Минпромторг предложил ограничить наценку автодилеров на новые автомобили до 10% — ТАСС Статьи редакции
Такая наценка останется выгодной для автодилеров, считают в ведомстве.
- Ограничение также будет действовать в период пикового спроса, пишет ТАСС со ссылкой на источник в министерстве.
- Ведомство проводит переговоры между «Российскими автомобильными дилерами» (РОАД) и объединением автопроизводителей. В министерстве считают, что такая наценка останется выгодной для автодилеров, так как норма прибыли автопроизводителей 5-6%, а у официального дилера — 7-10%.
- По данным издания, несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры на фоне высокого спроса и дефицита продают автомобили с «неоправданно дорогими дополнительными опциями». Ведомство обратилось в ФАС по этому поводу, добавил источник.
- В 2021 году Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в России примерно на 5% на фоне дефицита предложения. Но спрос еще выше, люди заинтересованы в покупке, отмечает источник.
Ага, на допы неценку 5 концов накинут и без них хер купишь авто, вечно в очереди стоять будешь. Вот и все. Пора производителям D2C проекты запускать, это автодилеры по большому счёту вообще не нужны.
Ок, запустили D2C.
Кто будет выдавать авто клиенту?
В поле у водителя автовоза будете забирать?
hyundai showroom online
Отлично работает, народ сайт штурмом берет лишь бы купить авто без наценки, и онлайн их не сколько не пугает
Появились уже профессиональные заниматели очереди на сайте и онлайн-перекупы, и даже оплата "труда" этих паразитов все равно выгоднее чем нести 50% от стоимости авто за то что тебе криво брызговики вкрутят мебельными саморезами прямо в металл
Выдает машину все тот же автодилер, но при этом поскрипывая зубами и очком.
Курьер привезет на эвакуаторе
А потом в приёмной: в привезённой машине нет салона и двигателя! Поставщик не хочет принимать назад.
Курьер спешил, поэтому я не стал при нем открывать машину и проверять, просто поставил подпись в акте.
Машина приехала в чехле, всё отлично, пока ещё не распаковывал.
Да.
а по гарантии обращайтесь на завод ))))
Комментарий просто огонь, примерно так я себе это и представил!
Покупая автомобиль у нас, колёса и двигатель вы получаете в подарок ))
Нам очень жаль, но курьер не выходит на связь, чтобы прояснить ситуацию
Вот вам промокод на 200 рублей.
Не в приемной - в личном опыте!))
Предпродажку он же сделает?
Тесла никогда официально не продавала через дилеров чтобы не испортить навязчивыми продаванами пользовательский опыт и все работает, как видим )
Кроме того, сейчас они плавно отказываются от шоурумов в пользу онлайн заказов с доставкой, так что в век интернета и современных технологий визуализации/оплаты/доставки и т.д., дилеры - лишнее звено, которое уйдет в историю через какое-то время.
Тесла - нишевый продукт для обеспечанных гиков
400K проданных машин в год. Что-то не очень нишевый продукт.
нишевый - для ЦА, которая на ТЫ с новыми технологиями
Теслу не покупают колхозники, молодые обеспеченные айтишники и предприниматели, для них, действительно, нет проблем сделать пару кликов на сайте и забрать тачку.
https://www.drive2.ru/l/595364381915616678/
https://www.drive2.ru/l/595419082619095993/
Покупка Тесла в США.
Косяков на выдаче хоть отбавляй, зато без дилера.
так на дворе 2021 год, куда не плюнь, попадешь в тиктокера или айтишника, а в колхозах поднимать целину некому. Так что теперь дилеры - "нишевый говнопродукт"
вообще то "нишевый" это не означает "массовый". Даже если продавалось бы по 10 машин, то это тоже была бы определенной нишей.
Не сказал бы что прям нишевый
Видимо в Норвегии, Швеции, Нидерландах и других странах с довольно высоким процентом электрификации транспорта, живут одни гики :D
Тесла 3 SR+ стоит 56к за прайс, но единицы покупают так и она обходится в 10к аванса + 450-500 евро в месяц.
ТО на 5 лет стоят 530 евро.
