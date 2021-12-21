Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Транспорт
Nazigul Jusupova

Минпромторг предложил ограничить наценку автодилеров на новые автомобили до 10% — ТАСС Статьи редакции

Такая наценка останется выгодной для автодилеров, считают в ведомстве.

  • Ограничение также будет действовать в период пикового спроса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.
  • Ведомство проводит переговоры между «Российскими автомобильными дилерами» (РОАД) и объединением автопроизводителей. В министерстве считают, что такая наценка останется выгодной для автодилеров, так как норма прибыли автопроизводителей 5-6%, а у официального дилера — 7-10%.
  • По данным издания, несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры на фоне высокого спроса и дефицита продают автомобили с «неоправданно дорогими дополнительными опциями». Ведомство обратилось в ФАС по этому поводу, добавил источник.
  • В 2021 году Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в России примерно на 5% на фоне дефицита предложения. Но спрос еще выше, люди заинтересованы в покупке, отмечает источник.

#новости #минпромторг #автодилеры

7048 просмотров
293
29
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
293 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
StargazerXIII

Ага, на допы неценку 5 концов накинут и без них хер купишь авто, вечно в очереди стоять будешь. Вот и все. Пора производителям D2C проекты запускать, это автодилеры по большому счёту вообще не нужны.

Ответить
88
Развернуть ветку
Sergey K

Ок, запустили D2C.
Кто будет выдавать авто клиенту?
В поле у водителя автовоза будете забирать?

Ответить
–8
Развернуть ветку
Майор Пронин

hyundai showroom online

Отлично работает, народ сайт штурмом берет лишь бы купить авто без наценки, и онлайн их не сколько не пугает
Появились уже профессиональные заниматели очереди на сайте и онлайн-перекупы, и даже оплата "труда" этих паразитов все равно выгоднее чем нести 50% от стоимости авто за то что тебе криво брызговики вкрутят мебельными саморезами прямо в металл

Ответить
29
Развернуть ветку
sergjjj

Выдает машину все тот же автодилер, но при этом поскрипывая зубами и очком.

Ответить
37
Развернуть ветку
Дмитрий

Курьер привезет на эвакуаторе

Ответить
12
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

А потом в приёмной: в привезённой машине нет салона и двигателя! Поставщик не хочет принимать назад.

Ответить
12
Развернуть ветку
useless uS

Курьер спешил, поэтому я не стал при нем открывать машину и проверять, просто поставил подпись в акте.

Ответить
10
Развернуть ветку
Artem Petrenkov

Машина приехала в чехле, всё отлично, пока ещё не распаковывал.

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Да.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey K

а по гарантии обращайтесь на завод ))))

Ответить
0
Развернуть ветку
Саша Антипов

Комментарий просто огонь, примерно так я себе это и представил!

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Покупая автомобиль у нас, колёса и двигатель вы получаете в подарок ))

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

Нам очень жаль, но курьер не выходит на связь, чтобы прояснить ситуацию

Ответить
0
Развернуть ветку
useless uS

Вот вам промокод на 200 рублей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Philip Poteryahin

Не в приемной - в личном опыте!))

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

Предпродажку он же сделает?

Ответить
1
Развернуть ветку
Константин Шукалов

Тесла никогда официально не продавала через дилеров чтобы не испортить навязчивыми продаванами пользовательский опыт и все работает, как видим )

Кроме того, сейчас они плавно отказываются от шоурумов в пользу онлайн заказов с доставкой, так что в век интернета и современных технологий визуализации/оплаты/доставки и т.д., дилеры - лишнее звено, которое уйдет в историю через какое-то время.

Ответить
21
Развернуть ветку
Sergey K

Тесла - нишевый продукт для обеспечанных гиков

Ответить
–1
Развернуть ветку
evilnw

400K проданных машин в год. Что-то не очень нишевый продукт.

