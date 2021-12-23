General Motors вслед за Ford начнёт продавать электродвигатели, с которыми можно превратить машину в электрокар Статьи редакции
Или создать электрическую версию водного транспорта и спецтехники.
General Motors объявила, что начнет продавать электрические установки, с которыми можно будет превратить автомобили с ДВС в электрокары. С их помощью также можно будет модернизировать водный транспорт и спецтехнику — например, гидроциклы и погрузчики.
Для демонстрации компания сделала электрические версии легковой El Camino SS 1972 года выпуска, созданной с Lingenfelter Performance, и погрузчика от компании Textron.
General Motors планирует до 2025 года вложить в создание электрокаров и комплектующих $35 млрд, а к 2030 году удвоить свою прибыль.
В ноябре 2021 года о продаже электродвигателей для модернизации машин объявил Ford.
Ура.
Поправьте, если ошибаюсь, но с " нашим" 12.5.1 нам такое не светит
Почему? Ставь, вноси изменения, и вперёд.
Только статья ни о чём. То, то они «начнут продавать» стало известно в день релиза мотора от Форда. Вопрос был только «когда?». Но как обычно, новость из пальца 🤷♂️
Аккумуляторы где на них брать?
LS и JZ ван лав
22 декабря умер Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», филантроп и учёный. Что он думал о создании компании, просветительстве и молодых предпринимателях — в его цитатах.
Владельцы около 100 тысяч счетов принимают решения о сделках с ценными бумагами на основе постов в Telegram, посчитали в ЦБ.
Согласно решению суда, сервис отказался удалять запрещённую в России информацию.
В серии постов мы расскажем, как «цифра» неизбежно внедряется во все направления работы компании, как мы реализуем самые прорывные идеи. Вы узнаете, какие именно решения разрабатываются, как сервисы тестируются и внедряются на практике, почему наши инновации важны для каждого из нас.
Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 году. Суммарно с января по ноябрь клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году. Если же сравнивать с результатами 2020 года, тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих…
В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.
Компания «Королевский фейерверк» получает в среднем 200 тысяч рублей прибыли в месяц. Основной заработок ей приносят летние свадьбы и новогодние корпоративы, которые помогают перенести мёртвый сезон.
Евгений Мацюк, Google Developer Expert (GDE) по направлению Android, по просьбе «Лаборатории Касперского» поделился своим опытом и рассказал, как стать GDE, что это дает разработчику и при чем тут статьи и выступления.
Юрист рассказывает: когда можно забрать заработанное, а когда ничего уже не сделать.
Кроме историй, в издании будут полезные советы как сдать, снять или продать жильё.
Привет, на связи команда Логомашины. До Нового года осталось меньше 10 дней: наверняка у вас уже появился соблазн «надеть» на логотип своей компании новогодний колпак или украсить сайт снежинками. Показываем, как можно изменить айдентику компании к празднику нестандартно.