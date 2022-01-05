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Транспорт
TJ

BMW показала электрический кроссовер iX, за секунды меняющий цвет кузова Статьи редакции

Машина «перекрашивается» из серого в белый и обратно одним нажатием кнопки.

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Компания BMW показала на выставке CES 2022 электрический iX с инновационной схемой окраски. Видео с машиной в твиттере опубликовал пользователь Out of Spec Studios.

На видео iX меняет цвет: сначала автомобиль становится тёмно-серого оттенка, потом — белого, а затем — бело-серого. По словам пользователя, загрузившего видео, краска чувствительна к температуре, из-за чего BMW привезла запасной автомобиль, если iX станет слишком горячим или слишком холодным.

Out of Spec Studios @Out_of_Spec
This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold

В декабре производитель подтвердил, что продемонстрирует «технологию, которая меняет цвет кузова автомобиля одним нажатием кнопки». Подробностей о том, как это работает, пока нет.

The Kilowatts 🚗⚡️ @klwtts
BMW HAS A COLOR CHANGING CAR IN LAS VEGAS RIGHT NOW! #CES2022

#новости

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17 комментариев
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Pavel Belogurskiy

Теперь не нужно заезжать на перекраску в ГТА, чтобы удрать от копов!

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Alex

А что в птс писать?

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Алексей Овечкин

«Мажор»

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Олег Комаров

Короче система как на детских кружках проявках (:
Инновации? Не уверен, но маркетинг классный.

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Евгений Торанов

Ничем тебя не удивить

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Philip Poteryahin

Чем ответит ГИБДД, что в свидетельстве напишет?))

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1
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Дмитрий Милюков

Завтра на всех машина в Дубаи )))

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1
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Виктор Фадеев

И как потом краску подбирать в автосервисе б

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Михаил

В БМВ подберут! Вопрос не как, а сколько.

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Nikolai Erovenko

только в официальном, и только по цене 10000$+

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Артём К

GTA Moment

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Vasiliy Anikin

Лючок не покрасился

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Мурад Муртазалиев

Люк "бензобака" цвет не меняет?

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Igor Gorbenko

да, и коробка после 50 тысяч начинает выделываться

весело вам жить наверное. похер на демонстрацию новой технологии, что с лючком!?

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Мурад Муртазалиев

Где ты увидел в моем вопросе про лючок
похер на демонстрацию новой технологии?

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Константин Рогов

магия это

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Дмитрий Болонский

И в чем польза от этого? так понтоваться..

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