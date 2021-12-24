Кикшеринг lite начал работать в Баку Статьи редакции
Пока в парке 100 электросамокатов.
- Кикшеринг lite открылся в Азербайджане по франшизе, объявила компания. Он будет работать в Баку круглый год.
- За разблокировку самоката придётся заплатить 1 азербайджанский манат (около 43 рублей). Стоимость минуты проката составляет около 6,5 рубля. Час стоит около 260 рублей.
- Арендовать самокат через приложение можно в центральном районе города и на набережной. Пользователи из России могут пользоваться сервисом в Баку без дополнительной регистрации.
- Компания планирует увеличить парк электросамокатов в Баку до 300 к началу лета 2022 года, пока их 100. Сервис планирует выйти и на другие зарубежные рынки.
- lite уже работает в Москве, Сочи, Троицке, Димитровграде и Большом Камне.
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