Мерседес Е220 стоит 750 евро в месяц.
Альфа Ромео Джулия Велоче 2.0 около 500.
Нормально упакованный А-класс/1 серия стоят 40к евро.
Дорогая ли Тесла? Нет. Ни в покупке, ни во владении.
Мне внедорожник купленный за 20 к обходиться в 2к в год вместе с бензином.. На его фоне тесла дорогая.... Паркетник в 2 раза дешевле.. А если какой ни будь сузуки вагон брать то там считать даже лень...
За 20к уже мотоцикл нормальный не купишь.
Нормальный внедорожник - это азиат 10 летней давности?
"обходиться в 2к в год вместе с бензином" - это страховка, бензин, потеря стоимости, стоимость денег и резина/расходники/ремонт?
Сравнивать надо сравнимое. Причём здесь Сузуки?
Относительно одноклассников - Тесла не дорогая.
Можно сравнить с Гольфом 90х который можно чинить в гараже б/у китайскими запчастями и заправлять газом - тогда конечно.
Я скажу что уже начинают уходить, ведь мы с вами уже об этом задумались. А в большем бизнесе уже работают над этим!
Все он. И предпродажку и гарантийный ремонт. И вопросики с муниципалами буднт перетирать.
Я против нынешних цен, но если убрать дилеров, то где гарантия, что производитель, взвалив все это на свои плечи, не будет делать так же? Просто орать, нахуй дилеров-глупо!
да да, ещё вопрос с ТО
всё легко только на пальцах, дилерская структура не сама по себе сформировалась
Последнее место, куда поеду делать ТО. Половину работ тупо не делают. Провели плановое ТО уже аварийного двигателя и ничего не сказали. Это "уровень" дилера.
заключить договоры с автосервисами, делов то.
Также как и работают производители бытовой техники.
Предпродажную подготовку можно также делать по договору с кем то. Организовать аналог Пункта Выдачи Товаров, но для автомобилей. Где нибудь загородом делается большой ангар и оттуда забирают заказанные автомобили.
а они все бесплатно будут работать, да?
А почему они должны работать бесплатно?
Другая экономика совсем.
Это как супермаркет лента или пункт выдачи озона.
если спрос есть, предложение подтянется. Те же дилеры, оставшись не удел уже будут вынуждены трансформироваться в сервисные центры, дабы не потерять хоть часть наебизнеса
ЗЫ: в Америке уже так делают ;)
не так, выдача всё равно через дилеров
акромя Теслы
Только цены там также растут. В последние три месяца
Когда то также говорили дистрибы. Помянем Технотрейд, Ланк и иже с ними
Ее на заводе нельзя сделать?
Да кому это надо? Также цена вырастет, время, человекочасы и тд и тп... Говорят же спрос выше предложений, даже с учетом неадекватной цены на допы, тачки разлетаются как горячие пирожки зачастую, из нынешнего лимита.
Не фига они не разлетаются.
Вот вам статистика
https://abreview.ru/stat/aeb/top-25/
Лохи закончились.
А если учесть, что из 1.5 млн машин, купленных за этот год минимум 1 млн это кредитные.
А процентная ставка ЦБ продолжает расти, скоро дилеры получат картину, что рынок просто встанет.
Да я знаю, на моей памяти они разлетались в 12-14 году максимум, и то зимой перед НГ, дальше пошла жаришка с лимитами, не хваткой авто, отказом от поставок пустышек...
Но все равно я считаю, лохи не перевелись =)
ПС: в те года помню в ноябре, декабре, в регионе при населении 400 к, при 3х салонах хендэ менеджеры выдавали по 120 машин (на каждый салон (х3)) в месяц, сейчас также 3 их осталось, думаю по 20 даже нет
Статистика радует глаз
представьте себе нет
машину нужно подготовить к доставке, после доставки к передаче клиенту
Ну так дилеру можно записаться ))
Что мешает сделать предпродажку перед погрузкой машины на автовоз?
Рукалицо, предродажка в том числе и включает в себя подготовку авто ПОСЛЕ перевозки на автовозе:
Удаление защитных плёнок, нормализация давления в колёсах (при транспортировке повышают в два раза), проверка ЛКП и ещё ряд пунктов.
