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Транспорт
Валерия Козлова

General Motors вслед за Ford начнёт продавать электродвигатели, с которыми можно превратить машину в электрокар Статьи редакции

Или создать электрическую версию водного транспорта и спецтехники.

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General Motors объявила, что начнет продавать электрические установки, с которыми можно будет превратить автомобили с ДВС в электрокары. С их помощью также можно будет модернизировать водный транспорт и спецтехнику — например, гидроциклы и погрузчики.

Для демонстрации компания сделала электрические версии легковой El Camino SS 1972 года выпуска, созданной с Lingenfelter Performance, и погрузчика от компании Textron.

Электрическая версия El Camino General Motors
Электрическая версия погрузчика Textron GSE General Motors

General Motors планирует до 2025 года вложить в создание электрокаров и комплектующих $35 млрд, а к 2030 году удвоить свою прибыль.

В ноябре 2021 года о продаже электродвигателей для модернизации машин объявил Ford.

#новость #generalmotors

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Влюбленный шмель

В Москвич поставлю

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Rudolf Boiars

Ура.

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Алексей Зиборов

Поправьте, если ошибаюсь, но с " нашим" 12.5.1 нам такое не светит

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Stanislav Vitinskiy

Почему? Ставь, вноси изменения, и вперёд.
Только статья ни о чём. То, то они «начнут продавать» стало известно в день релиза мотора от Форда. Вопрос был только «когда?». Но как обычно, новость из пальца 🤷‍♂️

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Влад Берг

Аккумуляторы где на них брать?

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Jay Green

LS и JZ ван лав

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