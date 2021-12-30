Tesla отзовет около 475 тысяч электрокаров в США из-за неисправности — примерно столько же компания продала в 2020 году Статьи редакции
Все дефекты не слишком опасные, компания устранит их бесплатно.
- Tesla отзовет автомобили из-за технических дефектов, пишет Bloomberg. Все неполадки компания исправит бесплатно.
- В электрокарах Model 3, произведенных в период с 2017 по 2020 год, при открывании и закрывании багажника могут повредиться провода камеры заднего вида, и она перестанет работать.
- В автомобилях Model S, выпускаемых с 2014 года, заменят замок на капоте — из-за дефекта он может внезапно открыться.
- В июне 2021 года компания отозвала 285 тысяч автомобилей в Китае из-за проблем в системе безопасности, отмечает издание.
- В декабре 2021 года регулятор в США начал расследование из-за игр на центральном экране в Tesla, после чего компания отключила функцию во время движения.
Ждем Свергуна, который заявляет уже года 3, что качество у Теслы на высоте.
А у кого качество на высоте? У немцев ведь, да? Или это другое?
Mercedes отзывает 1.29 млн авто.
https://avtovesti.com/129-milliona-avtomobilej-mercedes-benz-otozvany-v-ssha-iz-za-problem-s-programmnym-obespecheniem/
BMW отозвала 560к авто
https://www.rbc.ru/business/18/06/2019/5d0932c79a7947e69b4ea26a
Porsche отзывает 100к авто.
https://delo.ua/business/porsche-otzyvaet-100-tysjach-cayenne-iz-za-defekta-174038/
VW отзывает 280к авто.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2017/08/30/628478/
Отзыв авто - обычная практика в индустрии.
У нас люди неизбалованные, иначе жигули бы отзывали почти все, а уаз по три раза, потом бы они разорились от этого.
Отзыв машины это цивилизованная практика, всегда приятно, когда не ты косяк обнаружил, а тебе с автосалона позвонили и записали на исправление, самому так меняли трубки АКПП и пиропатрон подушки.
В этом и суть.
Для компании это не столько негативная новость. Возможную проблему нашли, сообщили, исправляют всем бесплатно. Без разницы кто это, Тесла или Порше или любой другой производитель.
Вот когда хер забивают на клиентов - это уже печально.
Ответы фанатов Теслы как по методичке "а у них негров линчуют". Жопка смотрю прям пригорает, аж кучу ссылок решил найти.
Подсказываю путь проще: да, у Теслы есть косяки и их сборка неидеальна, как и у других.
Маск с Теслой на хайпе — вот и ловите на каждый не только успех, но и косяк, новость.
Сборка Теслы не идеальна?
Начнем с того, что первый год-полтора после появления model 3 и model y - их надо почти сразу в салон везти было устранять люфты между панелями капота, багажника, фар. Маск посчитал, что можно сэкономить на последней предпродажной проверке автомобиля на заводе, и переложить её на покупателя. И покупатель был не против. Тут либо сразу машину на руки, либо ждать ещё год когда допилят.
Фанатов Теслы легко переманить себе - нужно лишь предложить альтернативу получше. Остальной автопром сначало ушёл в отрицание, потом гнев, теперь принятие и наконец кто-то вылазит из конкурентов на рынок. Так что фанаты собственно не при чём.
Покажите методичку? Хочу хотя бы раз такую увидеть. Или здесь снова балаболите?
Вам нужно сильно постараться, чтобы у меня пригорело. И не в контексте Tesla. По этой теме я еще с Максимовым переписывался здесь. У него, хотя бы, искра конструктивных комментариев была, а мнение рандомного 2-дневного ноунейма меня мало интересует.
Однако нужно было прикрепить пару ссылок - ибо после этого у вас не осталось ровно ни одного аргумента в пользу своих слов, поэтому и начали переходить на личности. Максимально типично. Жду, когда сольетесь. Ну чтобы уж совсем по накатанной остальных ботов, которые мне писали ответы здесь.
Вы даже слово методичка слишком буквально воспринимаете. Могу лишь соболезновать.
Раз неинтересно мнение, зачем отвечаете?
И вообще, а вы не ноунейм?) Видимо у вас настолько раздуто ЧСВ, что вы считаете регистрацию на пару лет раньше чем-то значимым. Хотя, по факту, вы никто. Сбрось корону, глуповатый фанат)
Мое первоначальное сообщение никак не отменяла отзывы других производителей. То, что ты начал приводить ссылки — тебя это просто задело, что компашку твоего кумира захейтили. Так что успокойся и прими валерьяночки.