Ответить
7
Развернуть ветку
Sergey K

нишевый - для ЦА, которая на ТЫ с новыми технологиями
Теслу не покупают колхозники, молодые обеспеченные айтишники и предприниматели, для них, действительно, нет проблем сделать пару кликов на сайте и забрать тачку.

https://www.drive2.ru/l/595364381915616678/
https://www.drive2.ru/l/595419082619095993/
Покупка Тесла в США.
Косяков на выдаче хоть отбавляй, зато без дилера.

Как догнать время. Приём машины — Tesla Model S…
Отзыв владельца Tesla Model S — покупка машины. Второй день владения и сразу вторая запись :) В 10…
www.drive2.ru
Мы исправили косяки… сделав их ещё больше и ещё…
Отзыв владельца Tesla Model S — визит на сервис. Дисклеймер: Запись для желчи. Но, я пишу, как оно…
www.drive2.ru
Ответить
0
Развернуть ветку
Артём А.

так на дворе 2021 год, куда не плюнь, попадешь в тиктокера или айтишника, а в колхозах поднимать целину некому. Так что теперь дилеры - "нишевый говнопродукт"

Ответить
1
Развернуть ветку
Мехман Саламов

вообще то "нишевый" это не означает "массовый". Даже если продавалось бы по 10 машин, то это тоже была бы определенной нишей.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nikita

Не сказал бы что прям нишевый

Ответить
2
Развернуть ветку
Константин Шукалов

Видимо в Норвегии, Швеции, Нидерландах и других странах с довольно высоким процентом электрификации транспорта, живут одни гики :D

Ответить
1
Развернуть ветку
Dima Kalinov

Тесла 3 SR+ стоит 56к за прайс, но единицы покупают так и она обходится в 10к аванса + 450-500 евро в месяц.
ТО на 5 лет стоят 530 евро.
Мерседес Е220 стоит 750 евро в месяц.
Альфа Ромео Джулия Велоче 2.0 около 500.
Нормально упакованный А-класс/1 серия стоят 40к евро.
Дорогая ли Тесла? Нет. Ни в покупке, ни во владении.

Ответить
0
Развернуть ветку
Константин Босов

Мне внедорожник купленный за 20 к обходиться в 2к в год вместе с бензином.. На его фоне тесла дорогая.... Паркетник в 2 раза дешевле.. А если какой ни будь сузуки вагон брать то там считать даже лень...

Ответить
–1
Развернуть ветку
Dima Kalinov

За 20к уже мотоцикл нормальный не купишь.
Нормальный внедорожник - это азиат 10 летней давности?
"обходиться в 2к в год вместе с бензином" - это страховка, бензин, потеря стоимости, стоимость денег и резина/расходники/ремонт?

Сравнивать надо сравнимое. Причём здесь Сузуки?
Относительно одноклассников - Тесла не дорогая.
Можно сравнить с Гольфом 90х который можно чинить в гараже б/у китайскими запчастями и заправлять газом - тогда конечно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Светлана Завацкая

Я скажу что уже начинают уходить, ведь мы с вами уже об этом задумались. А в большем бизнесе уже работают над этим!

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Сон

Все он. И предпродажку и гарантийный ремонт. И вопросики с муниципалами буднт перетирать.
Я против нынешних цен, но если убрать дилеров, то где гарантия, что производитель, взвалив все это на свои плечи, не будет делать так же? Просто орать, нахуй дилеров-глупо!

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey K

да да, ещё вопрос с ТО
всё легко только на пальцах, дилерская структура не сама по себе сформировалась

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Последнее место, куда поеду делать ТО. Половину работ тупо не делают. Провели плановое ТО уже аварийного двигателя и ничего не сказали. Это "уровень" дилера.

Ответить
2
Развернуть ветку
Daniyar Karimov

заключить договоры с автосервисами, делов то.

Также как и работают производители бытовой техники.

