Транспорт
Маша Цепелева

Средняя цена за поездку на такси в Москве выросла на 24% за год — исследование Статьи редакции

При этом время подачи машины практически не изменилось, говорят эксперты.

  • Средняя стоимость такси на 21 декабря в Москве выросла до 520 рублей, сообщает «Ъ» со ссылкой на отчёт Tinkoff Data. Это на 14% больше, чем в ноябре (458 рублей) и на 24% больше декабря 2020 года (421 рублей). По данным департамента транспорта Москвы, в конце ноября средняя стоимость была 473 рубля, на 24% больше, чем год назад.
  • В некоторых случаях поездки подорожали почти в два раза, в среднем — на 30–50% год к году, рассказал изданию председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. Время подачи машины почти не увеличилось, что «дополнительно указывает на манипуляции с ценами», считает он.
  • Оборот российского рынка такси вырастет до 1 трлн рублей в 2021 году, оценили в инвестиционной компании «Велес Капитал», доля агрегаторов превысит 60%. Крупнейшим игроком остается «Яндекс.Такси» с долей более 45%.
  • Декабрь — сезон высокого спроса на такси, из-за снегопада и похолодания в Москве машины ездят медленнее, а пробок больше, пояснили в «Яндекс.Такси». В «Ситимобиле» и Gett говорят, что цены выше из-за динамического ценообразования.
  • На стоимость поездки влияет рост цен на автомобили и бензин, а высокие тарифы нужны для решения проблемы с дефицитом водителей, рассказал председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по таксомоторным перевозкам Богдан Коношенко.

#новости #такси

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Sam Beckett

Что ж, стоит признать, что золотые годы дешевого такси прошли. Но что характерно, таксисты тоже больше зарабатывать не стали.

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19
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Артём Палённый

Почему не стали? У них разве не процент с тарифа?

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4
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Виктор Якунин

Щас тебе таксисты пояснят, что работа там это каторжный труд, который по трудозатратам даже с шахтерами рядом не стоит. Работают они 24/7 и получают за все это настолько маленькую зарплату, что даже стыдно будет озвучить.

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12
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Артем Бондарев

Лично знаю таксиста, который работает 5/2 по 10-12 часов. Получает 120-135 тысяч в месяц.

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0
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Sam Beckett

А он часом не путает прибыль и доход?

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6
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Denis Bystruev

После оплаты аренды/кредита (или амортизации, если своя), бензина и расходников сколько остаётся?

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5
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Антон Штадлер

Да без разницы, попробуйте 5 дней подряд просидеть за рулём 12 часов

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1
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Sergei Timofeyev

Шесть и тринадцать-четырнадцать.

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0
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Alexandr Shkuriin

Зато у них есть «перекус таксиста чееееек»

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2
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Азиатский Таксист

Мой любимый момент в этой работе

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0
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Sam Beckett

Требуются пояснения!

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0
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Антон Штадлер

Ну это труд. Сидеть по 6-8 часов за рулём в московском трафике. Это всё-таки не катить по автобану с помощью помощника удержания полосы.
С трудом шахтеров не сравнить, наверное. Но после всех вычетов на амортизацию, бензин и т.д. получается не так много. В РФ огромное количество таксистов и высокая конкуренция за заказы. Хорошие деньги можно поднимать, но тогда придется работать как шахтер на износ, либо уходить в премиум сегмент, работать на свадьбах

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1
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Sam Beckett

Так речь-то не о том, что это легкая работа. Все, кроме таксистов, прекрасно понимают, что работа не самая простая, однако она позволяет людям без каких-либо знаний и умений зарабатывать какие-никакие пристойные деньги.
Проблемы начинаются тогда, когда таксист отрывается от реальности и начинает думать, что он выполняет Великую Вселенскую функцию, которую никто кроме него выполнить не сможет, и что ему за это пару сотен тысяч рублей в месяц недоплачивают.

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1
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Mike Espoo

Кто как
https://www.youtube.com/watch?v=6bsexLAXdUk

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–5
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Sam Beckett

Сейчас бы верить ютуб-блогерам про заработки

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6
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Mike Espoo

Звучит довольно реалистично.
Я даже стал сомневаться, тем ли я занимаюсь.

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0
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Sam Beckett

Так ну а ты сходи, попробуй. Пост потом нам тут напишешь

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1
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Oleg Oleg

Захват рынка закончился, пришло время получать прибыль.

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16
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Даниил Пискурёв

Ну пусть сами ездят. Последние 4 месяца вечно повышенный спрос. Причем что кучи таксистов жалуются что нет заказов. Как так то

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15
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Speed Racer

Все благодаря конченому алгоритму Яндекса, который заманивает ценой посадки 99 рублей, а далее предлагает доехать «в соседний дом» за 500 рублей из-за «повышенного коэффициента».
В Ситимобил к примеру, так вообще из последних 5 заказов, не было принято ни одного заказа, там у таксистов своя иерархия.

