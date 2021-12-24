Tesla заблокирует доступ к играм на экране во время движения на фоне проверки регулятора Статьи редакции
Функция работает во время движения электромобиля с 2020 года, раньше играть можно было только на парковке.
Tesla заблокирует функции Passenger Play во время движения после «начала предварительных проверок в отношении компании», заявило Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).
22 декабря NHTSA начало проверку около 580 тысяч электромобилей, выпущенных с 2017 года. По мнению регулятора, Passenger Play «может отвлекать водителя и увеличить риск аварии».
Хотя Passenger Play и запрашивала подтверждение, что играть будет пассажир, фактически это мог делать и водитель.
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