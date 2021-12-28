Японские автопроизводители добавят в основные модели машин системы беспилотного управления в 2022 году Статьи редакции
Сначала компании протестируют второй уровень автоматизации — он позволяет системе управлять автомобилем, но человек должен быть готов вмешаться в любой момент.
Среди автопроизводителей, например, Toyota и Mazda, пишет Nikkei. Они добавят в автомобили системы беспилотного вождения второго уровня.
Toyota сначала добавит беспилотное управление в свою флагманскую модель Crown. Пока технология есть в седане Lexus и электрокаре Mirai. Компания также планирует добавить системы беспилотного вождения и в других моделях, например, Corolla.
Mazda добавит функции беспилотного вождения второго или третьего уровня в свои внедорожники. Subaru планирует добавить возможность управлять автомобилем без рук во все свои автомобили для езды по дороге со скоростью до 50 км/ч.
Технологии беспилотного вождения делятся на пять уровней. Второй позволяет управлять автомобилем без рук, но требует контроля со стороны водителя. Четвёртый, например, предлагает высокую степень автоматизации, а пятый — это полный автопилот.
Например, у Tesla второй уровень входит в стандартное оборудование машины, а Waymyo разрабатывает технологии четвёртого уровня и выше.
В Японии машинам с четвёртым уровнем беспилотного управления запрещено ездить по дорогам общего пользования. Автопроизводители сначала протестируют второй уровень, прежде чем внедрять другие системы.
Второй уровень - это активный круиз и удержание в полосе. Есть в моем гольфе 2015 года :-/
То есть, японцы отстают на семь лет по оснащению на автомобили среднего ценового сегмента…
ну да, зато тип надежные так как ставят все что уже обкатано годами
Та же мазда ставит адаптивный круиз уже с 2012. То есть немцы отстают на три года по оснащению?
Если едете по нечищенной дороге в колее, то да, у вас второй уровень))) Япония впереди планеты всей. У меня на грузовике 8т 2000г в. Роботизированное КПП, которое до сих пор исправно работает и горя не знает(привет Форд Фокус 3)
Посмотрите, какие БУ машины 2010 года сейчас с Японии к нам ввозят в Владивосток. Идеальео работающие гибриды с полным приводом. И посмотрите на то, что у нас новое продают)))
нет. второй уровень - это может быть и полное маневрирование, но с контролем со стороны человека.
Япошка...Ниндзя!
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