ОК. Что мешает сделать предпродажку ПОСЛЕ выгрузки машины с автовоза? Автопроизводители ведь в любом случае платят за эту услугу дилерам. Что мешает автопроизводителям создать в городах некие ПВЗ (ангары в пригородах), где автомобили будут снимать с автовозов, делать предпродажку и выдавать клиентам. При этом, в отличие от дилеров, НЕ БУДУТ впаривать допы, кредиты, страховки, и.т.д. Просто, выбрал машину онлайн, заплатил банком и получил в авто-ПВЗ.
Затем, что значительная часть автомобилей покупается в кредит.
Эти люди могут:
1. Покупать авто у дилера
2. Брать кредит в своем зарплатном или другом банке
3. Получать кредит в "карманном" банке автопроизводителя. В США, кстати, большинство кредитных машин так и продается. Покупаешь тойоту, а кредит дает Toyota Financial Services. Покупаешь хенде, а кредит дает Hyundai Motor Finance.
Я летом купил страховку на дилере. С учётом скидки она была дешевле, чем у "семейного" брокера.
У дилера в страховую комиссию заложена его прибыль и оплата работы девочки-брокера. Если при этом брать у него страховку оказалось выгоднее, значит Ваш семейный брокер слишком жаден.
У меня несколько "семейных" брокеров. Каждый раз, когда мне нужна какая-то страховка (два автомобиля (ОСАГО+КАСКО), дача, и.т.д), я запрашиваю предложения ото всех, после провожу аукцион (лучшее предложение показываю остальным и спрашиваю, могут ли они его перебить). Поверьте, при таком подходе цена страховки будет гораздо лучше, чем у любого дилера.
Уронить с автовоза и потом колхозно покрасить?
персонально для вас - да
для нормальных людей моют, проверяют жидкости, удаляют транспортировочную защиту, проводят демонстрацию опций и так далее
но вам - только упавшую с автовоза
Персонально мне продали битый автомобиль из салона. Персонально вы можете найти на просторах ютуба ролики про битые авто из салона.
И что там делать в этой предпродажной подготовке?
у каждого производителя свой регламент, гуглите
Что помешает это сделать компании, которая будет развозить непосредственно в городе выдачи? Этим могут заняться и бывшие дилеры.
То-есть вы хотите дилеров заменить дилерами? Погуглите сначала, что делают дилеры, по-вашему просто перепродают тачки и вс? Ну магнитолку засунут?
кредитики ишо
Дилер будет делать все тоже самое, только продажей заниматься не будет
За лишние 500-800к можно сгонять на завод и пригнать оттуда самому, как ездили на АвтоВАЗ в девяностых.
да даже 100-200к экономии полностью
откупит поездку с гостиницей, горючкой в пределах 2-3т км
Курьер доставит, самовывоз , Точка выдачи. ТО и прочее-сертифицированные сервисные центры. Если очень захотеть , можно придумать.
Только учтите, вам надо придумать что-то отличное от дилера.
А пока все фантазии только на эту тема.
Вместо дилера сертифицированный сервисный центр/пункт выдачи
достаточно того, чтобы это что-то не контролировало процесс покупки авто, а дальше рыночек порешает.
Раньше без конских допов дилеры выживали, значит экономика сходится без них, а значит если убрать возможность злоупотребления силой, все будет как и раньше работать
Она бы и сейчас сходилась, если бы не было дефицита машин с заводов-производителей. Вы думаете, что дефицит из-за наплыва покупателей? Их стало больше, чем в прошлом году, условно? Это машин стало меньше. Странно вы рассуждаете, ничего дилеру не будет, он раньше без допов выживал. Условно, если в прошлом году за лето он продавал сколько сам мог,допустим 1000 машин, а этим летом завод может поставить только 700 и всё, хоть усрись. Как дилер может по-вашему получить ту же прибыль, что и в прошлом году, не срезав косты? Естественно подняв цену за еденицу.
Я готов у водителя автовоза забрать свою
машину. Красивые девочки на ресепшене и бесплатный кофе мне не сдалось это.
