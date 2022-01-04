Mercedes-Benz показал прототип электромобиля Vision EQXX с заявленным запасом хода 1000 км Статьи редакции
Планы по производству компания не раскрывает.
Так компания хочет показать клиентам, что нехватка зарядной инфраструктуры не должна быть препятствием для покупки электромобиля, пишет Financial Times. По данным The Verge, сейчас большинство электромобилей на рынке имеют запас хода 200-300 миль (около 321-482 км).
Автопроизводитель рассчитал запас хода с помощью внутренней системы моделирования реальных условий дорожного движения. По его словам, весной 2022 года он покажет версию Vision EQXX для испытаний на дорогах.
Электромобиль создали вместе с командами Mercedes-Benz «Формулы-1» и «Формулы Е». В частности, модель оснащена солнечными панелями на крыше, в салоне установлена мультимедийная система с 47,5-дюймовым экраном во всю ширину машины. Вес автомобиля — 1750 кг, потребление энергии — 10 кВт·ч на 100 км.
Не выглядит как Мерседес. Выглядит на любителя. Будет как и все сейчас немецкое , дорого и ненадежно. Вообще я считаю так, есть деньги , покупаешь порше, все остальное за исключением небольших производителей суперкаров типа феррари или Koenigsegg или Zonda, это финансовый компромисс, а буггати, ламба, ролсс и бентли это уже моветон, так как это те же самое WV и BMW
На чём сам то гоняешь?
K P A C U B O
H O
△ O P O Г O
Как же четко выглядит, немного старины в нем есть, но копить на него лет 100+ нужно, если конечно никаких стартапов/бизнесов/игр на акциях не мутить
Интересно, что производители электромобилей закономерно отказались от этих огромных бутафорских решеток радиатора, которые определяли дизайн передка автомобилей последние лет 10
Нет ни какого смысла в решётках! Под капотом нечего охлаждать!
Фриланс это… Пока я писал эту статью, меня отвлекали сообщения от клиентов 24 раза.
P.S. Писал я её в нерабочее время.
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Планы по производству компания не раскрывает.