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Транспорт
Лиана Липанова

Фото: беспилотный электрический минивэн от Waymo и китайской Geely — без руля и педалей Статьи редакции

Это автомобиль для пассажиров, а не водителей — в нём много места для головы и ног, отмечает TechCrunch.

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Waymo, «дочка» Alphabet по производству технологий для беспилотных автомобилей, заключила сотрудничество с китайским автопроизводителем Geely, сообщило TechCrunch.

Компании интегрируют Waymo Driver, систему автономного вождения от Waymo, в автомобили Zeekr компании Geely. Автомобили будут спроектированы и разработаны в Швеции, где Geely владеет шведским автопроизводителем Volvo. Затем их доставят в США, а Waymo добавит их в свой парк беспилотных «роботакси» и будет использовать на американском рынке.

Версия Waymo на рендерах больше похожа на минивэн, а первая модель Zeekr от Geely — это «элегантный кроссовер» премиум-класса, отмечает издание.

У электрического минивэна не будет руля и педалей, вместо них — экран, чтобы следить за ходом поездки.

У машины плоский и низкий пол, а для удобства входа и выхода нет стойки дверей посередине. Двери раздвижные, а сиденья «полностью регулируемые». В салоне установлены и другие экраны, а также зарядные устройства на расстоянии вытянутой руки. Издание отмечает, что это автомобиль для пассажиров, а не водителей — в нём много места для головы и ног.

#беспилотники #waymo #geely

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Александр _

Интересно, а как тормозить при нештатной ситуации? :)

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