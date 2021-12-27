Обновлено в 18:50.

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» дали комментарии о повышении цен в преддверии праздников.

«Ситимобил» заявил, что не менял и не планировал менять тарифы на поездки в новогодние праздники. По словам агрегатора, стоимость перевозок зависит от алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов (загруженность дорог, прогнозируемая продолжительность поездки, количество машин на линии). Также «Ситимобил» написал, что стоимость поездки может увеличиваться из-за повышающихся коэффициентов.

По словам «Яндекс.Такси», стоимость перевозок увеличивается из-за того, что в праздники спрос повышается, а число машин и водителей — нет. Агрегатор отметил, что базовые тарифы он меняет редко, обычно раз в 2-3 года. «Яндекс.Такси» также обратило внимание на то, что всегда предупреждает пассажиров о повышении стоимости ещё до того, как клиент делает вызов и садится в машину.