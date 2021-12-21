Госдума во втором чтении одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра для легковых машин и мотоциклов Статьи редакции
Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов и грузовиков.
- После принятия законопроекта техосмотр для личных легковых машин и мотоциклов останется обязательным в четырёх случаях: если транспортное средство переоформляют на нового собственника, ставят на учёт, меняют его конструкцию или заменяют основные агрегаты.
- Законопроект во втором чтении получил поправку: если у автовладельца есть диагностическая карта, ему не нужно проходить инструментальные проверки (их проводят инспекторы). Например, замер дымности, уровень шума двигателя и другие. Полицейский проведёт проверку, если только «визуально обнаружит признаки неисправности, создающие угрозу безопасности дорожного движения».
- Когда Госдума рассмотрит законопроект в третьем чтении, пока неизвестно. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
- Автобусы, грузовики и такси по-прежнему должны будут проходить техосмотр в обязательном порядке.
- В октябре 2021 года большинство станций техосмотра заявили, что отложат аккредитацию до 2022 года из-за отмены обязательных проверок. Эксперты считают, что операторам будет проще закрыть бизнес, потому что затраты на прохождение аккредитации не окупятся.
- Госдума приняла законопроект в первом чтении 9 ноября этого года.
Согласен с этим законопроектом. Нахрена мне ехать в каккю-то станцию если я например обслуживаю автомобиль у официального дилера регулярно.
Да, как с вакциной теперь. Не обязательно, но хрен куда поедешь, но можно и не проходить.
не обязательно, но штраф плоти
Где подробнее почитать, что попадает под словом "грузовики" (категории).
Имеются такие ТС, цельнометалический грузовой фургон Lada Largus, VW Caddy и т.п., в ПТС прописано "грузовой-фургон"... данные категории с малым грузом для транспортировки, будут так же обязательны в получении диагностической карты?
Я так понимаю все машины для которых требуется соответствующая категория в ВУ
Ford Excursion - легковой универсал, но права нужны категории C. Бортовой газелью можно с обычной B управлять
Ну вот вам и ответ. Насколько я понимаю категория автомобиля формируется из максимальной грузоподъемности и максимальной вместимости тел. Именно по этой причине некоторые маршрутки урезают или увеличивают кол-во мест до "категорийности"
Нет, грузоподъёмность не влияет на категорию. УАЗ головастик считается грузовиком, хоть и грузоподъёмность и полная масса меньше некоторых кроссоверов и даже некоторых седанов. Там категории тс есть
В случае аварии, как будет реагировать на отсутствие ТС страховая? не пошлет ли на йух с формулировкой "не установлена исправность автомобиля до ДТП"
намедни купил страховку и потом проходил ТО, потому что страховая не выплатит страховку в случае отсутствия ТО
посмотрим, как будет после принятия нового закона
СТО конечно круто кинули - сначала сказали им проводить техосмотр, они закупились техникой, а теперь оказалось вон оно как
Видимо какому-то чиновнику не сделали тех осмотр 🤣
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