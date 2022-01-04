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Транспорт
Таня Боброва

Mercedes-Benz показал прототип электромобиля Vision EQXX с заявленным запасом хода 1000 км Статьи редакции

Планы по производству компания не раскрывает.

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Так компания хочет показать клиентам, что нехватка зарядной инфраструктуры не должна быть препятствием для покупки электромобиля, пишет Financial Times. По данным The Verge, сейчас большинство электромобилей на рынке имеют запас хода 200-300 миль (около 321-482 км).

Mercedes-Benz

Автопроизводитель рассчитал запас хода с помощью внутренней системы моделирования реальных условий дорожного движения. По его словам, весной 2022 года он покажет версию Vision EQXX для испытаний на дорогах.

Mercedes-Benz

Электромобиль создали вместе с командами Mercedes-Benz «Формулы-1» и «Формулы Е». В частности, модель оснащена солнечными панелями на крыше, в салоне установлена мультимедийная система с 47,5-дюймовым экраном во всю ширину машины. Вес автомобиля — 1750 кг, потребление энергии — 10 кВт·ч на 100 км.

Mercedes-Benz

#mercedesbenz #электромобили

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7 комментариев
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Alex Petrov

Не выглядит как Мерседес. Выглядит на любителя. Будет как и все сейчас немецкое , дорого и ненадежно. Вообще я считаю так, есть деньги , покупаешь порше, все остальное за исключением небольших производителей суперкаров типа феррари или Koenigsegg или Zonda, это финансовый компромисс, а буггати, ламба, ролсс и бентли это уже моветон, так как это те же самое WV и BMW

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Андрей Иванов

На чём сам то гоняешь?

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Фёдор Хан

K P A C U B O
H O
△ O P O Г O

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Pavel Ekishev

Как же четко выглядит, немного старины в нем есть, но копить на него лет 100+ нужно, если конечно никаких стартапов/бизнесов/игр на акциях не мутить

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Чтормит

Интересно, что производители электромобилей закономерно отказались от этих огромных бутафорских решеток радиатора, которые определяли дизайн передка автомобилей последние лет 10

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Serg S

Нет ни какого смысла в решётках! Под капотом нечего охлаждать!

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Алюминиевый волк
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