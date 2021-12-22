Регулятор в США начал расследование из-за игр на центральном экране в Tesla Статьи редакции
Национальное управление безопасности дорожного движения проверит 580 тысяч электромобилей, выпущенных с 2017 года.
- Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило, что по предварительной оценке расследование охватит Tesla Model 3, S, X и Y 2017-2022 годов выпуска. Причина — функция «Игра для пассажиров» на центральной панели, которая «может отвлекать водителя и увеличивать риск аварии».
- NHTSA заявило, что «оценит функцию, частоту и сценарии её использования в электромобилях».
- В обновлении Tesla появилось три игры — пасьянс, симулятор реактивного истребителя и стратегия, сообщает Reuters. В разделе Tesla Arcade можно найти симулятор гонок и другие игры. При включении появляется предупреждение, что игра во время движения предназначена только для пассажиров. Но водитель может нажать кнопку, что он пассажир, и играть, утверждает регулятор.
- Комиссия начала проверку после жалобы на функцию от водителя Tesla Model 3 из Орегона, сообщает издание. Он назвал игры в машине «безрассудной халатностью».
- В июне 2021 года Tesla заявила, что оснастит графическими процессорами с архитектурой RDNA 2 обновлённые Tesla Model S и Model X. По словам Илона Маска, электромобили будут иметь вычислительную мощность на уровне PlayStation 5.
- В ноябре Mercedes-Benz отозвала 227 автомобилей в США из-за «информационно-развлекательных систем», которые могут отвлекать водителей.
На самом деле плохой UX. Хотябы в движении можно было бы отключать игрулю)
Вы думаете Тесла это не может?
У каждого игровая станция в кармане в виде смартфона, но отвлекают водителя именно игры на центральном экране. 🤣
Взяли Теслу в оборот. То автопилот, теперь это.
Давно пора
Теперь не получится катку сыграть в дороге на завод((
оторая «может отвлекать водителя и увеличивать риск аварии»
Хорошо, что водителя больше ничего не отвлекает. Вот с теслой разберутся и аварии сразу прекратятся.
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