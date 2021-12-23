Российский стартап L-Charge запустит мобильные зарядные станций для электромобилей в Лондоне в 2022 году Статьи редакции
Станции компании уже работают в Москве.
Электричество в мобильных станциях L-charge в Лондоне будет стоить €0,80 за кВт⋅ч, рассказал Reuters основатель стартапа Дмитрий Лашин. «Вызвать» станцию можно будет через приложение.
По словам Лашина, при массовом производстве одна мобильная станция будет стоить около $200 тысяч. Она сможет заряжать около 25 электромобилей в день.
Зарядные устройства компании работают на сжиженном природном газе, водороде или их смеси, без подключения к электросети. На зарядку 80% аккумулятора электромобиля уходит 5-7 минут.
- Станции уже работают в Москве, в день они получают 5-6 запросов на зарядку от владельцев около 1000 электромобилей.
В сентябре 2021 года L-charge привлёк $1,5 млн для выхода на европейские рынки. Сейчас стартап ищет партнёра, который поможет увеличить производство до 2 тысяч станций в год.
В Великобритании около 705 тысяч электромобилей, сообщает издание со ссылкой на данные сервиса Zap-Map. Из 28 тысяч зарядных станций более 9 тысяч находятся в Лондоне.
Из 28 тысяч зарядных станций более 9 тысяч находятся в Лондоне
Если такая плотность зарядок в городе, зачем нужны мобильные?
В Британии бум продаж электромобилей (BEV), с января по ноябрь уже продано 163 тыс. — то есть больше, чем за все предыдущие годы, вместе взятые, и это без декабря.
Всего там порядка 300 тыс. электричек, на каждые 10 нужна зарядная станция, то есть всего 30 тыс. станций., а в наличии 28 — им нужно открыть ещё 2 тыс. в этом году.
С 2030 года в Великобритании запретят продажи бензиновых и дизельных машин, что должно увеличить долю электрических в продажах с нынешних 10% до 100% — то есть за 7 лет количество открываемых каждый год зарядок должно вырасти ещё в 10 раз.
Мобильные хороши тем, что не требуют капитальных затрат и их можно быстро привезти/увезти.
Данные отсюда: https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/
+ еще вопрос в скорости этих существующих зарядок, толку от них не очень много, если их скорость 7-11 kW.
Успехов проекту
Вы были в Лондоне на машине?
Ну да, много раз.
Машину брал, только если надо было за город ехать — в самом Лондоне в ней особо смысла нет, поставить негде и дорого.
Именно так. Там можно машину ставить только на легальную парковку, которых очень мало, а они уже сейчас или скоро будут почти все оснащены зарядками. Этот сервис для стихийных парковок или многоэтажных районов, где нельзя из квартиры протянуть кабель
Тогда перекатят свои мобильные зарядки туда, где будет спрос — не обязательно, кстати, внутри страны. Если текущие тенденции по продажам электромобилей сохранятся, дефицит зарядок в Европе и по миру будет огромный.
— Кабзон Бадыров, откуда у вас электричество?
— Зэус насылает
👀
Есть тут физики? Мне другое интересно... (Внимание, спойлер!) Наденьте шапочки из фольги, дальше будет комикс про Доктора Манхэттена.
Суть: вроде известно, что при зарядке, расходовании и передаче электроэнергии она может теряться или преобразовываться (например в тепло). Вопрос: какова вероятность, что атмосфера Земли будет наэлектризована до предела и как ибанет, и мы все станем Ионычами?!
Потому что есть выделенные зарядки на платных парковках, есть зарядки которые встроены в столбы и зачастую там уже запарковался на сутки какой-то гибрид (которому нужно час-два чтобы подзаправиться в отличии от 8 часов для электрички). Умножить все это на насильственный перевод автомобилистов на электромобили (с этого года отменили бесплатный въезд в центр Лондона для гибридов, теперь только электро/водород).
По личному опыту мне удавалось без проблем поставить машину на зарядку только на выходных, в остальное время это рулетка.
Я правда с трудом представляю как эта штука будет работать учитывая всю боль с парковкой в Лондоне. Хотя если укладываться за 5 минут, то наверное ОК.
Я об этом и хочу сказать, что в Лондоне одна из самых зарегулированных систем парковки. Ты либо паркуешься на ограниченном числе легальных (где, полагаю, проблем с зарядкой нет или почти нет) либо не паркуешься вообще
Большинство же живёт в местной субурбии, им проще и дешевле из дома заряжать
А внутри у ней неонка, тобишь генератор на газу.
Хоть сама машина электрическая или обычный ДВС?
Когда что-то запустится в РФ? Кроме дополнительной слежки и парковки по 450р?
Так они с РФ начали: «Станции уже работают в Москве, в день они получают 5-6 запросов на зарядку от владельцев около 1000 электромобилей»
Или вы имеете в виду, что Москва – не Россия?
А ну тогда я спокоен. Не электровод, не изучал подробно, сори.
Но вбросить прибежал. Молодец!
а чего, отличная идея
Интересно, их собственный автомобиль - электро?
Интересно, насколько это вреднеедля экологии, чем заправка от сети.
Ведь КПД такого генератора ниже, чем у большой электростанции.
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