Убер ток держит планку, но и цену в целом тоже держит не очень низкую

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2
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Masha Kovalyova

Не перестаю радоваться таким экспертам, у которых Убер держит планку, а Яндекс совсем конченый.

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27
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Смертельный динозавр

Там фантик красивее)

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3
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Sam Beckett

Ну кстати цена в приложении Убер почти всегда ниже Яндекса по тому же маршруту и по тому же классу. Совпадение? Не думаю!

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2
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Александр Соколов

Ситимобиль часто дешевле, постоянно теще заказываю комфорт+

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0
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Eduard Luckyman

Этим можно управлять: просто отказаться от такси . Три месяца отсутствия заказов взбодрит менеджмент …

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5
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Александр Соколов

люди в период охреневших ОД тачки с наценкой в 25% от стоимости покупают, а вы про такси)))

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8
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evilnw

Менеджмент себя не обидит. Просто выведут подразделение на IPO.

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1
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Artem Vakhitov

Так и сделал в Питере. Раньше довольно часто пользовался, а теперь только по крайней надобности. Раза в полтора цены взлетели, а т.н. "повышенный спрос" 95% времени.

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1
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Александр Соколов

Просто постоянный "высокий спрос")) хотя вообще странно - таксопарки растут, а цены должны меньше становиться, но нет...

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7
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Anzor Khalimov

Следствие повышения цен на топливо. Все взаимосвязано. Другой вопрос, а что не выросло в цене за последний год?

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6
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Lexx Sky

Человеческий труд

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Fedor S

О каких 24% речь?! Я часто езжу (ездил до декабря т. Г.) на работу на такси, одной и той же компанией (сервисом), и ценник был год назад ~500-550₽, а сейчас ~850-880₽. И ещё момент: у меня есть корп. тариф (у Янд.), иногда и по нему катаюсь. Так там вообще песня: за поездку с конторы снимают 1000₽, а водителю (прям при мне) приходит всего 300₽))). Вообще не fair play (((

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5
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Александр Распутин

Терпеть не могу корпы , не брал бы вообще если бы мог отличить, цена ниже-налог больше, хреновая математика

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0
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Shoxruz Elboev

Куда смотрит ФАС ? :)

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3
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Олег Калинин

Гав

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5
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Дмитрий Филиппов

Монополия Яндекса потому-что.

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4
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Рамиль Муфтеев

Давно пора, считая математику водителей не понимаю за что они работают. Инфляция подошла к зарплатам наконец то, сейчас пойдет рост зарплат по всей сфере услуг.

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3
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Роман Наб

Да, спасибо за понимание, может хотяб выспимся.

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1
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Семен Переделкин

"В «Ситимобиле» и Gett говорят, что цены выше из-за динамического ценообразования"

Отличная отмазка. Можно её на все сферы перенести, когда хочется больше денег (особенно когда регуляторы на это смотрят сквозь пальцы или не смотрят никак).

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3
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Pavell

У таксистов не выросли расходы на обслуживание авто ? И цена самого авто ,,? Инфляция? И целая куча других расходов которые выросли вместе с остальным

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Игорь Протасов

Тогда так и надо отвечать, а не ссылаться на динамическое ценообразование.
Хотя может установка сверху пришла, про рост цен не говорить.
Поэтому на это и ссылаются

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1
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al 1

скорее в два раза, какие 24% еще?!

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3
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Александр Распутин

У нас в городе тоже жалуются на повышение цен, но с водильской стороны я вижу только снижение непосредственного заработка, причем и выручка осталась в пределах прежнего уровня а зачастую и ниже среднего, к сожалению агрегаторы приучили к низким ценам и большинство что пассажиров,что уже и водителей (аренда, новички) и близко не понимают и не знают реальной стоимости перевозки, для нашего города нормальной выручкой я считаю от 700-800 руб в час, она обоснована (расходниками, уценкой авто, отпусками,выходными, болезнями, нормальным рабочим днём и т.д. и т.п) Яндекс ограничевает 400ми в среднем, только повышает комиссию и снижает выручку, 25% это в принципе не много , но насколько я знаю в Москве цена изначально выше чем по России

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Азиатский Таксист

Москва не россия

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Artem Latynof

Я тут высадил с -15% скидки в яндексе, по ценам выше чем за неделю до этого) Думаю - классные скидки. За них у маркетологов такси яндекса точно будет отдельный котел )

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Eliot Ness

вот тебе и видимая инфляция и так не только в такси

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Азиатский Таксист

Тем временем в регионах:
Не почувствовал, не прочувствовал

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Дэни Трэхо

Наплодили таксистов, а потом автопилот яндекса этих самых таксистов и порешает

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