следующий день еще раз проехали по ним и получили еще интересных предложений, выбрали лучшее, приехали на место, ткнули пальцем в нужный авто (да-да, в этом цвете, комплектации и с нужными опциями их не "один у нашего партнера в Балашихе, нужно доплатить за автовоз и подождать ПТС", а несколько десятков. После чего через полчаса уехали со всеми ништяками, бесплатной страховкой и горой подарков. Никто не пытается продать тебе запаску, коврики в салон и в багажник, сетку и козырек водителя за отдельные деньги. Подозреваю, что за слова "а вот этот велосипед за 500 000 рублей является неудаляемой опцией данного авто, а от этого коврика за 100 000 р и брызговиков за 50 000р отказаться тоже нельзя" китайский дилер в китае будет закидан тухлыми манго, получит по морде и это все равно не спасет его от местного ФАС за навязывание этой ботвы. При этом те же официалы китайского Geely здесь без стеснения продают (не готов сказать сколько они их продают в штуках - но ценник указан) ПОДАРОЧНЫЕ фирменные зонтики, наборы инструментов и прочее, что покупателям в китае просто подарят вместе с различными опциями.

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2
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Dmitry Kiselev

И при всем при этом те же китайцы еще и научились за не более чем десяток лет производить машины, до которых нашему автопрому с Ладой за 1,8 млн еще столько же лет ковылять с господдержкой на всех уровнях. Была единственная нормальная тачка, признанная даже за границей - Нива. И даже ту умудрились превратить в какое-то невнятное чудище, когда перед глазами масса примеров как нужно делать: Ведровер, Форд Бронко, Джип Рэнглер... можно же было просто грамотно дотюнить до современных норм, улучшить комфорт, безопасность, поставить норм движок и коробки, превратить машину из "колхозника" в "ковбоя" и поставить ценник чуть ниже Дастера и успех гарантирован.

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1
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Евгений Лапшов

Дмитрий, причин тому несколько.
1) Китайцы с потрохами купили Бьюик, Ровер, Вольво. Вместе с их наработками, дизайном, технологиями и сотрудниками.
2) Любой автоконцерн, желающий продавать и производить авто в китае - должен передать опредленные технологии, обеспечить минимально необходимый процент локализации и разработать что то именно для китайского рынка. Отсюда рарный фольксваген Santana 3000 и прочие модели, которых кроме китая сложно где то встретить.
3) Зеленый свет китайскому автопрому со стороны государства - в том числе использование а таксопарках именно моделей китайских брендов и сделаных для китая и в китае. То же правительство Шеньчженя круто способстовало развитию электромобилей, закупая и эксплуатируя электромобили BYD и помогая их доводить еще с тех времен, когда технологии были ой как далеко и не пригодны для эффективной эксплуатации. Сейчас в многомиллионном ШЖ нет такси с ДВС.
4) Китайцы пропылесосили самые разные кадры - в том числе и в мировом автопроме. И дизайнеров, и конструкторов, и эксплуатационщиков.
5) Быстро учатся на ошибках и быстро выкатывают улучшения.
Если решат вопрос сервиса - займут серьезную доляху на рынке.

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1
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Дмитрий

Дастер - это и есть нива по современным нормам

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Иван Шеметов

Китайцы через лет 5 10 весь мир обгонят во всем, hawal выглядят прекрксно и судя по отзывам хорошие машины,

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Artem Rogachev

Если государство вмешается в процесс, то машины, как при ссср будем получать. По записи и по большому блату.
А так конечно да, дилеры припухли со своими аппетитами.

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Александр Сокольских

Как вообще возникают такие предложения? Как они из всех этих Росторгминнадзоров на публику выплескиваются? Какой уровень образования у сотрудников там работающих? Второкурснику же понятно что такое свое распоряжение они могут свернуть в трубочку и засунуть себе в ухо. Если выгодно продовать с наценкой, любой торгаш будет продавать с этой наценкой.

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Семен Переделкин

Продовать, а потом плотить нологи.

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Александр Сокольских

Главное чтоб до грабежа корованов не доходило.)

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Grigoriy Zubenko

Как это вообще касается Минпромторг?

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Blackrock

Минпромторг в принципе и содержит автодилеров в рф так как вся господдержка продаж авто идет через них. Например покупка грузовых авто субсидируется на 10% минпромторгом, раньше другие программы были

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Александр Сокольских

Комуто захотелось показать свою нужность, и заодно автодиллеров попугать, вдруг испугаются и подарков принесут.

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A L

Найдут способ обойти, для них это раз плюнуть.

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Pavel Osadchuk

пришло время добить автодилеров.
они и так чтобы выжить вынуждены брать за установку детского кресла 50к

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Dmitry Kiselev

Странно, что они не продают еще машинокомплекты, с доплатой за сборку)

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евгений аношин

Как можно ограничить наценку?? Это же не будет работать. Способы обойти тысячи...
Уж если хотите - введите налог на чрезмерное обогащение и берите 60% в доход бюджета с наценки более 15% и 80% с наценки более 25%.
Уж механизм проверок цепочек поставок и цен в налоговой отработан на ура

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Андрей Породзинский

Не знаю, как сейчас, но несколько лет назад в Беларуси был закон - наценка от производства до прилавка не могла превышать 30%. Вроде работало и прилавки не были пустыми.

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Юрий

ага, Back to USSR

Уже 100 раз доказано что любые нерыночные ограничения в немонопольной сфере приводят только или к дефициту товара, или к увеличению его цены, или к обоим результатом одновременно

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Da Apricot

Значит люди готовы столько платить и не готовы посмотреть на другие варианты иди подождать. Или новые машины стали товаром первой необходимости?

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Ildar S

В условиях дефицита всегда на любом рынке есть только два варианта - либо рыночное ценообразование и цены улетают вверх, что происходит сейчас, либо влезает государство, фиксирует цены, и дефицит становится уже советского типа - приходишь к дилеру, а у него пустой склад, все раскупили, занимай очередь, когда выбросят новую партию через полгода, получишь возможность купить. В общем, в лучших советских традициях. Тут уже приходится решать, что является меньшим из зол, наверно когда все-таки товар есть в наличии, пусть и дороже. Сейчас, кому авто нужнее, те в итоге и покупают.

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Боря Бро

«Но спрос еще выше, люди заинтересованы в покупке, отмечает источник» - да люди просто пытаются хоть как-то спасти свои накопления от гиперинфляции.

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Roman Patsev

Рыночек не порешал

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Александр Сокольских

Рыночек все равно порешает.

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Волоцкой Дмитрий

«неоправданно дорогими дополнительными опциями»

Разве рынок сам не решает, что дорого, а что нет? Что это за аналитика такая?) Не будет спроса, тогда придется менять предложение

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