Это по факту как риэлторы. Такие же бесполезные в большинстве случаев. Сам нашёл, сам пришёл но будь добр заплати дяде
В отличии от риэлторов эти ребята всё же выполняют ряд полезных функций. Логистика, предпродажка, ТО и гарантия. И не забываем о таких приятных моментах как трейд-ин и тест драйв (встречал довольно длительный). Добавь сюда консультацию, оформление одним днем и прочие милые вещи хорошего сервиса, выйдет вполне себе достойный набор функций.
Это, само собой, относится к адекватным дилерам, может попасться и бестолочь с наклонностями мошенника. Но так же и среди риэлторов есть адекватные, знающие рынок агенты, а не Васи "дай деняк за встречу с хозяином". Как обычно, отзывы, рекомендации и устойчивые к лапше уши должны помочь не влететь на деньги.
Так давайте будет честная цена за ЭТИ услуги ("консультацию, оформление одним днем и прочие милые вещи хорошего сервиса"), а не за ненужные кому-то сеточки перед радиатором за космические деньги. Пусть будет прайс на _нужные_ услуги, которые вы перечислили.
Хохма заключается в том, что стоимость клиента в екоммерсе часто уже дороже чем в офлайне.
Никакой производитель не захочет добровольно отказываться от дешевого источника рекламы своего бренда - автосалонов.
реклама? когда тебе впаривают тачку на полляма дороже, а автопроизводителю насрать, это скорее антиреклама
К тому же стоимость клиента дешевле там, где клиент есть. А в интернете он есть уже давно, развитие маркетплейсов, дарксторов и прочего современного екомерса не просто так улетело в небеса, пока оффлайн стоит или падает.
Не рвите шаблон зумерам! 😄
трейдин?
Представь себе, есть большой пласт клиентов, которые хотят одним днём приехать в салон и уехать на новом авто.
Возможно, в кредит и застрахованном.
Да да, всё это можно сделать онлайн и удалённо, но нет.
Именно на этом желании и паразитирует автодилер. Если ты не «свой» - будут пытаться выпарить/обмануть/умолчать на каждом шагу и вопросе.
Мне по глупости один автодилер (ключик) показал монитор с наличием б.у. авто на их стоянке и там цена накрутки везде указана. Выкупают у человека машину за 1.050.000 - продают за 1.350.000 и примерно такая наценка на все авто.
а он бесплатно должен работать?
Так и есть. Проще потратить 1-2 недели и продать авто через доски объявлений. Причем эти пару недель не полностью продаже будут отданы, а всего полчаса в день в среднем.
Та цена которую предлагают за старое авто в трейд-ин - мечта любого перекупа. На авито машина уйдет за 15 минут по цене трейдина дилера.
Очередная хрень.
Месяц назад я продал Рено Аркана дилеру за 1.9, после длительных торгов.
Дилер выставил за 2.1
Потом за 2
Сейчас она висит за 1.9, могу ссылку дать.
Т.е. дилер сработал в ноль, но добьётся кредитом наверняка.
нужно быть отчаянным и смелым чтобы аркану покупать. поэтому и висит
Никто не заставляет отдавать в трейд-ин, вы платите за удобство, всё в одном окне, хотите продавать на Авито, общаться с перекупами, тратить свое время на пустые разговоры, ваше право.
Конечно проще потратить 300-400 тысяч рублей, чтобы сэкономить 5-6 часов своего времени)
Ну вон, хендай выпустил. В итоге фиг че выцепишь.
Давно все поменяли
верно и сейчас обыватель не может купить авто, раньше можно было
Автодилеры это обман клиента в момент покупки а/м и обязательно при обслуживании на сто.
Ковер багажника двусторонний: цена — 9235 рублей , установка — 3000 рублей
Сетки крепления груза в багажник: цена — 3680 рублей, установка — 25 000 рублей
Накладки на педали: цена — 8064 рубля, установка — 27 000 рублей
Детское сиденье: цена — 46 616 рублей, установка — 23 000 рублей
Вы правда думаете, что они не найдут, как кинуть покупателя, помимо наценки? 😂
Велосипед за 90к
кресло за 40к
Бляяяяяяя
Вы на цену установки посмотрите
А куда его установили за 10к?
