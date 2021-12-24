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Tesla заблокирует доступ к играм на экране во время движения на фоне проверки регулятора Статьи редакции

Функция работает во время движения электромобиля с 2020 года, раньше играть можно было только на парковке.

Tesla заблокирует функции Passenger Play во время движения после «начала предварительных проверок в отношении компании», заявило Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

22 декабря NHTSA начало проверку около 580 тысяч электромобилей, выпущенных с 2017 года. По мнению регулятора, Passenger Play «может отвлекать водителя и увеличить риск аварии».

Хотя Passenger Play и запрашивала подтверждение, что играть будет пассажир, фактически это мог делать и водитель.

  • Комиссия начала проверку после жалобы на функцию от водителя Tesla Model 3 из Орегона, сообщало Reuters. Он назвал игры в машине «безрассудной халатностью».
  • В июне 2021 года Tesla заявила, что оснастит графическими процессорами с архитектурой RDNA 2 обновлённые Tesla Model S и Model X. По словам Илона Маска, электромобили будут иметь вычислительную мощность на уровне PlayStation 5.
  • В ноябре Mercedes-Benz отозвала 227 автомобилей в США из-за «информационно-развлекательных систем», которые могут отвлекать водителей.

#новость #tesla

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