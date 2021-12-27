Средняя цена за поездку на такси в Москве выросла на 24% за год — исследование Статьи редакции
При этом время подачи машины практически не изменилось, говорят эксперты.
- Средняя стоимость такси на 21 декабря в Москве выросла до 520 рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на отчёт Tinkoff Data. Это на 14% больше, чем в ноябре (458 рублей) и на 24% больше декабря 2020 года (421 рублей). По данным департамента транспорта Москвы, в конце ноября средняя стоимость была 473 рубля, на 24% больше, чем год назад.
- В некоторых случаях поездки подорожали почти в два раза, в среднем — на 30–50% год к году, рассказал изданию председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Время подачи машины почти не увеличилось, что «дополнительно указывает на манипуляции с ценами», считает он.
- Оборот российского рынка такси вырастет до 1 трлн рублей в 2021 году, оценили в инвестиционной компании «Велес Капитал», доля агрегаторов превысит 60%. Крупнейшим игроком остается «Яндекс.Такси» с долей более 45%.
- Декабрь — сезон высокого спроса на такси, из-за снегопада и похолодания в Москве машины ездят медленнее, а пробок больше, пояснили в «Яндекс.Такси». В «Ситимобиле» и Gett говорят, что цены выше из-за динамического ценообразования.
- На стоимость поездки влияет рост цен на автомобили и бензин, а высокие тарифы нужны для решения проблемы с дефицитом водителей, рассказал председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по таксомоторным перевозкам Богдан Коношенко.
Что ж, стоит признать, что золотые годы дешевого такси прошли. Но что характерно, таксисты тоже больше зарабатывать не стали.
Почему не стали? У них разве не процент с тарифа?
Щас тебе таксисты пояснят, что работа там это каторжный труд, который по трудозатратам даже с шахтерами рядом не стоит. Работают они 24/7 и получают за все это настолько маленькую зарплату, что даже стыдно будет озвучить.
Лично знаю таксиста, который работает 5/2 по 10-12 часов. Получает 120-135 тысяч в месяц.
А он часом не путает прибыль и доход?
После оплаты аренды/кредита (или амортизации, если своя), бензина и расходников сколько остаётся?
Да без разницы, попробуйте 5 дней подряд просидеть за рулём 12 часов
Шесть и тринадцать-четырнадцать.
Зато у них есть «перекус таксиста чееееек»
Мой любимый момент в этой работе
Требуются пояснения!
Ну это труд. Сидеть по 6-8 часов за рулём в московском трафике. Это всё-таки не катить по автобану с помощью помощника удержания полосы.
С трудом шахтеров не сравнить, наверное. Но после всех вычетов на амортизацию, бензин и т.д. получается не так много. В РФ огромное количество таксистов и высокая конкуренция за заказы. Хорошие деньги можно поднимать, но тогда придется работать как шахтер на износ, либо уходить в премиум сегмент, работать на свадьбах
Так речь-то не о том, что это легкая работа. Все, кроме таксистов, прекрасно понимают, что работа не самая простая, однако она позволяет людям без каких-либо знаний и умений зарабатывать какие-никакие пристойные деньги.
Проблемы начинаются тогда, когда таксист отрывается от реальности и начинает думать, что он выполняет Великую Вселенскую функцию, которую никто кроме него выполнить не сможет, и что ему за это пару сотен тысяч рублей в месяц недоплачивают.
Сейчас бы верить ютуб-блогерам про заработки
Звучит довольно реалистично.
Я даже стал сомневаться, тем ли я занимаюсь.
Так ну а ты сходи, попробуй. Пост потом нам тут напишешь
Захват рынка закончился, пришло время получать прибыль.
Ну пусть сами ездят. Последние 4 месяца вечно повышенный спрос. Причем что кучи таксистов жалуются что нет заказов. Как так то
Все благодаря конченому алгоритму Яндекса, который заманивает ценой посадки 99 рублей, а далее предлагает доехать «в соседний дом» за 500 рублей из-за «повышенного коэффициента».