Самому жуть как интересно 😂 Это 3.5 нормочаса между прочим
В салон поперек пихали
Установка велосипеда за 10000 руб
А почему нет пункта "Прокатило" за 500000?
А установка дисков за 97+ тысяч, никого не смутила? :D
Шкодовские чмошники особо в этом деле лютуют.
Ну так идиоты соглашаются покупать за такие бабки, грех не нажиться на них
чето как то дешево
Это дешево. В Москве при цене передних ковриков в 3 тысячи их кладут в машину (устанавливают) за 20 тысяч
Так это в Москве и есть) Просто жадность разная.
Так и покупают же сами с такими доп.опциями. Вопрос - зачем поощрять такую деятельность?
ковер в багажник дороже чем у бмв оригинал в салоне )
совсем уже чекнулись продавцы авт ос петухом на руле
Только сегодня и сейчас установлю-положу ковёр или коврики в ваш автомобиль за 2499 рублей!! Спешите, предложение ограничено.
ууу, кляты демпер, шо в убыток отрасль загнать хочешь :0
Положу ваш складной велосипед в багажник вашего авто за 9900!
Купил вчера в Шкоде с общей наценкой "за воздух" как раз чуть меньше 10%. То, что на фотографии у вас нарисовано - это было 2 месяца назад. Сейчас ТАКОЙ дебилизм уже прошел.
Хорошо, если прошёл, в не затаились на время)
Ну может быть да. Потому, мне в нескольких салонах говорили примерно одно и тоже:
1) сейчас спрос чуть просел, потому что у людей деньги кончились. И поэтому наценка на машину не 1 лям, а "всего" 200-300тыс. (меня устроило).
2) с нового года пока машин новых не ожидается вообще. Вот говорят заказы наши с завода. Вот везде нули. Ничего не обещают.
Если так и будет, то 99% цены опять вверх пойдут. Уже даже не "наценки" за воздух, а сами цены пойдут тоже.
Ну купишь следующую с наценкой 1млн, тебя ж устраивает 😎
От этого говна легко отказаться после подписания акта приема передачи, когда все это пронюхают, повально начнется установка исключительно сигналок, поклейки тонера и защитка капота, крыла, порогов, обесшумка, заливка днища антикором, там можно от этих цен х2 сделать и никто не откажется ... Так что это еще норм цены )))
Стало быть, это установка детского кресла вместо водительского
Я правильно понимаю, что государство вместо поддержания свободного рынка, пытается его сделать ручным?
свободного рынка не существует. в нормальной стране уже давно нагнули ли бы всех дилеров на оборотные штрафы, и всё
Как предлагаете решать вопрос дефицита? Сейчас рынок это решает, если предложения мало, растет цена, за счет этого всегда можно что-то купить если очень надо и нет возможности ждать решения вопроса с чипами.
Предлагаемый правительством вариант это 100% совок, когда все просто в тень уйдет и будут местами в очереди торговать.
Дефицит составляет не более 10%. На это уже сами производители среагировали увеличением цен. А остальное - ажиотаж из-за того, что дилеры поднимают цены раз в месяц.
Ажиотаж на авто? Чуть цены начали расти и все бросаются покупать? )
Просто будут перепродавать по цепочке с 9% наценкой
где дефицит? в той же киа ДЕСЯТКИ машин стоят на парковке за автосалоном и шоу рум забит.
А можете объяснить что за штрафы и за что?
Меня тоже это удивляет. Есть статья 40 НК РФ, пусть получают прибыль со сверхдоходов. :)
Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекло извлечение дохода в крупном размере.
И есть еще закон об защите конкуренции
Ну автодиллеров же много, разных, сомневаюсь что у них картельный сговор.
Участники картельного — это игроки одного и того же рынка, которые, вместо того чтобы честно конкурировать на нем, формируют договоренности, которые позволяют им работать на этом рынке, реализовывать ТРУ и получать прибыль, не прилагая усилий, чтобы на нем удержаться. Договоренность направлена на:
поддержание определенного уровня цен на рынке;
устранения отдельных участников с рынка;
передел сфер влияния на рынке.
