Arrival Дениса Свердлова начал испытания своего электробуса на полигоне в Великобритании Статьи редакции
В 2022 году электробусы будут испытывать на дорогах.
- Arrival Bus можно адаптировать под особенности городов и настраивать в нём нужную длину, аккумулятор, пассажировместимость и другие параметры.
- У электробуса есть панорамные внешние и внутренние экраны, освещение, которое можно регулировать, и прозрачный потолок. Пол в автобусе плоский, это сделает его удобным для передвижения стоящих пассажиров.
- Для создания машины компания использовала собственные компоненты, в том числе лёгкие композитные материалы, пригодные для вторичной переработки. По данным GlobeNewswire, вместе с колёсами, шинами и общей конструкцией автобус будет весить легче, чем другие автобусы с аккумуляторной батареей.
- В первом квартале 2022 года электробусы начнут испытывать на существующих маршрутах в Великобритании. Arrival планирует начать производство электробусов во втором квартале 2022 года, отмечает издание.
- Экс-глава Yota Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В начале марта 2021 года компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.
- Компания вышла на биржу в марте 2021 года. Оценка стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд. Капитализация Arrival на Nasdaq составляет $5,04 млрд, а состояние Свердлова, по данным Forbes Real-Time, оценивается в $3,5 млрд.
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