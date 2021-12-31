Фото: беспилотный электрический минивэн от Waymo и китайской Geely — без руля и педалей Статьи редакции
Это автомобиль для пассажиров, а не водителей — в нём много места для головы и ног, отмечает TechCrunch.
Waymo, «дочка» Alphabet по производству технологий для беспилотных автомобилей, заключила сотрудничество с китайским автопроизводителем Geely, сообщило TechCrunch.
Компании интегрируют Waymo Driver, систему автономного вождения от Waymo, в автомобили Zeekr компании Geely. Автомобили будут спроектированы и разработаны в Швеции, где Geely владеет шведским автопроизводителем Volvo. Затем их доставят в США, а Waymo добавит их в свой парк беспилотных «роботакси» и будет использовать на американском рынке.
Версия Waymo на рендерах больше похожа на минивэн, а первая модель Zeekr от Geely — это «элегантный кроссовер» премиум-класса, отмечает издание.
У электрического минивэна не будет руля и педалей, вместо них — экран, чтобы следить за ходом поездки.
У машины плоский и низкий пол, а для удобства входа и выхода нет стойки дверей посередине. Двери раздвижные, а сиденья «полностью регулируемые». В салоне установлены и другие экраны, а также зарядные устройства на расстоянии вытянутой руки. Издание отмечает, что это автомобиль для пассажиров, а не водителей — в нём много места для головы и ног.
До 100 тысяч человек могут одновременно подключиться к виртуальному миру с помощью VR-гарнитуры, смартфона или компьютера. В отличие от Horizon Worlds, у цифровых аватаров даже будет видно ноги.
Его не нужно будет проходить владельцам 50 млн транспортных средств.
Как это работает — рассказывает директор продукта Александр Регнер.
От новогодней столицы России до самого холодного места Северного полушария.
Законопроект о творческом предпринимательстве обсудили в Общественной палате
2021 год подходит к концу, настало время порефлексировать. Команда Talent Powered Team собрала статистику из любопытных исследований рынка рекламы и подвела итоги уходящего года. Делимся самыми интересными, на наш взгляд, тенденциями. Спойлер: более половины рекламных расходов по-прежнему приходится на интернет-рекламу.
Мы в «Кофтёнышах» решили узнать, что в этом году подарят своим детям предприниматели и топ-менеджеры. И насколько их подарки совпадают с «общей температурой» по России.
Пусть этот Новый год 🎄 будет первым в череде праздников, которые мы с вами встретим вместе 🙏🏻
Всем привет, я занимаюсь трейдингом уже более 12 лет, и это один из нескольских моих брокерских счетов. Дело в том, что весь последний месяц, я занимался обычным трейдингом, просто покупая-продвая активы, среди которых есть и ETF от Тинькова, при этом их участие в лотерее не было критерием для покупки, но так получилось, что у меня скопилось под…