Вам нужно сильно постараться, чтобы у меня пригорело
Да, да, да. Все у кого жопка пригорает ищут кучу ссылочек, потому что в интернете кто-то неправ. Топни еще ножкой по полу)))
Я такой же ноунейм. Поэтому мои слова тоже нужно делить на два. Как и практически любого иного комментатора здесь. И именно поэтому я сделал на этом акцент.
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Вы правильно говорите - мне нравится Tesla. Что в этом плохого? Только в отличие от ботов или просто систематических хейтеров я объективно смотрю на проблему, поэтому уже не раз здесь соглашался с проблемами Теслы. Когда они объективно были.
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Полистайте мои комментарии в ответ другим комментаторам. Когда идет конструктивный разговор, я свои слова всегда пытаюсь подкрепить ссылками или скриншотами, чтобы не быть балаболом и опираться на какую-то фактическую информацию. Как и в этом случае.
Если вы привыкли делать иначе - это не моя проблема. Наверное из-за этого ваш старый бот где-то и обосрался, поэтому пришлось создавать нового. Печально, конечно.
Не лень тебе было полотно такое писать? Сказал бы просто, что фанат и все. Объективно это когда признать, что в новости обозначены проблемы, ты до сих пор этого не сделал, так что никакой объективности нет.
И что я там привык делать или не привык, конечно же не тебе решать)) и у меня как раз с этим проблем нет)
То что ты наплел о том, что ты тоже ноунейм — оставь это лицемерие при себе. Ты же тыкнул на мою дату регистрации и опять об этом напомнить решил. Тешь свое жидкое чсв где-то в другой месте, Стасик)
В общем, размазал ответ обо всем и ни о чем. Искренне надеюсь, что тебе весело живётся в твоём маленьком мирке со всеми своими ботами на стене.
А по сабжу - я выше писал, это обычная практика в автомобилестроении.
Жопа пригарает у тебя, только непонятно от чего. На фоне полного отзыва всего тиража Болта для замены батареи которая самовозгорается это новость вообще ни о чём.
чел скажет, что по канадскому мышлению ничего страшного здесь нет
Хоть и не Свергун, но вижу другую картину - сравнение с продажами в этой статье за год некорректны. В истории авто были и миллионные тиражи отзывов, превышающие годовые продажи бренда.
Причем не крышкой багажника, а с тормозной системой, двигателями и прочим.
Не вижу массовых жалоб на наиболее дорогие, ключевые системы.
И опять же - ремонт ремонту рознь. Крышку багажника подкрутить или замок на капоте замерить. Ну реально Тесловцы еще и заработают на этом. Продадут огнемет, спутниковую антену, солнечную панель, аккумулятор для дома, зарядные станции в офисе. И всё это по цене замка капота.
Будь я маркетологом - придумал бы такую поломку.
Пиздец, ты рофлишь? Капот который открывается во время движение может привести к гибели людей, я надеюсь ты никогда не будешь маркетологом
Хотя отзывают машины с 2014 года по 2021, решение вынесено по 7 случаем которые произошли с конца 2020-2021 году. До этого случаев выявлено не было. Такой вариант возможет, при нарушении технологии сборки. То есть, грубо говоря, там работал какой-нибудь долбоящер в смене, который переодически нарушал правила сборки. Или настройки позиционирования у робота сместили на пару миллиметров. Но т.к. подобное проконтролировать сложно, и потенциально такие ошибки могли быть и раньше, приняли решение изменить конструкцию замка и поменять его на всех выпущенных машинах с аналогичным замком.
Причем, я вас уверяю - на сервисы дай боже приедут процентов 50.
Ну ничего критичного, для владельцев Мерса/BMW/VAG это даже не проблемы, а так - мелочь.
Ну да, только они не отзывают годовой объем своих машин с рынка. А так-то конечно, с кем не бывает!
Замок на капоте - это херня по сравнению с возможным возгоранием. К пример, вот отзыв по Toyota/Lexus: https://motor.ru/news/toyota-lexus-recall-23-01-2020.htm
Переиначу: а в Японии Тойоты ломаются!
Ну а то, что открытый капот на ходу ведет к аварийной ситуации, действительно херня для фанатов Теслы))
Ну а то, что открытый капот на ходу ведет к аварийной ситуации
Если бы такие ситуации были - то Теслу бы уже давно массовыми исками закидали. Хоть один найдете такой случай?
