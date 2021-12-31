Это автомобиль для пассажиров, а не водителей — в нём много места для головы и ног, отмечает TechCrunch.

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Waymo, «дочка» Alphabet по производству технологий для беспилотных автомобилей, заключила сотрудничество с китайским автопроизводителем Geely, сообщило TechCrunch.

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Компании интегрируют Waymo Driver, систему автономного вождения от Waymo, в автомобили Zeekr компании Geely. Автомобили будут спроектированы и разработаны в Швеции, где Geely владеет шведским автопроизводителем Volvo. Затем их доставят в США, а Waymo добавит их в свой парк беспилотных «роботакси» и будет использовать на американском рынке.

Версия Waymo на рендерах больше похожа на минивэн, а первая модель Zeekr от Geely — это «элегантный кроссовер» премиум-класса, отмечает издание.

У электрического минивэна не будет руля и педалей, вместо них — экран, чтобы следить за ходом поездки.