В Ситимобил к примеру, так вообще из последних 5 заказов, не было принято ни одного заказа, там у таксистов своя иерархия.
Убер ток держит планку, но и цену в целом тоже держит не очень низкую
Не перестаю радоваться таким экспертам, у которых Убер держит планку, а Яндекс совсем конченый.
Ну кстати цена в приложении Убер почти всегда ниже Яндекса по тому же маршруту и по тому же классу. Совпадение? Не думаю!
Ситимобиль часто дешевле, постоянно теще заказываю комфорт+
Этим можно управлять: просто отказаться от такси . Три месяца отсутствия заказов взбодрит менеджмент …
люди в период охреневших ОД тачки с наценкой в 25% от стоимости покупают, а вы про такси)))
Менеджмент себя не обидит. Просто выведут подразделение на IPO.
Так и сделал в Питере. Раньше довольно часто пользовался, а теперь только по крайней надобности. Раза в полтора цены взлетели, а т.н. "повышенный спрос" 95% времени.
Просто постоянный "высокий спрос")) хотя вообще странно - таксопарки растут, а цены должны меньше становиться, но нет...
Следствие повышения цен на топливо. Все взаимосвязано. Другой вопрос, а что не выросло в цене за последний год?
Человеческий труд
О каких 24% речь?! Я часто езжу (ездил до декабря т. Г.) на работу на такси, одной и той же компанией (сервисом), и ценник был год назад ~500-550₽, а сейчас ~850-880₽. И ещё момент: у меня есть корп. тариф (у Янд.), иногда и по нему катаюсь. Так там вообще песня: за поездку с конторы снимают 1000₽, а водителю (прям при мне) приходит всего 300₽))). Вообще не fair play (((
Терпеть не могу корпы , не брал бы вообще если бы мог отличить, цена ниже-налог больше, хреновая математика
Куда смотрит ФАС ? :)
Гав
Монополия Яндекса потому-что.
Давно пора, считая математику водителей не понимаю за что они работают. Инфляция подошла к зарплатам наконец то, сейчас пойдет рост зарплат по всей сфере услуг.
Да, спасибо за понимание, может хотяб выспимся.
"В «Ситимобиле» и Gett говорят, что цены выше из-за динамического ценообразования"
Отличная отмазка. Можно её на все сферы перенести, когда хочется больше денег (особенно когда регуляторы на это смотрят сквозь пальцы или не смотрят никак).
У таксистов не выросли расходы на обслуживание авто ? И цена самого авто ,,? Инфляция? И целая куча других расходов которые выросли вместе с остальным
Тогда так и надо отвечать, а не ссылаться на динамическое ценообразование.
Хотя может установка сверху пришла, про рост цен не говорить.
Поэтому на это и ссылаются
скорее в два раза, какие 24% еще?!
У нас в городе тоже жалуются на повышение цен, но с водильской стороны я вижу только снижение непосредственного заработка, причем и выручка осталась в пределах прежнего уровня а зачастую и ниже среднего, к сожалению агрегаторы приучили к низким ценам и большинство что пассажиров,что уже и водителей (аренда, новички) и близко не понимают и не знают реальной стоимости перевозки, для нашего города нормальной выручкой я считаю от 700-800 руб в час, она обоснована (расходниками, уценкой авто, отпусками,выходными, болезнями, нормальным рабочим днём и т.д. и т.п) Яндекс ограничевает 400ми в среднем, только повышает комиссию и снижает выручку, 25% это в принципе не много , но насколько я знаю в Москве цена изначально выше чем по России
Москва не россия
Я тут высадил с -15% скидки в яндексе, по ценам выше чем за неделю до этого) Думаю - классные скидки. За них у маркетологов такси яндекса точно будет отдельный котел )
вот тебе и видимая инфляция и так не только в такси
Тем временем в регионах:
Не почувствовал, не прочувствовал
Наплодили таксистов, а потом автопилот яндекса этих самых таксистов и порешает
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