Производитель зенитных ракет «Алмаз-Антей» показал первые изображения своего электромобиля E-NEVA Статьи редакции
Компания пока не объявила дату выпуска и стоимость электромобиля.
Первый электромобиль производства «Алмаз-Антея» будет кроссовером длиной 4,5 м. Фотографии и информацию о характеристиках опубликовал РБК со ссылкой на концерн.
E-NEVA сможет проехать на одном заряде 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с.
В E-NEVA установят мультимедийную систему с цифровой панелью, проекционный дисплей на лобовом стекле и 15-дюймовый сенсорный экран. Объём багажника — 610 л. Электромобиль произведут в разных комплектациях, в том числе с «гибридным» двигателем на газе или водороде.
- Впервые концерн подтвердил производство электромобиля в сентябре 2021 года.
- «Алмаз-Антей» производит системы противоракетной обороны, в том числе зенитно-ракетные системы.
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