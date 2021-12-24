Транспорт
Богдан Музыченко

Кикшеринг lite начал работать в Баку Статьи редакции

Пока в парке 100 электросамокатов.

  • Кикшеринг lite открылся в Азербайджане по франшизе, объявила компания. Он будет работать в Баку круглый год.
  • За разблокировку самоката придётся заплатить 1 азербайджанский манат (около 43 рублей). Стоимость минуты проката составляет около 6,5 рубля. Час стоит около 260 рублей.
  • Арендовать самокат через приложение можно в центральном районе города и на набережной. Пользователи из России могут пользоваться сервисом в Баку без дополнительной регистрации.
  • Компания планирует увеличить парк электросамокатов в Баку до 300 к началу лета 2022 года, пока их 100. Сервис планирует выйти и на другие зарубежные рынки.
  • lite уже работает в Москве, Сочи, Троицке, Димитровграде и Большом Камне.
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#новость #lite

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(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
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Блаженный огонь

Надеюсь мода на скейты и ролики однажды вернётся.

Люди совсем обленились

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Артём А.

Скейты и сейчас популярны, но это не относится к городской мобильности

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Elgun Aliyev

Это же не увлечение, а скорее новый транспортный вид для передвижения

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Murad Mustafayev

В Баку на машине ездить страшно, а тут самокаты)

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Andrey Krasikov

У меня б рефлекс сработал бы - купить помидоров...

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