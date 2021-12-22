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Транспорт
Маша Цепелева

Производитель зенитных ракет «Алмаз-Антей» показал первые изображения своего электромобиля E-NEVA Статьи редакции

Компания пока не объявила дату выпуска и стоимость электромобиля.

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Первый электромобиль производства «Алмаз-Антея» будет кроссовером длиной 4,5 м. Фотографии и информацию о характеристиках опубликовал РБК со ссылкой на концерн.

E-NEVA сможет проехать на одном заряде 463 км, максимальная скорость — 197 км/ч. Электромобиль сможет разогнаться до 60 км/ч за 2,7 с.

В E-NEVA установят мультимедийную систему с цифровой панелью, проекционный дисплей на лобовом стекле и 15-дюймовый сенсорный экран. Объём багажника — 610 л. Электромобиль произведут в разных комплектациях, в том числе с «гибридным» двигателем на газе или водороде.

  • Впервые концерн подтвердил производство электромобиля в сентябре 2021 года.
  • «Алмаз-Антей» производит системы противоракетной обороны, в том числе зенитно-ракетные системы.

#новость #алмазантей #электромобили

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2 комментария
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Konstantin_Andreevich

Создание очередной видимости собственного производства?

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StepanCapusta

Умиляют такие новости в будущем времени..

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