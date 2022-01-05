BMW показала электрический кроссовер iX, за секунды меняющий цвет кузова Статьи редакции
Машина «перекрашивается» из серого в белый и обратно одним нажатием кнопки.
Компания BMW показала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Видео с машиной в твиттере опубликовал пользователь Out of Spec Studios.
На видео iX меняет цвет: сначала автомобиль становится тёмно-серого оттенка, потом — белого, а затем — бело-серого. По словам пользователя, загрузившего видео, краска чувствительна к температуре, из-за чего BMW привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или слишком холодным.
В декабре производитель подтвердил, что продемонстрирует «технологию, которая меняет цвет кузова автомобиля одним нажатием кнопки». Подробностей о том, как это работает, пока нет.
Теперь не нужно заезжать на перекраску в ГТА, чтобы удрать от копов!
А что в птс писать?
«Мажор»
Короче система как на детских кружках проявках (:
Инновации? Не уверен, но маркетинг классный.
Ничем тебя не удивить
Чем ответит ГИБДД, что в свидетельстве напишет?))
Завтра на всех машина в Дубаи )))
И как потом краску подбирать в автосервисе б
В БМВ подберут! Вопрос не как, а сколько.
только в официальном, и только по цене 10000$+
GTA Moment
Лючок не покрасился
Люк "бензобака" цвет не меняет?
да, и коробка после 50 тысяч начинает выделываться
весело вам жить наверное. похер на демонстрацию новой технологии, что с лючком!?
Где ты увидел в моем вопросе про лючок
похер на демонстрацию новой технологии?
магия это
И в чем польза от этого? так понтоваться..
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