отзывают. Просто в СМИ этому не уделяют столько внимания. Надо помнить, что "отзыв" это по сути приглашение владельцев машины в сервис. Большинство возможно вообще не приедут.
У меня, за 5 лет в США было Ford, Toyota, VW. У них у всех были сообщения об recall. Мне кажется только если у вас машина старше 5 лет, когда уже все "детские" болезни устранены, тогда вы сообщения о recall не увидите.
Ну да - ну да. Продажа акций совпадение? Не думаю!
Я думаю вы преувеличиваете значение этой новости на рынок акций. Это не критичные проблемы.
А вот для продажи акций у Маска была веская причина - ему нужны были деньги для налогов и в результате он получил еще больше акций Tesla.
То-то я смотрю акции Теслы на дно улетели после новости.
Мне это напоминает Apple - другие производители отзывают машины пачками, СМИ молчит. Тесла отозвала - новость года.
Я понимают, что в РФ recall в РФ это редкий зверь, но в Европе и США это обычное дело. У меня на все новые машины в США от 3х разных производителей были recall причем по несколько раз в год.
Recall не обозначает, что машины нужно прям сдать и производитель потерпит большие издержки. Нет - просто нужно заехать в сервис, где вам заменять дефектную деталь / сменят настройки.
Я пару месяцев назад скинул Ford Edge начала 2019 года. За 2 года у него было штук 8 разных recall. Из последних - вероятность отказал тормозов из-за утечки тормозной жидкости. Я на деле даже и не показывался в сервисе. Большинство из этого мне пофиксили, когда... полетел движок на 40k милях :D. Причем движки Ecoboost движки летят массово на всех машинах с 2014 по 2020. Но никто даже не делает recall для этого. И хорошо если у вас есть еще гарантия (как у меня), иначе - $7-8k. А у этой машины еще и стеклянная крыша была. Так вот сейчас уже находится на рассмотрении кейс, что эти крыши на Edge & Escape могут в лучшем случае трескаться (у парня, который купил мой edge, треснуло стекло через 2 месяца), а в худшем - полностью взрывать во время движения. Недостаток конструкции - из-за любого перекоса корпуса, не выдерживает закаленное стекло. И это пока так же не признали причиной для recall.
«Отзыв с рынка» звучит драматично, но это сложности перевода. Safety recall по закону предполагает, что производитель или бесплатно устраняет неисправность, или меняет машину, или возвращает деньги. На практике это обычно ограничивается тем, что надо заехать авторизованный сервис. У меня это было три раза с двумя американскими машинами, не электричками, совершенно обычная история.
во б..я, хомячки! видали как вас трахнули через твиттер? а вы говорите, добрый парень...
и если вы ее считаете это манипуляцией, вас прямая дорога - устроиться работать в SEC
Открывание капота на ходу достаточно опасная фича
Это экстренное торможение
Всех владельцев модел 3 вызовут на сервис. У кого кабель перетерся из-за недостаточной длины заменят на новый + поставят ещё одну точку крепления кабеля (пластиковый хомутик). У остальных - наденут на кабель дополнительную пластиковую гофру (для некоторых - изоленту).
У модел s со временем дополнительная защёлка может сдвинуться + заесть от времени и грязи, тогда если основная защёлка откроется то и капот может открыться. Ни одного случая за все время, кроме 7 жалоб на трудности при закрывании которые показали что задняя защёлка сдвинута. Положение задней защёлки отрегулируют (ослабить 2 болтика, сдвинуть вперёд на 2-4 мм, затянуть).
Ну это же Блумберг))) как без подначки Тесла и Маска)
Эпичная херня! :)))
Главное что Маск успел слить акции вовремя.
Другие страны нет?
Из статьи
За 2020 год в США отозвали 300 моделей машин в количестве почти 28 миллионов.
А вот лично моё мнение: ни разу не слышал про случаи когда открывался капот и когда перетирался кабель хотя я подписан на кучу групп и форумов.
Нечего страшного в этом нет. Как я понял, обе эти проблемы редкие, вылезли они после многолетнего использования и затрагивают старые машины. Это вполне нормальная рабочая ситуация для всех автопроизводителей и тем более для молодых компаний.
там 7 случаев после анализа всех обращений за 7 лет. Причем все случае приходятся на конец 2020-2021 год. И похоже, что связано все с нарушением правил сборки. Причем не понятно, какого года были машины. Может и реально позиционирование сбилось уже в ходе эксплуатации.
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