Предпродажную подготовку можно также делать по договору с кем то. Организовать аналог Пункта Выдачи Товаров, но для автомобилей. Где нибудь загородом делается большой ангар и оттуда забирают заказанные автомобили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

а они все бесплатно будут работать, да?

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

А почему они должны работать бесплатно?

Ответить
0
Развернуть ветку
Дрюс Уилис

Другая экономика совсем.
Это как супермаркет лента или пункт выдачи озона.

Ответить
0
Развернуть ветку
Артём А.

если спрос есть, предложение подтянется. Те же дилеры, оставшись не удел уже будут вынуждены трансформироваться в сервисные центры, дабы не потерять хоть часть наебизнеса

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

ЗЫ: в Америке уже так делают ;)

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

не так, выдача всё равно через дилеров
акромя Теслы

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Только цены там также растут. В последние три месяца

Ответить
0
Развернуть ветку
StargazerXIII

Когда то также говорили дистрибы. Помянем Технотрейд, Ланк и иже с ними

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

Ее на заводе нельзя сделать?

Ответить
0
Развернуть ветку
Олег К.

Да кому это надо? Также цена вырастет, время, человекочасы и тд и тп... Говорят же спрос выше предложений, даже с учетом неадекватной цены на допы, тачки разлетаются как горячие пирожки зачастую, из нынешнего лимита.

Ответить
1
Развернуть ветку
Mike Espoo

Не фига они не разлетаются.
Вот вам статистика
https://abreview.ru/stat/aeb/top-25/

Лохи закончились.
А если учесть, что из 1.5 млн машин, купленных за этот год минимум 1 млн это кредитные.
А процентная ставка ЦБ продолжает расти, скоро дилеры получат картину, что рынок просто встанет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Олег К.

Да я знаю, на моей памяти они разлетались в 12-14 году максимум, и то зимой перед НГ, дальше пошла жаришка с лимитами, не хваткой авто, отказом от поставок пустышек...

Но все равно я считаю, лохи не перевелись =)

ПС: в те года помню в ноябре, декабре, в регионе при населении 400 к, при 3х салонах хендэ менеджеры выдавали по 120 машин (на каждый салон (х3)) в месяц, сейчас также 3 их осталось, думаю по 20 даже нет

Ответить
0
Развернуть ветку
Ёртёмёй

Статистика радует глаз

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

представьте себе нет
машину нужно подготовить к доставке, после доставки к передаче клиенту

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Ну так дилеру можно записаться ))

Ответить
0
Развернуть ветку
GREAKLY

Что мешает сделать предпродажку перед погрузкой машины на автовоз?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

Рукалицо, предродажка в том числе и включает в себя подготовку авто ПОСЛЕ перевозки на автовозе:
Удаление защитных плёнок, нормализация давления в колёсах (при транспортировке повышают в два раза), проверка ЛКП и ещё ряд пунктов.

Ответить
2
Развернуть ветку
GREAKLY

ОК. Что мешает сделать предпродажку ПОСЛЕ выгрузки машины с автовоза? Автопроизводители ведь в любом случае платят за эту услугу дилерам. Что мешает автопроизводителям создать в городах некие ПВЗ (ангары в пригородах), где автомобили будут снимать с автовозов, делать предпродажку и выдавать клиентам. При этом, в отличие от дилеров, НЕ БУДУТ впаривать допы, кредиты, страховки, и.т.д. Просто, выбрал машину онлайн, заплатил банком и получил в авто-ПВЗ.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

Затем, что значительная часть автомобилей покупается в кредит.

Ответить
0
Развернуть ветку
GREAKLY

Эти люди могут:
1. Покупать авто у дилера
2. Брать кредит в своем зарплатном или другом банке
3. Получать кредит в "карманном" банке автопроизводителя. В США, кстати, большинство кредитных машин так и продается. Покупаешь тойоту, а кредит дает Toyota Financial Services. Покупаешь хенде, а кредит дает Hyundai Motor Finance.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

Я летом купил страховку на дилере. С учётом скидки она была дешевле, чем у "семейного" брокера.

