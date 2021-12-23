Транспорт
Маша Цепелева

Российский стартап L-Charge запустит мобильные зарядные станций для электромобилей в Лондоне в 2022 году Статьи редакции

Станции компании уже работают в Москве.

  • Электричество в мобильных станциях L-charge в Лондоне будет стоить €0,80 за кВт⋅ч, рассказал Reuters основатель стартапа Дмитрий Лашин. «Вызвать» станцию можно будет через приложение.

  • По словам Лашина, при массовом производстве одна мобильная станция будет стоить около $200 тысяч. Она сможет заряжать около 25 электромобилей в день.

  • Зарядные устройства компании работают на сжиженном природном газе, водороде или их смеси, без подключения к электросети. На зарядку 80% аккумулятора электромобиля уходит 5-7 минут.

  • Станции уже работают в Москве, в день они получают 5-6 запросов на зарядку от владельцев около 1000 электромобилей.

  • В сентябре 2021 года L-charge привлёк $1,5 млн для выхода на европейские рынки. Сейчас стартап ищет партнёра, который поможет увеличить производство до 2 тысяч станций в год.

  • В Великобритании около 705 тысяч электромобилей, сообщает издание со ссылкой на данные сервиса Zap-Map. Из 28 тысяч зарядных станций более 9 тысяч находятся в Лондоне.

Станция L-Charge в Великобритании Reuters

#новость #lcharge

746 просмотров
19
5
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Антон Штадлер

Из 28 тысяч зарядных станций более 9 тысяч находятся в Лондоне
 Если такая плотность зарядок в городе, зачем нужны мобильные?

Ответить
1
Развернуть ветку
Denis Bystruev

В Британии бум продаж электромобилей (BEV), с января по ноябрь уже продано 163 тыс. — то есть больше, чем за все предыдущие годы, вместе взятые, и это без декабря.

Всего там порядка 300 тыс. электричек, на каждые 10 нужна зарядная станция, то есть всего 30 тыс. станций., а в наличии 28 — им нужно открыть ещё 2 тыс. в этом году.

С 2030 года в Великобритании запретят продажи бензиновых и дизельных машин, что должно увеличить долю электрических в продажах с нынешних 10% до 100% — то есть за 7 лет количество открываемых каждый год зарядок должно вырасти ещё в 10 раз.

Мобильные хороши тем, что не требуют капитальных затрат и их можно быстро привезти/увезти.

Данные отсюда: https://www.smmt.co.uk/vehicle-data/car-registrations/

Ответить
5
Развернуть ветку
Sergey K

+ еще вопрос в скорости этих существующих зарядок, толку от них не очень много, если их скорость 7-11 kW.
Успехов проекту

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Вы были в Лондоне на машине?

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Ну да, много раз.

Машину брал, только если надо было за город ехать — в самом Лондоне в ней особо смысла нет, поставить негде и дорого.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Именно так. Там можно машину ставить только на легальную парковку, которых очень мало, а они уже сейчас или скоро будут почти все оснащены зарядками. Этот сервис для стихийных парковок или многоэтажных районов, где нельзя из квартиры протянуть кабель

Ответить
0
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Тогда перекатят свои мобильные зарядки туда, где будет спрос — не обязательно, кстати, внутри страны. Если текущие тенденции по продажам электромобилей сохранятся, дефицит зарядок в Европе и по миру будет огромный.

Ответить
0
Развернуть ветку
KINCH

— Кабзон Бадыров, откуда у вас электричество?
— Зэус насылает

👀

Ответить
0
Развернуть ветку
KINCH

Есть тут физики? Мне другое интересно... (Внимание, спойлер!) Наденьте шапочки из фольги, дальше будет комикс про Доктора Манхэттена.

Суть: вроде известно, что при зарядке, расходовании и передаче электроэнергии она может теряться или преобразовываться (например в тепло). Вопрос: какова вероятность, что атмосфера Земли будет наэлектризована до предела и как ибанет, и мы все станем Ионычами?!

Ответить
0
Развернуть ветку
Mike Raitsyn

Потому что есть выделенные зарядки на платных парковках, есть зарядки которые встроены в столбы и зачастую там уже запарковался на сутки какой-то гибрид (которому нужно час-два чтобы подзаправиться в отличии от 8 часов для электрички). Умножить все это на насильственный перевод автомобилистов на электромобили (с этого года отменили бесплатный въезд в центр Лондона для гибридов, теперь только электро/водород).
По личному опыту мне удавалось без проблем поставить машину на зарядку только на выходных, в остальное время это рулетка.

Я правда с трудом представляю как эта штука будет работать учитывая всю боль с парковкой в Лондоне. Хотя если укладываться за 5 минут, то наверное ОК.

