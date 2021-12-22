Зарядиться на электрозаправке можно бесплатно.
- Шесть зарядных станций появились на парковке Даниловского рынка Москвы, объявили в компании. Устройства произведены партнёром «Яндекс.Заправок» — российской компанией Rewatt.
- Зарядиться на электрозаправке можно бесплатно. Для этого водителям электромобилей нужно подъехать к свободной станции и подключить коннектор к зарядному порту.
- Водители смогут оставить машины заряжаться, а сами пойти за покупками, отметили в компании и добавили, что планируют увеличить количество локаций. Также сервис появится в приложении «Яндекс.Заправок», где можно узнать расположение электрозаправок, свободны ли они, а также построить до них маршрут.
- По собственным данным, к сервису «Яндекс.Заправки» подключено более 8 тысяч заправок в России.
Зашёл в приложение Я.заправки, нету там нихуя.
Первое время, наверное, будет бесплатно, а потом сделают платными + будут поднимать стоимость по причине "Высокий спрос. Сейчас все станции заняты"
приучат народ, захватят самые выгодные точки города для станций, а как электрокары начнут быть повседневностью, будут включать повышенные спросы на электричество и снимать сливки и лавры
для подписчиков Плюс - традиционна выше цена за кв/ч
А причем тут яндекс.заправки? Если даже в приложении ничего не надо выбирать.
В новости даже нет информации о коннекторах на этих станциях.
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