Транспорт
TJ

Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра для личных машин и мотоциклов Статьи редакции

Его не нужно будет проходить владельцам 50 млн транспортных средств.

Закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра личных легковых машин и мотоциклов опубликовали на официальном портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин. Техосмотр всё ещё можно провести, если владелец посчитает нужным.

В каких случаях всё ещё обязателен техосмотр:

  • При первичной постановке машины на учёт.
  • При смене владельца (например, при продаже) и при изменении конструкции машины, если она «старше» четырёх лет.
  • Для такси и другого транспорта, где перевозят пассажиров.
  • Для личного транспорта, используемого в служебных целях.

Изначально отменить обязательный техосмотр предложило МВД, сочтя, что «в ряде российских регионов не выполняется нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра», а «тарифная политика при формировании стоимости оказывает негативную ситуацию с развитием рынка данных услуг». По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, техосмотр перестанет быть обязательным для 50 млн транспортных средств.

#новость #техосмотр #автомобили

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Marsel Fatkhullin

Как только не пытаются его рейтинг поднять со дна

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7
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new_comment

Продажу алкоголя по ночам и курение везде ещё можно разрешить.

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11
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Денис Демидов

С обоснованием, что доля теневого бухла до 40% доросла, пьет россиянин паленку, не бережет себя, по просьбам трудящихся бухло в любое время + продажа онлайн

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0
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Александр Соколов

подписание Fan ID более широкий резонанс имеет, поэтому ТО это не очень критично

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1
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Денис Демидов

Вангую, что к 2024 еще транспортный налог отменят для автомобилей мощностью меньше 150 сил

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new_comment

Налог не отменят, а повысят. С обоснованием, что у нас налоги и так самые низкие в мире. И Платон для легковушек введут.

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Felix makarov

Ну писдец. Все дрова обратно на дорогу полезут

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Иван Корниенко

Думаешь цена в 500-2000 за липовый полис, их останавливала от выезда на дороги?

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Sergei Timofeyev

Ну, сейчас всё те же 800 рублей и официально. :)

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new_comment

Меня на техосмотре спрашивали: вы заезжать будете или нет? Можно и без заезда, но чуть дороже.
Кстати, в последний раз говорили, что всё, этот бардак прикрыли. Приняли новый закон. Всё будет строго в следующий раз. И тут такой разворот на 180 градусов. Видимо, спасают рейтинг как могут.

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4
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Алексей Спицын

А куда они девались? Цена техосмотру была 1.5т рублей

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1
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Борис Васильев

...с увеличением в результате этого ДТП.

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Денис Демидов

Ничего не изменится, техосмотра и так по факту не было.
Зато сейчас запросто могут вернуть оценку неисправности гаишнику, как раньше, когда прям на дороге мерили уровень СО, типа техосмотра же нет

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Борис Васильев

Полагаю, что был некий штрих опасности эксплуатации своего ТС в сознании безответственных водителей.

Теперь эта категория сможет/будет рассуждать так: государство перестало интересоваться/требовать исправности ТС.
Перестану и я!

Сравните с антиваксерами: требуют - вакцинироваться не хочу = куплю сертификат.
НЕ требуют - не буду вакцинироваться.

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Gleb Tyutikov

"Не дрова, а четкие бензухи четких пацанов, некоторые из которых без прав, страховки, тех. осмотра, страха и ответственности. Ну а чего? Чего криминального пятаки покрутить на парковке?"
Вот так вот рассуждает некоторая часть гордых обладателей авто.

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Евгений Кузнецов

Это вряд ли спасёт режим.

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1
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Антон Семенов

При чем тут режим

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Дэни Трэхо

Это ты рожа айфонная режим свергать собрался? 🤣

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Gleb Tyutikov

Сила любого режима определяется его финансовыми возможностями. Это и тов. Немцов говорил. Так что сядьте, успокоить, ещё правнуки ваших правнуков будут жить в системе умеренного русского консерватизма и продвигать идеалы русского мира.

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Citizen of the whole world

Ну это решение, при всех контрастах, точно найдет поддержку у народа)

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3
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Sergei Timofeyev

В каких случаях всё ещё обязателен техосмотр:
 При первичной постановке машины на учёт.
 Хе-хе... уже почти 10 лет этого не требовалось. Может быть автор имел что-то другое ввиду? В законе этого нет.

Кстати, замечательно, но закон допускает получение ДК по своему усмотрению, если автомобиль не относится к перечисленным категориям.

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Taras Kozachenko

Получается, были деньги купить новую машину будут и деньги пройти сразу же тех осмотр. А то вдруг производитель на заводе собрал машину из плохих комплектующих...

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Sergei Timofeyev

В законе этого нет. Что курил автор статьи - непонятно.

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Oleg Andreyev

И теперь эти вёдра не смогут в Европу , где ТО обязательный

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Sergei Timofeyev

Почему? Никто не запрещает пройти самостоятельно и получить ДК.

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eugene gusev

Ветер, ветер, ты могуч... А можно ТО оставить, но откатить бензин к 30 рублям?

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Евгений Кондратенко

Лучше налог на лошади убрать бы, потому что он уже в цене бензина.

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eugene gusev

Так оно в цене бензина было и тогда, когда бензин стоил 30.

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Юрий Туов

С какого числа закон вступает этот закон?

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Sergei Timofeyev

С 30.12.2021

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Andrey Guzeev

Последний раз приехал делать то за 2500. Машину только сфотографировали. Мог бы и за 800, но тогда пришлось бы чинить заднюю брызгалку. Вот такой техосмотр на аккредитованной площадке.

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Vilent

Экономия 800 рублей на диагностической карте)
Особо толку от этого техосмотра не было. У меня в регионе это проходило так - машину загоняли на стенд где тестировали тормоза передней и задней оси, далее смотрели все лампочки, аптечку и огнетушитель. Все)

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Artem Rogachev

У меня праворульный бус 2018 с пробегом 28000, покупал осенью, состояние идеального автомобиля, как с конвейера. Фары на встречку не светят. Такие авто с левым рулём в РФ по цене 1.8 кк не купить. Ближайший аналог от 2.5кк и то, это будет жалкая пародия типа Starex или H1. Либо что-то древнее ушатаное 10 лет +. Это мой третий праворульный бус.
Покупаю не из-за большой любви к правому рулю, по сути, мне пофигу какой руль. Отталкиваюсь от безопасности, надёжности и цены.
Так вот, были сомнения, что пройду ТО из-за фар и заднего ПТФ, его у Японцев нет. За всеми своими авто слежу, т.к. езжу с семьёй. Но зато все автовазовские дрова и солярисы прошли бы ТО.
Закон о ТО конечно нужен, но то, что мы видим последние лет 10, имеет мало общего с безопасностью. А при условии дикого роста цен и обнищания населения, автопарк будет только стареть.

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Транспорт
TJ
Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра для личных машин и мотоциклов Статьи редакции

Его не нужно будет проходить владельцам 50 млн транспортных средств.

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