Ответить
0
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Я об этом и хочу сказать, что в Лондоне одна из самых зарегулированных систем парковки. Ты либо паркуешься на ограниченном числе легальных (где, полагаю, проблем с зарядкой нет или почти нет) либо не паркуешься вообще
Большинство же живёт в местной субурбии, им проще и дешевле из дома заряжать

Ответить
1
Развернуть ветку
Злой Полушубок

А внутри у ней неонка, тобишь генератор на газу.
Хоть сама машина электрическая или обычный ДВС?

Ответить
2
Развернуть ветку
Rudolf Boiars

Когда что-то запустится в РФ? Кроме дополнительной слежки и парковки по 450р?

Ответить
–5
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Так они с РФ начали: «Станции уже работают в Москве, в день они получают 5-6 запросов на зарядку от владельцев около 1000 электромобилей»

Или вы имеете в виду, что Москва – не Россия?

Ответить
4
Развернуть ветку
Rudolf Boiars

А ну тогда я спокоен. Не электровод, не изучал подробно, сори.

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей S.L.

Но вбросить прибежал. Молодец!

Ответить
4
Развернуть ветку
Чит Чат

а чего, отличная идея

Ответить
1
Развернуть ветку
Чит Чат

Интересно, их собственный автомобиль - электро?

Ответить
1
Развернуть ветку
Daniyar Karimov

Интересно, насколько это вреднеедля экологии, чем заправка от сети.

Ведь КПД такого генератора ниже, чем у большой электростанции.

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 19 комментариев
Яндекс
Как подтолкнуть искусственный интеллект к рефлексии

В 5, 50 и 500 словах о том, как голосовой помощник Алиса оставила роль ассистента и впервые стала автором художественной выставки в рамках проекта SOLARIS в Музее Москвы.

1
5
БКС Мир инвестиций
Виктор Бондарович: «Наш единственный реальный конкурент — это инфляция»
0
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Истории
Таня Боброва
«В молодости надо зарабатывать, а когда построишь бизнес — отдавать. Бизнес провалится без доброго взгляда на мир» Статьи редакции

22 декабря умер Дмитрий Зимин, основатель «Вымпелкома», филантроп и учёный. Что он думал о создании компании, просветительстве и молодых предпринимателях — в его цитатах.

Изучайте себя. Не упустите дело, которое вас вдохновляет, которое вы будете копать сутками. Не занимайтесь не своим делом, каким бы оно ни было денежным. В своё дело надо влюбиться, а деньги придут.

о советах молодым предпринимателям
в интервью Олегу Тинькову
62
73
Личный опыт
Christina Coloboque
Настольная игра Холивар, где нужно доказывать, что земля плоская, мужчины умнее женщин и никого не побить

Как я придумала и выпустила настольную игру Холивар без опыта, издательства, своего медиа или блога, краудфандинга, на свои деньги.

8
20
Крипто
Маша Цепелева
Стоимость криптовалюты Toncoin выросла на 20% после поста Павла Дурова о новых владельцах проекта TON Статьи редакции

Он пожелал им успехов и заявил, что гордится тем, что технология жива.

61
26
Сервисы
Полина Лааксо
Заархивировать интернет, чтобы помочь студентам, журналистам и исследователям: зачем создавался сервис Wayback Machine Статьи редакции

В 1996 году программист Брюстер Кейл придумал сервис, чтобы сохранять веб-страницы. Он не принёс ни цента, но хранит в себе около 700 млрд сайтов, книг, игр и фильмов. Откуда идея и с какими проблемами Кейл столкнулся — в пересказе TechRadar.

Брюстер Кейл The Irish Times
1
7
Медиа
Евгения Евсеева
Издание о саморазвитии и здоровье Reminder «ограничит активность», а его издатель займётся онлайн-курсами Статьи редакции

«Построить бизнес, увы, у меня не получилось», — сказал Максим Кашулинский.

19
21
Дизайн
Логомашина
Рррррр: новогодний концепт Логомашины

Привет, на связи команда Логомашины. До Нового года осталось меньше 10 дней: наверняка у вас уже появился соблазн «надеть» на логотип своей компании новогодний колпак или украсить сайт снежинками. Показываем, как можно изменить айдентику компании к празднику нестандартно.

35
48
Yota
Итоги Yota 2021: звонки и SMS сдают позиции, трафик бьет рекорды

Yota проанализировала мобильный трафик пользователей в 2021 году. Суммарно с января по ноябрь клиенты проговорили на 8% больше минут, чем в 2019 году. Если же сравнивать с результатами 2020 года, тренд будет отрицательным: потребление голосового трафика снизилось на 5%. Падает как входящий, так и исходящий голосовой трафик. Однако исходящих…

2
2
Лаборатория Касперского
Как стать GDE, и почему разработчику нужно выступать

Евгений Мацюк, Google Developer Expert (GDE) по направлению Android, по просьбе «Лаборатории Касперского» поделился своим опытом и рассказал, как стать GDE, что это дает разработчику и при чем тут статьи и выступления.

0
3
Больше статей
null