Ответить
0
Развернуть ветку
GREAKLY

У дилера в страховую комиссию заложена его прибыль и оплата работы девочки-брокера. Если при этом брать у него страховку оказалось выгоднее, значит Ваш семейный брокер слишком жаден.
У меня несколько "семейных" брокеров. Каждый раз, когда мне нужна какая-то страховка (два автомобиля (ОСАГО+КАСКО), дача, и.т.д), я запрашиваю предложения ото всех, после провожу аукцион (лучшее предложение показываю остальным и спрашиваю, могут ли они его перебить). Поверьте, при таком подходе цена страховки будет гораздо лучше, чем у любого дилера.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Korolev

Уронить с автовоза и потом колхозно покрасить?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

персонально для вас - да

для нормальных людей моют, проверяют жидкости, удаляют транспортировочную защиту, проводят демонстрацию опций и так далее

но вам - только упавшую с автовоза

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Korolev

Персонально мне продали битый автомобиль из салона. Персонально вы можете найти на просторах ютуба ролики про битые авто из салона.

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий

И что там делать в этой предпродажной подготовке?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

у каждого производителя свой регламент, гуглите

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

Что помешает это сделать компании, которая будет развозить непосредственно в городе выдачи? Этим могут заняться и бывшие дилеры.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Сон

То-есть вы хотите дилеров заменить дилерами? Погуглите сначала, что делают дилеры, по-вашему просто перепродают тачки и вс? Ну магнитолку засунут?

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

кредитики ишо

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

Дилер будет делать все тоже самое, только продажей заниматься не будет

Ответить
0
Развернуть ветку
Поджог Сараев

За лишние 500-800к можно сгонять на завод и пригнать оттуда самому, как ездили на АвтоВАЗ в девяностых.

Ответить
2
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

да даже 100-200к экономии полностью
откупит поездку с гостиницей, горючкой в пределах 2-3т км

Ответить
1
Развернуть ветку
StargazerXIII

Курьер доставит, самовывоз , Точка выдачи. ТО и прочее-сертифицированные сервисные центры. Если очень захотеть , можно придумать.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey K

Только учтите, вам надо придумать что-то отличное от дилера.
А пока все фантазии только на эту тема.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дмитрий

Вместо дилера сертифицированный сервисный центр/пункт выдачи

Ответить
2
Развернуть ветку
Артём А.

достаточно того, чтобы это что-то не контролировало процесс покупки авто, а дальше рыночек порешает.
Раньше без конских допов дилеры выживали, значит экономика сходится без них, а значит если убрать возможность злоупотребления силой, все будет как и раньше работать

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Сон

Она бы и сейчас сходилась, если бы не было дефицита машин с заводов-производителей. Вы думаете, что дефицит из-за наплыва покупателей? Их стало больше, чем в прошлом году, условно? Это машин стало меньше. Странно вы рассуждаете, ничего дилеру не будет, он раньше без допов выживал. Условно, если в прошлом году за лето он продавал сколько сам мог,допустим 1000 машин, а этим летом завод может поставить только 700 и всё, хоть усрись. Как дилер может по-вашему получить ту же прибыль, что и в прошлом году, не срезав косты? Естественно подняв цену за еденицу.

Ответить
0
Развернуть ветку
Стас Фарбер

Я готов у водителя автовоза забрать свою
машину. Красивые девочки на ресепшене и бесплатный кофе мне не сдалось это.

