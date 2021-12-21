Ford представил технологию зарядки электромобилей друг от друга Статьи редакции
Любой электромобиль сможет зарядиться от аккумулятора пикапа F-150.
- Ford показал прототип зарядки между электромобилями на выставке в Мичигане, сообщает американский Forbes.
- В пикапах F-150 будет установлена розетка Ford Pro Power на 240В, бортовой генератор и аккумулятор большой емкости для аварийного питания.
- Система сможет заряжать любой другой электромобиль, адаптеры для этого будут в комплекте. Также пикап можно будет использовать для «управления домашним энергопотреблением и балансировки сети».
- Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning в мае 2021 года. Он выйдет в 2022 году.
Сливать бензин теперь не со шлангом, а с кабелем
заряжайтес
Форд изобрел прикуривание
Надо «69» назвать
Гомосексуализм. Машина с зарядкой это традиционные отношения, а машина с машиной - уже нет. Не одобрят фичу наши регуляторы
Просто для РФ будут машины мама и папа, и кабели соответсвенно
petting-charge
«Человеку нужен человек».
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