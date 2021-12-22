Транспорт
TJ

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей Статьи редакции

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в законодательство, которые отменяют обязательный техосмотр автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Больше его не понадобится проходить, чтобы оформить полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Обязательным техосмотр останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учёт или оформляют на нового собственника и при изменении конструкции или замене основных запчастей. Процедура также останется обязательной для такси, автобусов и грузовиков.

Как рассказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона поможет облегчит жизнь многим автовладельцам, а отмена техосмотра коснётся 50 миллионов транспортных средств. Также он отметил, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.

#новости #осаго

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Саня Видосов

Владельцы автомобилей расскажите пешеходам - чем это хорошо или чем это плохо?
С одной стороны может и хорошо, что придется на машину тратиться меньше.
Но ведь с другой - хочется быть уверенным, что все автомобили рядом с тобой в рабочем состоянии и вдруг не взорвутся или не откажут тормоза

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Nikolay Vavilov

техосмотр был фикцией и не работал.

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Евгений Колпаков

В столице точно не работало, а вот в провинции, где цена реального техосмотра ниже чем его "покупки" некоторые ездили :) Но это редкий случай, наверное...

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Иван Худяков

ничего не изменится глобально
не работало раньше

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Александр Королёв

Если они в начале года на ТО работали это не гарантирует их работу в течении года.

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Камикото Флекс

Да как бы ничего не изменится.

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Alexandr Zhitkevich

Рынок ТО очень серый, даже несмотря на последние нововведения. За 500-1000 рублей сверху пройти ТО можно чуть ли нее ес любыми неисправностями.
А аварии, в т.ч. и с пешеходами, почти всегда не по причине неисправности. За 8 лет в меня въезжали трижды:
1) В припаркованную во дворе таксист, сдавая задом, "Не заметил"
2) При движении в час пик от светофора к светофору в пробке, парень на лансере собрал "бутерброд" из трех машин. "А вы чего так резко затормозили?"
3) При обычном движении припаркованная вдоль обочины машина решила поехать с выездом в мою полосу. "Ой, я вас не увидела".

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Вера Конецкая

Давно было пора отменить этот дебилизм для свежих авто

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Дед Велосипед

Отменять нужно дебилов

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Konstantin Kortava
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Ruslan Umarkhanov

😂👍

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Ruslan Umarkhanov

Скользкие улицы…. Иномарки в два раза больше целуются )))

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Fred Han

real talk?

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