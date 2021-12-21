Транспорт
Маша Цепелева

Ford представил технологию зарядки электромобилей друг от друга Статьи редакции

Любой электромобиль сможет зарядиться от аккумулятора пикапа F-150.

  • Ford показал прототип зарядки между электромобилями на выставке в Мичигане, сообщает американский Forbes.
  • В пикапах F-150 будет установлена розетка Ford Pro Power на 240В, бортовой генератор и аккумулятор большой емкости для аварийного питания.
  • Система сможет заряжать любой другой электромобиль, адаптеры для этого будут в комплекте. Также пикап можно будет использовать для «управления домашним энергопотреблением и балансировки сети».
  • Ford представил свой первый электропикап F-150 Lightning в мае 2021 года. Он выйдет в 2022 году.
Прототип зарядки между электромобилями Ford

#новость #ford

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Ванёк Варламов

Сливать бензин теперь не со шлангом, а с кабелем

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ur spam
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Andrey Kulakov

заряжайтес

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Marat Ahiar

Форд изобрел прикуривание

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Павел Родюков

Надо «69» назвать

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Vladimir Chernatkin

Гомосексуализм. Машина с зарядкой это традиционные отношения, а машина с машиной - уже нет. Не одобрят фичу наши регуляторы

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Alexey Levin

Просто для РФ будут машины мама и папа, и кабели соответсвенно

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Dmitry Pushin

petting-charge

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Vadim Donets

«Человеку нужен человек».

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