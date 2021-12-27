Транспорт
Богдан Музыченко

Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не повышать цены в новогодние праздники Статьи редакции

Перед праздниками растёт спрос на такси, а вместе с ним — цены, отмечают в департаменте.

  • Ведомство направило компаниям официальное письмо и напомнило, что информацию о тарифах нужно разместить на передней панели в салоне такси, чтобы пассажиры могли свериться с ценой в приложении, пишет «Коммерсантъ».
  • На фоне роста спроса на такси во время праздничных дней агрегаторы завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке, отметил Дептранс.
  • Tinkoff Data подсчитала, что с начала 2021 года средняя цена за поездку на такси в Москве выросла на 24%, до 520 рублей.
Обновлено в 18:50.

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» дали комментарии о повышении цен в преддверии праздников.

«Ситимобил» заявил, что не менял и не планировал менять тарифы на поездки в новогодние праздники. По словам агрегатора, стоимость перевозок зависит от алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов (загруженность дорог, прогнозируемая продолжительность поездки, количество машин на линии). Также «Ситимобил» написал, что стоимость поездки может увеличиваться из-за повышающихся коэффициентов.

По словам «Яндекс.Такси», стоимость перевозок увеличивается из-за того, что в праздники спрос повышается, а число машин и водителей — нет. Агрегатор отметил, что базовые тарифы он меняет редко, обычно раз в 2-3 года. «Яндекс.Такси» также обратило внимание на то, что всегда предупреждает пассажиров о повышении стоимости ещё до того, как клиент делает вызов и садится в машину.

#такси #новость #новыйгод

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Андрей Васильев

Офигенная идея. А как таксистов на НГ людям привлекать? В минус работать?)

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Nikita Malygin

они в минус сейчас работают?

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3
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Д Хб

Нет, это же для души.

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19
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Кирилл Вечкасов

Просто пока бизнес зарождается, в свободное время можно поколесить и покрутить баранку

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7
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Vit R

С-Пб. Когда еду почти с чёрной речки в московский район за 200₽ - да, думаю почти в ноль работают и всегда удивляюсь как это вообще возможно, этот же путь на личном а/м сьедает 3-4л бензина, вычитаем стоимость бенза и остаётся стоимость времени работы водителя = 0-50₽

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1
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Мурад Муртазалиев

За еду и бензин

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0
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Смертельный динозавр

Ну как бы куча людей на НГ работают за обычные деньги. Почему таксисты являются исключением?)

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5
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Смертельный динозавр

Зато потом куча людей не работает 10 дней за те же деньги -)

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Смертельный динозавр

Никогда у меня такого не было. Что сейчас, что раньше, когда на работе работал 😁

Если серьезно, я против таких длинных выходных. Ладно там когда не тупо бухаешь-отходишь-на диване тупо валяешься, а там поехал куда-то, сделал что-то.

Лучше б отменили нафиг майские и новогодние, а вместо них дали право человеку на 11-12 дней доп отпуска, когда ему нужно.

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2
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Roman Shar

Поддерживаю

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Dmitrii Alekseevich

Это другое 😉

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Михаил Желтухин

Потому что они работают на сделке и цена на их труд формируется динамически, исходя из спроса и предложения.

Если вы считаете, что таксисты много зарабатывают в праздники, то можно легко стать таксистом на эти праздники и заработать самому.

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0
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vmp

... обратился к пассажирам такси не создавать повышенный спрос.

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14
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Александр Соколов

И вообще ковид, сидите дома)

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2
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Mr Black

Дептранс попросил…
Чисто рыночный подход прям)

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7
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Chester Rush

о каком рыночном подходе речь, если Яндексу разрешили купить убер, теперь это монополия и ценами крутят как хотят

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0
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Сергей А.

Ребята сказали «есть» и повысили на католическое Рождество

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6
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Василий Степанофф

нет никакого католического Рождества.
11 из 14 православных церквей отмечают Рождество 25 декабря

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1
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Сергей А.

Василий, самое главное что вы же меня поняли, что речь про 25 дек. Не будем вдаваться в дискуссию

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0
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Д Хб

Ага. Только 25 декабря по разным календарям)) В итоге получается не 25 декабря здорового человека.

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0
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Василий Степанофф

Григорианский и новоюлианский совпадают до 1 марта 2800 г., поэтому можно считать, что календарь один и тот же.

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0
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Д Хб

Я не особо хочу спорить, но ваша фраза про 11/14 не вызывает доверия, т.к. "Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, Афон, а также восточнокатолические церкви празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю, что в XX—XXI веках соответствует 7 января по григорианскому календарю."

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Deniss Karpak

Lol

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4
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chachalava

— Ну позязя

С уважением,
Дептранс

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Dark Falcon

Яндекс вроде со 2 января говорил что повысит. Или это я путаю с Дептрансом... Забыл кто из них когда повышать собрался

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3
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Илья Попов

Значит, уже повысили. Можно проверять.🙂

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Семен Переделкин

"...на передней панели в салоне такси..."

...цифровое табло с динамическим ценообразованием.

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Maksim Ziabkin

"Растет спрос, а цены растут, отмечают в департаменте."

Вот это странно конечно! Типичный популизм аля "за народ", вопреки здравому смыслу, что отношение спроса и предложения это и есть основа ценообразования.

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1
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evilnw

Если сотрудник Диптранса выходит в выходной, то ему не положена двойная оплата?

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Юрий Гужанков

Да покладут они с большим прибором на всех.

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ivan krapivin

Интересно, как скоро в бизнес-модели агрегаторов появятся опционы на поездки на такси

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Dmitry Korolev

Подписка всех спасет

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Павел Портной

Всегда в новый год двойной тариф. Это норма

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Данила Линник

Ну, пожалуйста, по-братски, не повышай.

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Sergey Khohlachev

«...что информацию о тарифах нужно разместить на передней панели в салоне такси, чтобы пассажиры могли свериться с ценой в приложении...»
Я не понял логику предложения.

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Александр Рамазанов

У Яндекса динамические цены. Они не считают фиксом: расстояние+время*на стоимость
На панели они разместят цены: от 59 до 1999 руб/км/час?
Что за популизм?

Потом начнется: вези меня, мразь. Вот здесь такая цена написана.

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Смертельный динозавр
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Алексей Дымов

Агрегаторы и не будут повышать. Спрос резко возрастает, и алгоритмы увеличивают цены

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Смертельный динозавр

Чушь какая-то.
Нигде в статье не написано, что "просит". Да и сам Дептранс прямо пишет, что цены растут вслед за спросом, что нормально.

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