Так и я об этом, вы утверждаете что 100500 диллеров существующих собрались и договорились поднять цены? И все выполняют эту договоренность? Упуская возможность продать кучу машин сбив чуть чуть цену? Мне это кажется невероятным сценарием. Да и машины подорожали по всему миру, сговор международный?
А вы утверждаете, что все без сговора поднимают цены примерно до равного уровня и накидывают допытываю примерно одинаково?
Естественно, докидывают до примерно рыночной цены. В другой ветке это уже обсуждали.
Вот этот процесс и называется картельный сговор
Нет, этот процес называется рыночное ценообразование.
Рыночные преобразования такого типа противоречат законодательству. Тем более, что в рыночном ценообразовании автомобилей есть РРЦ от компании
И коврики тоже подорожали по всему миру?
Как я понял коврики просто предлог чтоб привести цену автомобиля к рыночной.
Есть. Российские дилеры договорились с белорусскими, чтобы те не продавали машины россиянам. Как минимум так сделали дилеры ВАГа и ваза.
Ну диллеры вага и ваза это далеко не все диллеры.
Это только те, про кого этот факт известен.
ст 178 ук рф
Каким образом она к автодиллерам?
я фб не сказал, везде свободный рынок, но с конкретными правилами, которые лишь косвенно что-то меняют. Здесь же прямое вмешательство и чуть ли не цену называют, по какой продавать - это не свободный рынок.
Какой свободный рынок и почему он тут должен быть? Тут РРЦ согласованная есть.
и? Это нормально, ибо это сам бизнес решает. А тут государство вмешивается.
Конечно, это нормально. Государство не позволяет зарабатывать сверхприбыли, пользуясь ситуацией.
Абсолютно нормально.
Свободный рынок - это условное и относительное понятие, в силу того что любая свобода в принципе относительная.
Свободный рынок - вполне конкретное экономическое понятие
Вместо соблюдения законов и штрафов от ФАС для дилеров, просто сделали вид, что ничего не происходит.
Так а при чем тут ФАС? Монополии на рынке продаж автомобилей и близко нет.
Я правильно понимаю, что никто не сговариваясь просто поднял цены? :)))
Правильно. Вы можете выйти на рынок и продавать дешевле. И все "сговорившиеся" будут сидеть смотреть как вы становитесь миллиардером.
Только проблема в другом: продавать нечего.
Так по этому и цены растут, дефицит же.
И что с этим делать? Китай бережёт кремний для себя.
Ну тут (на серьезном ресурсе для венчурных инвесторов) предлагают регулировать наценку для автодиллеров, типа это поможет Китаю добывать больше кремния.....
Может лучше объявить войну Англии? В 16:00!
Только если в двубортном! В однобортном уже никто не воюет!
Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить.
Ах вот оно как?
Это проблема не нашей страны. Это вообще мировая проблема.
Кризис чипов
Ну, а ФАС сам-то чешется? Ищет сговоры и т.п.?
Да не чешутся они.
Ничего не делают.
Данная ситуация еще раз показывает как у нас законы работают.
А что не так-то? Вы можете купить машину по дилерской цене, но придётся ждать. Там есть нюанс один, который гласит: расчёт должен быть произведён по цене на день отгрузки.
насколько я видел, нельзя, вы ждете, а потом когда машина приезжает, ее продают другому, а вам говорят извините, но вы можете ее купить только с нашими допами + 300 т.р. за коврик, и на этом вся история заканчивается)
Бред, летом купил машину под заказ, отдали по РРЦ.
То, что вы описываете - имеет место быть у нечистоплотных дилеров, здесь вопрос выбора и репутации решает.
Что за машину и где вы купили этим летом по ррц?
Сигма Сервис, Спб.
Они и сейчас позиционируют, что под заказ привезут без доплат, но цена не фиксируется, если поднимет сам производитель - тут сорян.
Почему не по ППС?
У всех дилеров сейчас так.
На репутацию они класть хотели.
Пока ещё можно, хотя дилеры пытаются хитрить, но это пока вполне реально.
Нельзя!
Не купите.
Можно, но пока денег на это нет.