Ответить
1
Развернуть ветку
Николай Каменев

Это по факту как риэлторы. Такие же бесполезные в большинстве случаев. Сам нашёл, сам пришёл но будь добр заплати дяде

Ответить
0
Развернуть ветку
Oleh Shulha

В отличии от риэлторов эти ребята всё же выполняют ряд полезных функций. Логистика, предпродажка, ТО и гарантия. И не забываем о таких приятных моментах как трейд-ин и тест драйв (встречал довольно длительный). Добавь сюда консультацию, оформление одним днем и прочие милые вещи хорошего сервиса, выйдет вполне себе достойный набор функций.
Это, само собой, относится к адекватным дилерам, может попасться и бестолочь с наклонностями мошенника. Но так же и среди риэлторов есть адекватные, знающие рынок агенты, а не Васи "дай деняк за встречу с хозяином". Как обычно, отзывы, рекомендации и устойчивые к лапше уши должны помочь не влететь на деньги.

Ответить
5
Развернуть ветку
Sergey Proskurnya

Так давайте будет честная цена за ЭТИ услуги ("консультацию, оформление одним днем и прочие милые вещи хорошего сервиса"), а не за ненужные кому-то сеточки перед радиатором за космические деньги. Пусть будет прайс на _нужные_ услуги, которые вы перечислили.

Ответить
0
Развернуть ветку
Денис Демидов

Хохма заключается в том, что стоимость клиента в екоммерсе часто уже дороже чем в офлайне.
Никакой производитель не захочет добровольно отказываться от дешевого источника рекламы своего бренда - автосалонов.

Ответить
2
Развернуть ветку
Артём А.

реклама? когда тебе впаривают тачку на полляма дороже, а автопроизводителю насрать, это скорее антиреклама
К тому же стоимость клиента дешевле там, где клиент есть. А в интернете он есть уже давно, развитие маркетплейсов, дарксторов и прочего современного екомерса не просто так улетело в небеса, пока оффлайн стоит или падает.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Ватралик

Не рвите шаблон зумерам! 😄

Ответить
–1
Развернуть ветку
Sergey K

трейдин?

Представь себе, есть большой пласт клиентов, которые хотят одним днём приехать в салон и уехать на новом авто.
Возможно, в кредит и застрахованном.

Да да, всё это можно сделать онлайн и удалённо, но нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Торанов

Именно на этом желании и паразитирует автодилер. Если ты не «свой» - будут пытаться выпарить/обмануть/умолчать на каждом шагу и вопросе.

Ответить
4
Развернуть ветку
sergjjj

Мне по глупости один автодилер (ключик) показал монитор с наличием б.у. авто на их стоянке и там цена накрутки везде указана. Выкупают у человека машину за 1.050.000 - продают за 1.350.000 и примерно такая наценка на все авто.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey K

а он бесплатно должен работать?

Ответить
1
Развернуть ветку
Ренат Зайдуллин

Так и есть. Проще потратить 1-2 недели и продать авто через доски объявлений. Причем эти пару недель не полностью продаже будут отданы, а всего полчаса в день в среднем.

Ответить
0
Развернуть ветку
sergjjj

Та цена которую предлагают за старое авто в трейд-ин - мечта любого перекупа. На авито машина уйдет за 15 минут по цене трейдина дилера.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergey K

Очередная хрень.
Месяц назад я продал Рено Аркана дилеру за 1.9, после длительных торгов.
Дилер выставил за 2.1
Потом за 2
Сейчас она висит за 1.9, могу ссылку дать.
Т.е. дилер сработал в ноль, но добьётся кредитом наверняка.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

нужно быть отчаянным и смелым чтобы аркану покупать. поэтому и висит

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Сон

Никто не заставляет отдавать в трейд-ин, вы платите за удобство, всё в одном окне, хотите продавать на Авито, общаться с перекупами, тратить свое время на пустые разговоры, ваше право.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ренат Зайдуллин

Конечно проще потратить 300-400 тысяч рублей, чтобы сэкономить 5-6 часов своего времени)

Ответить
0
Развернуть ветку
Allestor Krei

Ну вон, хендай выпустил. В итоге фиг че выцепишь.

