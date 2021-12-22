Транспорт
Маша Цепелева

Регулятор в США начал расследование из-за игр на центральном экране в Tesla Статьи редакции

Национальное управление безопасности дорожного движения проверит 580 тысяч электромобилей, выпущенных с 2017 года.

  • Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что по предварительной оценке расследование охватит Tesla Model 3, S, X и Y 2017-2022 годов выпуска. Причина — функция «Игра для пассажиров» на центральной панели, которая «может отвлекать водителя и увеличивать риск аварии».
  • NHTSA заявило, что «оценит функцию, частоту и сценарии её использования в электромобилях».
  • В обновлении Tesla появилось три игры — пасьянс, симулятор реактивного истребителя и стратегия, сообщает Reuters. В разделе Tesla Arcade можно найти симулятор гонок и другие игры. При включении появляется предупреждение, что игра во время движения предназначена только для пассажиров. Но водитель может нажать кнопку, что он пассажир, и играть, утверждает регулятор.
  • Комиссия начала проверку после жалобы на функцию от водителя Tesla Model 3 из Орегона, сообщает издание. Он назвал игры в машине «безрассудной халатностью».
  • В июне 2021 года Tesla заявила, что оснастит графическими процессорами с архитектурой RDNA 2 обновлённые Tesla Model S и Model X. По словам Илона Маска, электромобили будут иметь вычислительную мощность на уровне PlayStation 5.
  • В ноябре Mercedes-Benz отозвала 227 автомобилей в США из-за «информационно-развлекательных систем», которые могут отвлекать водителей.

#новость #tesla

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(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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Zypar Akhmat

На самом деле плохой UX. Хотябы в движении можно было бы отключать игрулю)

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Alexandre Svergoun

Вы думаете Тесла это не может?

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Розарио Агро

У каждого игровая станция в кармане в виде смартфона, но отвлекают водителя именно игры на центральном экране. 🤣

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Глеб Шаровский

Взяли Теслу в оборот. То автопилот, теперь это.

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Павел

Давно пора

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Николай Климо

Теперь не получится катку сыграть в дороге на завод((

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Syzygy

оторая «может отвлекать водителя и увеличивать риск аварии»
Хорошо, что водителя больше ничего не отвлекает. Вот с теслой разберутся и аварии сразу прекратятся.

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Alexandre Svergoun

Продажа спичек в магазине вообще экстремизм.

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