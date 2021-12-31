Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра для личных машин и мотоциклов Статьи редакции
Его не нужно будет проходить владельцам 50 млн транспортных средств.
Закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра личных легковых машин и мотоциклов опубликовали на официальном портале правовой информации. Его подписал Владимир Путин. Техосмотр всё ещё можно провести, если владелец посчитает нужным.
В каких случаях всё ещё обязателен техосмотр:
- При первичной постановке машины на учёт.
- При смене владельца (например, при продаже) и при изменении конструкции машины, если она «старше» четырёх лет.
- Для такси и другого транспорта, где перевозят пассажиров.
- Для личного транспорта, используемого в служебных целях.
Изначально отменить обязательный техосмотр предложило МВД, сочтя, что «в ряде российских регионов не выполняется нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра», а «тарифная политика при формировании стоимости оказывает негативную ситуацию с развитием рынка данных услуг». По оценке спикера Госдумы Вячеслава Володина, техосмотр перестанет быть обязательным для 50 млн транспортных средств.
Как только не пытаются его рейтинг поднять со дна
Продажу алкоголя по ночам и курение везде ещё можно разрешить.
С обоснованием, что доля теневого бухла до 40% доросла, пьет россиянин паленку, не бережет себя, по просьбам трудящихся бухло в любое время + продажа онлайн
подписание Fan ID более широкий резонанс имеет, поэтому ТО это не очень критично
Вангую, что к 2024 еще транспортный налог отменят для автомобилей мощностью меньше 150 сил
Налог не отменят, а повысят. С обоснованием, что у нас налоги и так самые низкие в мире. И Платон для легковушек введут.
Ну писдец. Все дрова обратно на дорогу полезут
Думаешь цена в 500-2000 за липовый полис, их останавливала от выезда на дороги?
Ну, сейчас всё те же 800 рублей и официально. :)
Меня на техосмотре спрашивали: вы заезжать будете или нет? Можно и без заезда, но чуть дороже.
Кстати, в последний раз говорили, что всё, этот бардак прикрыли. Приняли новый закон. Всё будет строго в следующий раз. И тут такой разворот на 180 градусов. Видимо, спасают рейтинг как могут.
А куда они девались? Цена техосмотру была 1.5т рублей
...с увеличением в результате этого ДТП.
Ничего не изменится, техосмотра и так по факту не было.
Зато сейчас запросто могут вернуть оценку неисправности гаишнику, как раньше, когда прям на дороге мерили уровень СО, типа техосмотра же нет
Полагаю, что был некий штрих опасности эксплуатации своего ТС в сознании безответственных водителей.
Теперь эта категория сможет/будет рассуждать так: государство перестало интересоваться/требовать исправности ТС.
Перестану и я!
Сравните с антиваксерами: требуют - вакцинироваться не хочу = куплю сертификат.
НЕ требуют - не буду вакцинироваться.
"Не дрова, а четкие бензухи четких пацанов, некоторые из которых без прав, страховки, тех. осмотра, страха и ответственности. Ну а чего? Чего криминального пятаки покрутить на парковке?"
Вот так вот рассуждает некоторая часть гордых обладателей авто.
Это вряд ли спасёт режим.
При чем тут режим
Это ты рожа айфонная режим свергать собрался? 🤣
Сила любого режима определяется его финансовыми возможностями. Это и тов. Немцов говорил. Так что сядьте, успокоить, ещё правнуки ваших правнуков будут жить в системе умеренного русского консерватизма и продвигать идеалы русского мира.
Ну это решение, при всех контрастах, точно найдет поддержку у народа)
В каких случаях всё ещё обязателен техосмотр:
При первичной постановке машины на учёт.
Хе-хе... уже почти 10 лет этого не требовалось. Может быть автор имел что-то другое ввиду? В законе этого нет.
Кстати, замечательно, но закон допускает получение ДК по своему усмотрению, если автомобиль не относится к перечисленным категориям.
Получается, были деньги купить новую машину будут и деньги пройти сразу же тех осмотр. А то вдруг производитель на заводе собрал машину из плохих комплектующих...
В законе этого нет. Что курил автор статьи - непонятно.
И теперь эти вёдра не смогут в Европу , где ТО обязательный
Почему? Никто не запрещает пройти самостоятельно и получить ДК.
Ветер, ветер, ты могуч... А можно ТО оставить, но откатить бензин к 30 рублям?
Лучше налог на лошади убрать бы, потому что он уже в цене бензина.
Так оно в цене бензина было и тогда, когда бензин стоил 30.
С какого числа закон вступает этот закон?
С 30.12.2021
Последний раз приехал делать то за 2500. Машину только сфотографировали. Мог бы и за 800, но тогда пришлось бы чинить заднюю брызгалку. Вот такой техосмотр на аккредитованной площадке.
Экономия 800 рублей на диагностической карте)
Особо толку от этого техосмотра не было. У меня в регионе это проходило так - машину загоняли на стенд где тестировали тормоза передней и задней оси, далее смотрели все лампочки, аптечку и огнетушитель. Все)
У меня праворульный бус 2018 с пробегом 28000, покупал осенью, состояние идеального автомобиля, как с конвейера. Фары на встречку не светят. Такие авто с левым рулём в РФ по цене 1.8 кк не купить. Ближайший аналог от 2.5кк и то, это будет жалкая пародия типа Starex или H1. Либо что-то древнее ушатаное 10 лет +. Это мой третий праворульный бус.
Покупаю не из-за большой любви к правому рулю, по сути, мне пофигу какой руль. Отталкиваюсь от безопасности, надёжности и цены.
Так вот, были сомнения, что пройду ТО из-за фар и заднего ПТФ, его у Японцев нет. За всеми своими авто слежу, т.к. езжу с семьёй. Но зато все автовазовские дрова и солярисы прошли бы ТО.
Закон о ТО конечно нужен, но то, что мы видим последние лет 10, имеет мало общего с безопасностью. А при условии дикого роста цен и обнищания населения, автопарк будет только стареть.
Его не нужно будет проходить владельцам 50 млн транспортных средств.
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