Ответить
2
Развернуть ветку
евгений аношин

Давно все поменяли

Ответить
–1
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

верно и сейчас обыватель не может купить авто, раньше можно было

Ответить
0
Развернуть ветку
Евгений Торанов

Автодилеры это обман клиента в момент покупки а/м и обязательно при обслуживании на сто.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lenochka Magomedova

Ковер багажника двусторонний: цена — 9235 рублей , установка — 3000 рублей
Сетки крепления груза в багажник: цена — 3680 рублей, установка — 25 000 рублей
Накладки на педали: цена — 8064 рубля, установка — 27 000 рублей
Детское сиденье: цена — 46 616 рублей, установка — 23 000 рублей

Вы правда думаете, что они не найдут, как кинуть покупателя, помимо наценки? 😂

Ответить
37
Развернуть ветку
Allestor Krei

Велосипед за 90к
 кресло за 40к
 Бляяяяяяя

Ответить
11
Развернуть ветку
Arkadiy K

Вы на цену установки посмотрите

Ответить
4
Развернуть ветку
Дмитрий

А куда его установили за 10к?

Ответить
3
Развернуть ветку
Arkadiy K

Самому жуть как интересно 😂 Это 3.5 нормочаса между прочим

Ответить
2
Развернуть ветку
Дмитрий

В салон поперек пихали

Ответить
0
Развернуть ветку
Egor Chusov

Установка велосипеда за 10000 руб

А почему нет пункта "Прокатило" за 500000?

Ответить
7
Развернуть ветку
Lenochka Magomedova

А установка дисков за 97+ тысяч, никого не смутила? :D

Ответить
3
Развернуть ветку
CrazyCat

Шкодовские чмошники особо в этом деле лютуют.

Ответить
1
Развернуть ветку
Lexx Sky

Ну так идиоты соглашаются покупать за такие бабки, грех не нажиться на них

Ответить
0
Развернуть ветку
Leonid Sobchenko

чето как то дешево

Ответить
2
Развернуть ветку
евгений аношин

Это дешево. В Москве при цене передних ковриков в 3 тысячи их кладут в машину (устанавливают) за 20 тысяч

Ответить
2
Развернуть ветку
Lenochka Magomedova

Так это в Москве и есть) Просто жадность разная.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Чуев

Так и покупают же сами с такими доп.опциями. Вопрос - зачем поощрять такую деятельность?

Ответить
2
Развернуть ветку
Андрей Ромашкин

ковер в багажник дороже чем у бмв оригинал в салоне )
совсем уже чекнулись продавцы авт ос петухом на руле

Ответить
2
Развернуть ветку
Stepan Sulimov

Только сегодня и сейчас установлю-положу ковёр или коврики в ваш автомобиль за 2499 рублей!! Спешите, предложение ограничено.

Ответить
1
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

ууу, кляты демпер, шо в убыток отрасль загнать хочешь :0

Ответить
2
Развернуть ветку
colorless

Положу ваш складной велосипед в багажник вашего авто за 9900!

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Петров

Купил вчера в Шкоде с общей наценкой "за воздух" как раз чуть меньше 10%. То, что на фотографии у вас нарисовано - это было 2 месяца назад. Сейчас ТАКОЙ дебилизм уже прошел.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lenochka Magomedova

Хорошо, если прошёл, в не затаились на время)

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Петров

Ну может быть да. Потому, мне в нескольких салонах говорили примерно одно и тоже:

1) сейчас спрос чуть просел, потому что у людей деньги кончились. И поэтому наценка на машину не 1 лям, а "всего" 200-300тыс. (меня устроило).

2) с нового года пока машин новых не ожидается вообще. Вот говорят заказы наши с завода. Вот везде нули. Ничего не обещают.

Если так и будет, то 99% цены опять вверх пойдут. Уже даже не "наценки" за воздух, а сами цены пойдут тоже.

Ответить
–3
Развернуть ветку
Руслан Целебный

Ну купишь следующую с наценкой 1млн, тебя ж устраивает 😎

Ответить
5
Развернуть ветку
Олег К.

