Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей Статьи редакции
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в законодательство, которые отменяют обязательный техосмотр автомобилей, принадлежащих физическим лицам. Больше его не понадобится проходить, чтобы оформить полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обязательным техосмотр останется в двух случаях: если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учёт или оформляют на нового собственника и при изменении конструкции или замене основных запчастей. Процедура также останется обязательной для такси, автобусов и грузовиков.
Как рассказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона поможет облегчит жизнь многим автовладельцам, а отмена техосмотра коснётся 50 миллионов транспортных средств. Также он отметил, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но имеющих полисы ОСАГО, очень низкая.
Владельцы автомобилей расскажите пешеходам - чем это хорошо или чем это плохо?
С одной стороны может и хорошо, что придется на машину тратиться меньше.
Но ведь с другой - хочется быть уверенным, что все автомобили рядом с тобой в рабочем состоянии и вдруг не взорвутся или не откажут тормоза
техосмотр был фикцией и не работал.
В столице точно не работало, а вот в провинции, где цена реального техосмотра ниже чем его "покупки" некоторые ездили :) Но это редкий случай, наверное...
ничего не изменится глобально
не работало раньше
Если они в начале года на ТО работали это не гарантирует их работу в течении года.
Да как бы ничего не изменится.
Рынок ТО очень серый, даже несмотря на последние нововведения. За 500-1000 рублей сверху пройти ТО можно чуть ли нее ес любыми неисправностями.
А аварии, в т.ч. и с пешеходами, почти всегда не по причине неисправности. За 8 лет в меня въезжали трижды:
1) В припаркованную во дворе таксист, сдавая задом, "Не заметил"
2) При движении в час пик от светофора к светофору в пробке, парень на лансере собрал "бутерброд" из трех машин. "А вы чего так резко затормозили?"
3) При обычном движении припаркованная вдоль обочины машина решила поехать с выездом в мою полосу. "Ой, я вас не увидела".
Давно было пора отменить этот дебилизм для свежих авто
Отменять нужно дебилов
😂👍
Скользкие улицы…. Иномарки в два раза больше целуются )))
real talk?
Мы превратили индустриальные звуки нашего склада в треки для работы и отдыха. Микстейп из четырех chill out треков, в основу которых легли звуки, записанные на складе, в машине курьера и квартире клиента.
В настоящий момент из-за недостоверного учета древесины и создаваемых из-за этого рисков мошенничества отрасль теряет до 50 млрд рублей. Эта цифра составляет порядка 5% от ежегодного объема заготовки древесины в стране, и может быть снижена за счeт внедрения в процессы заготовки, перевозки и складирования древесины современных цифровых решений.
И сделает её обязательной для администраторов групп «Вконтакте», у которых больше 10 тысяч подписчиков.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
В субботу, 18 декабря, прошел финал конкурса студентов и сотрудников Высшей школы экономики — HSE Startup Cup. В треке «MVP» победил проект «Офис на районе» — сервис аренды коворкингов для компаний, который призван помочь им адаптироваться к постковидным условиям удаленной работы, снизить расходы на аренду офиса и повысить лояльность сотрудников.…
Почта России подвела итоги 2021 года.
При этом работников не будут увольнять, но позволят вернуться к работе лишь после прохождения вакцинации от коронавируса.
Со временем расширят время торгов и для российских ценных бумаг.
Рассказываем, как мы в Repina Branding систематизировали дизайн упаковок подарочных сетов Palmolive и сделали «стандартный» подарок более лаконичным, но не менее эмоциональным. Показываем эволюцию за последние 3 года. К чему пришли, как к этому отнеслись ритейлеры и покупатели.
Как студентка ВШЭ, 19-летняя Анастасия Королева придумала стартап, который сэкономит лесопромышленной отрасли России до 50 млрд рублей ежегодно
В новогоднюю ночь рестораны смогут работать без ограничений