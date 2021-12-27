Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не повышать цены в новогодние праздники Статьи редакции
Перед праздниками растёт спрос на такси, а вместе с ним — цены, отмечают в департаменте.
- Ведомство направило компаниям официальное письмо и напомнило, что информацию о тарифах нужно разместить на передней панели в салоне такси, чтобы пассажиры могли свериться с ценой в приложении, пишет «Коммерсантъ».
- На фоне роста спроса на такси во время праздничных дней агрегаторы завышают цены, а пассажиры узнают об этом уже в поездке, отметил Дептранс.
- Tinkoff Data подсчитала, что с начала 2021 года средняя цена за поездку на такси в Москве выросла на 24%, до 520 рублей.
Офигенная идея. А как таксистов на НГ людям привлекать? В минус работать?)
они в минус сейчас работают?
Нет, это же для души.
Просто пока бизнес зарождается, в свободное время можно поколесить и покрутить баранку
С-Пб. Когда еду почти с чёрной речки в московский район за 200₽ - да, думаю почти в ноль работают и всегда удивляюсь как это вообще возможно, этот же путь на личном а/м сьедает 3-4л бензина, вычитаем стоимость бенза и остаётся стоимость времени работы водителя = 0-50₽
За еду и бензин
Никогда у меня такого не было. Что сейчас, что раньше, когда на работе работал 😁
Если серьезно, я против таких длинных выходных. Ладно там когда не тупо бухаешь-отходишь-на диване тупо валяешься, а там поехал куда-то, сделал что-то.
Лучше б отменили нафиг майские и новогодние, а вместо них дали право человеку на 11-12 дней доп отпуска, когда ему нужно.
Поддерживаю
Это другое 😉
Потому что они работают на сделке и цена на их труд формируется динамически, исходя из спроса и предложения.
Если вы считаете, что таксисты много зарабатывают в праздники, то можно легко стать таксистом на эти праздники и заработать самому.
... обратился к пассажирам такси не создавать повышенный спрос.
И вообще ковид, сидите дома)
Дептранс попросил…
Чисто рыночный подход прям)
о каком рыночном подходе речь, если Яндексу разрешили купить убер, теперь это монополия и ценами крутят как хотят
Ребята сказали «есть» и повысили на католическое Рождество
нет никакого католического Рождества.
11 из 14 православных церквей отмечают Рождество 25 декабря
Василий, самое главное что вы же меня поняли, что речь про 25 дек. Не будем вдаваться в дискуссию
Ага. Только 25 декабря по разным календарям)) В итоге получается не 25 декабря здорового человека.
Григорианский и новоюлианский совпадают до 1 марта 2800 г., поэтому можно считать, что календарь один и тот же.
Я не особо хочу спорить, но ваша фраза про 11/14 не вызывает доверия, т.к. "Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская, Польская, Украинская православные церкви, Афон, а также восточнокатолические церкви празднуют Рождество 25 декабря по юлианскому календарю, что в XX—XXI веках соответствует 7 января по григорианскому календарю."
Lol
— Ну позязя
С уважением,
Дептранс
Яндекс вроде со 2 января говорил что повысит. Или это я путаю с Дептрансом... Забыл кто из них когда повышать собрался
Значит, уже повысили. Можно проверять.🙂
"...на передней панели в салоне такси..."
...цифровое табло с динамическим ценообразованием.
"Растет спрос, а цены растут, отмечают в департаменте."
Вот это странно конечно! Типичный популизм аля "за народ", вопреки здравому смыслу, что отношение спроса и предложения это и есть основа ценообразования.
Если сотрудник Диптранса выходит в выходной, то ему не положена двойная оплата?
Да покладут они с большим прибором на всех.
Интересно, как скоро в бизнес-модели агрегаторов появятся опционы на поездки на такси
Подписка всех спасет
Всегда в новый год двойной тариф. Это норма
Ну, пожалуйста, по-братски, не повышай.
«...что информацию о тарифах нужно разместить на передней панели в салоне такси, чтобы пассажиры могли свериться с ценой в приложении...»
Я не понял логику предложения.
У Яндекса динамические цены. Они не считают фиксом: расстояние+время*на стоимость
На панели они разместят цены: от 59 до 1999 руб/км/час?
Что за популизм?
Потом начнется: вези меня, мразь. Вот здесь такая цена написана.
Агрегаторы и не будут повышать. Спрос резко возрастает, и алгоритмы увеличивают цены
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