От этого говна легко отказаться после подписания акта приема передачи, когда все это пронюхают, повально начнется установка исключительно сигналок, поклейки тонера и защитка капота, крыла, порогов, обесшумка, заливка днища антикором, там можно от этих цен х2 сделать и никто не откажется ... Так что это еще норм цены )))

Ответить
0
Развернуть ветку
Bacceti Sphodromantis

Стало быть, это установка детского кресла вместо водительского

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Я правильно понимаю, что государство вместо поддержания свободного рынка, пытается его сделать ручным?

Ответить
2
Развернуть ветку
Алексей Дымов

свободного рынка не существует. в нормальной стране уже давно нагнули ли бы всех дилеров на оборотные штрафы, и всё

Ответить
36
Развернуть ветку
Денис Демидов

Как предлагаете решать вопрос дефицита? Сейчас рынок это решает, если предложения мало, растет цена, за счет этого всегда можно что-то купить если очень надо и нет возможности ждать решения вопроса с чипами.
Предлагаемый правительством вариант это 100% совок, когда все просто в тень уйдет и будут местами в очереди торговать.

Ответить
8
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Дефицит составляет не более 10%. На это уже сами производители среагировали увеличением цен. А остальное - ажиотаж из-за того, что дилеры поднимают цены раз в месяц.

Ответить
5
Развернуть ветку
Виктор

Ажиотаж на авто? Чуть цены начали расти и все бросаются покупать? )

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Просто будут перепродавать по цепочке с 9% наценкой

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pushin

где дефицит? в той же киа ДЕСЯТКИ машин стоят на парковке за автосалоном и шоу рум забит.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

А можете объяснить что за штрафы и за что?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Меня тоже это удивляет. Есть статья 40 НК РФ, пусть получают прибыль со сверхдоходов. :)

Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.

И есть еще закон об защите конкуренции

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Ну автодиллеров же много, разных, сомневаюсь что у них картельный сговор.

Ответить
2
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Участники картельного — это игроки одного и того же рынка, которые, вместо того чтобы честно конкурировать на нем, формируют договоренности, которые позволяют им работать на этом рынке, реализовывать ТРУ и получать прибыль, не прилагая усилий, чтобы на нем удержаться. Договоренность направлена на:

поддержание определенного уровня цен на рынке;
устранения отдельных участников с рынка;
передел сфер влияния на рынке.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Так и я об этом, вы утверждаете что 100500 диллеров существующих собрались и договорились поднять цены? И все выполняют эту договоренность? Упуская возможность продать кучу машин сбив чуть чуть цену? Мне это кажется невероятным сценарием. Да и машины подорожали по всему миру, сговор международный?

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Дымов

А вы утверждаете, что все без сговора поднимают цены примерно до равного уровня и накидывают допытываю примерно одинаково?

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Естественно, докидывают до примерно рыночной цены. В другой ветке это уже обсуждали.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Вот этот процесс и называется картельный сговор

Ответить
1
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Нет, этот процес называется рыночное ценообразование.

Ответить
3
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Рыночные преобразования такого типа противоречат законодательству. Тем более, что в рыночном ценообразовании автомобилей есть РРЦ от компании

Ответить
0
Развернуть ветку
Ёртёмёй

И коврики тоже подорожали по всему миру?

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Как я понял коврики просто предлог чтоб привести цену автомобиля к рыночной.

Ответить
0
Развернуть ветку
CrazyCat

Есть. Российские дилеры договорились с белорусскими, чтобы те не продавали машины россиянам. Как минимум так сделали дилеры ВАГа и ваза.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Ну диллеры вага и ваза это далеко не все диллеры.

Ответить
0
Развернуть ветку
CrazyCat

Это только те, про кого этот факт известен.

Ответить
0
Развернуть ветку
Allestor Krei

ст 178 ук рф

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Каким образом она к автодиллерам?

