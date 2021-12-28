Транспорт
Nazigul Jusupova

Arrival Дениса Свердлова начал испытания своего электробуса на полигоне в Великобритании Статьи редакции

В 2022 году электробусы будут испытывать на дорогах.

  • Arrival Bus можно адаптировать под особенности городов и настраивать в нём нужную длину, аккумулятор, пассажировместимость и другие параметры.
  • У электробуса есть панорамные внешние и внутренние экраны, освещение, которое можно регулировать, и прозрачный потолок. Пол в автобусе плоский, это сделает его удобным для передвижения стоящих пассажиров.
  • Для создания машины компания использовала собственные компоненты, в том числе лёгкие композитные материалы, пригодные для вторичной переработки. По данным GlobeNewswire, вместе с колёсами, шинами и общей конструкцией автобус будет весить легче, чем другие автобусы с аккумуляторной батареей.
  • В первом квартале 2022 года электробусы начнут испытывать на существующих маршрутах в Великобритании. Arrival планирует начать производство электробусов во втором квартале 2022 года, отмечает издание.
  • Экс-глава Yota Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В начале марта 2021 года компания показала свой первый электрический фургон, производство которых запланировано на 2022 год.
  • Компания вышла на биржу в марте 2021 года. Оценка стартапа достигла $13,6 млрд, а состояние Свердлова — $9,8 млрд. Капитализация Arrival на Nasdaq составляет $5,04 млрд, а состояние Свердлова, по данным Forbes Real-Time, оценивается в $3,5 млрд.
Транспорт
Дарья Протасевич
Электромобили Arrival похожи на Lego: как устроены микрофабрики, роботы и модульные машины Дениса Свердлова Статьи редакции

Компания строит дешёвые электрофургоны, отказывается от крупных заводов и хочет составить конкуренцию Ford и General Motors. Что происходит внутри неё — в пересказе Wired.

Фургоны Arrival, которые тестирует UPS

#новости #arrival

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