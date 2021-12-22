Транспорт
Nazigul Jusupova

«Яндекс.Заправки» подключили зарядные станции для электромобилей Статьи редакции

Зарядиться на электрозаправке можно бесплатно.

  • Шесть зарядных станций появились на парковке Даниловского рынка Москвы, объявили в компании. Устройства произведены партнёром «Яндекс.Заправок» — российской компанией Rewatt.
  • Зарядиться на электрозаправке можно бесплатно. Для этого водителям электромобилей нужно подъехать к свободной станции и подключить коннектор к зарядному порту.
  • Водители смогут оставить машины заряжаться, а сами пойти за покупками, отметили в компании и добавили, что планируют увеличить количество локаций. Также сервис появится в приложении «Яндекс.Заправок», где можно узнать расположение электрозаправок, свободны ли они, а также построить до них маршрут.
  • По собственным данным, к сервису «Яндекс.Заправки» подключено более 8 тысяч заправок в России.
Электрозаправка «Яндекс.Заправки»

#новости #яндексзаправки

1170 просмотров
6
4
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Gedevan

Зашёл в приложение Я.заправки, нету там нихуя.

Ответить
3
Развернуть ветку
Чувствительный коктейль

Яндекс и бесплатно = не к добру

Ответить
1
Развернуть ветку
Михаил Игоревич Вагайцев

Первое время, наверное, будет бесплатно, а потом сделают платными + будут поднимать стоимость по причине "Высокий спрос. Сейчас все станции заняты"

Ответить
5
Развернуть ветку
Aleksei Shtein

приучат народ, захватят самые выгодные точки города для станций, а как электрокары начнут быть повседневностью, будут включать повышенные спросы на электричество и снимать сливки и лавры
для подписчиков Плюс - традиционна выше цена за кв/ч

Ответить
2
Развернуть ветку
Чувствительный коктейль

Да именно так и будет.

Ответить
0
Развернуть ветку
Михаил Ефимов

А причем тут яндекс.заправки? Если даже в приложении ничего не надо выбирать.

В новости даже нет информации о коннекторах на этих станциях.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Утконос Онлайн
И работать, и отдыхать с chill out треками, в основе которых — звук склада, машины и заказа

Мы превратили индустриальные звуки нашего склада в треки для работы и отдыха. Микстейп из четырех chill out треков, в основу которых легли звуки, записанные на складе, в машине курьера и квартире клиента.

0
Право
Alex Petrov
Путин расширил полномочия работников силовых структур

Согласно закону, отныне с полицейских снимается обязанность представляться гражданам, если те совершают правонарушение. Представиться сотрудник МВД должен будет лишь после того, как это правонарушение прекратилось.

317
241
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Markswebb
Две команды, три исследования и самое дружелюбное приложение для инвесторов

На примере трех заказных исследований для УК «Альфа-Капитал» рассказываем, как улучшить показатели приложения для массовых инвесторов.

1
5
Финансы
Nazigul Jusupova
«Тинькофф» разрешит российским инвесторам торговать иностранными бумагами каждый день без выходных Статьи редакции

Со временем расширят время торгов и для российских ценных бумаг.

61
15
Транспорт
Nazigul Jusupova
«Яндекс.Заправки» подключили зарядные станции для электромобилей Статьи редакции
6
4
Торговля
Николай Шапкин
Как делегировать работу и собрать команду для управления бизнесом на маркетплейсах

В этой статье поделюсь своим опытом, как отбирал и нанимал людей для управления бизнесом на маркетплейсах. В конце поделюсь тестовым заданием, которое я даю соискателям на позицию менеджера проектов при приеме на работу.

Источник: unsplash
0
2
Дизайн
Илона Кравченко
Красивое: о дизайн-концепции в презентациях

О создании дизайн-концепции (то есть, стилистики) для презентаций: что это такое, когда и кому она нужна и как её создавать. В конце статьи разберу парочку своих кейсов.

7
19
Сервисы
Маша Цепелева
DuckDuckGo начал тестировать собственный десктопный браузер Статьи редакции

Первые тесты показывают, что он быстрее Chrome, сообщили в компании.

87
97
Финансы
Anton Iakovlev
Три признака стартапа на миллиард: как найти криптоединорога в 2022 году

Инвестировали в биткоин и эфир и ищете криптостартапы, которые будут на пике в 2022 году? Рассказываю, как найти многообещающие проекты по токеномике, «публичному» капиталу и другим неочевидным факторам.

Фото: MOLO17
0
2
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
«Я стажируюсь в “Сбере”, чтобы схантить к себе отличных разработчиков»

Как студентка ВШЭ, 19-летняя Анастасия Королева придумала стартап, который сэкономит лесопромышленной отрасли России до 50 млрд рублей ежегодно

0
Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ
Лесопромышленные компании России смогут экономить 50 млрд рублей ежегодно

В настоящий момент из-за недостоверного учета древесины и создаваемых из-за этого рисков мошенничества отрасль теряет до 50 млрд рублей. Эта цифра составляет порядка 5% от ежегодного объема заготовки древесины в стране, и может быть снижена за счeт внедрения в процессы заготовки, перевозки и складирования древесины современных цифровых решений.

0
Больше статей
null