Ответить
1
Развернуть ветку
Дмитрий Кораблёв

я фб не сказал, везде свободный рынок, но с конкретными правилами, которые лишь косвенно что-то меняют. Здесь же прямое вмешательство и чуть ли не цену называют, по какой продавать - это не свободный рынок.

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Какой свободный рынок и почему он тут должен быть? Тут РРЦ согласованная есть.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Дмитрий Кораблёв

и? Это нормально, ибо это сам бизнес решает. А тут государство вмешивается.

Ответить
1
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Конечно, это нормально. Государство не позволяет зарабатывать сверхприбыли, пользуясь ситуацией.
Абсолютно нормально.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Nikita

Свободный рынок - это условное и относительное понятие, в силу того что любая свобода в принципе относительная.

Ответить
0
Развернуть ветку
Алексей Дымов

Свободный рынок - вполне конкретное экономическое понятие

Ответить
0
Развернуть ветку
Mike Espoo

Вместо соблюдения законов и штрафов от ФАС для дилеров, просто сделали вид, что ничего не происходит.

Ответить
12
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Так а при чем тут ФАС? Монополии на рынке продаж автомобилей и близко нет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Я правильно понимаю, что никто не сговариваясь просто поднял цены? :)))

Ответить
4
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Правильно. Вы можете выйти на рынок и продавать дешевле. И все "сговорившиеся" будут сидеть смотреть как вы становитесь миллиардером.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Только проблема в другом: продавать нечего.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Так по этому и цены растут, дефицит же.

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

И что с этим делать? Китай бережёт кремний для себя.

Ответить
0
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Ну тут (на серьезном ресурсе для венчурных инвесторов) предлагают регулировать наценку для автодиллеров, типа это поможет Китаю добывать больше кремния.....

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Может лучше объявить войну Англии? В 16:00!

Ответить
4
Развернуть ветку
Александр Сокольских

Только если в двубортном! В однобортном уже никто не воюет!

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.

Ответить
2
Развернуть ветку
Владимир Сон

Ах вот оно как?

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Это проблема не нашей страны. Это вообще мировая проблема.

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergey K

Кризис чипов

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Ну, а ФАС сам-то чешется? Ищет сговоры и т.п.?

Ответить
–2
Развернуть ветку
Mike Espoo

Да не чешутся они.
Ничего не делают.
Данная ситуация еще раз показывает как у нас законы работают.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

А что не так-то? Вы можете купить машину по дилерской цене, но придётся ждать. Там есть нюанс один, который гласит: расчёт должен быть произведён по цене на день отгрузки.

Ответить
2
Развернуть ветку
Володя Родионов

насколько я видел, нельзя, вы ждете, а потом когда машина приезжает, ее продают другому, а вам говорят извините, но вы можете ее купить только с нашими допами + 300 т.р. за коврик, и на этом вся история заканчивается)

Ответить
4
Развернуть ветку
Sergey K

Бред, летом купил машину под заказ, отдали по РРЦ.

То, что вы описываете - имеет место быть у нечистоплотных дилеров, здесь вопрос выбора и репутации решает.

Ответить
–2
Развернуть ветку
Евгений Торанов

Что за машину и где вы купили этим летом по ррц?

Ответить
2
Развернуть ветку
Sergey K

Сигма Сервис, Спб.
Они и сейчас позиционируют, что под заказ привезут без доплат, но цена не фиксируется, если поднимет сам производитель - тут сорян.

Ответить
0
Развернуть ветку
Иван Васильев

Почему не по ППС?

Ответить
1
Развернуть ветку
Mike Espoo

У всех дилеров сейчас так.
На репутацию они класть хотели.

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Пока ещё можно, хотя дилеры пытаются хитрить, но это пока вполне реально.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mike Espoo

Нельзя!
Не купите.

Ответить
1
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Можно, но пока денег на это нет.

Ответить
0
Развернуть ветку