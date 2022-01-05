Sony запланировала выйти на рынок электромобилей — компания создаст подразделение Sony Mobility Статьи редакции
В 2020 году компания уже показывала прототип собственного электрокара, но не планировала запускать продажи.
- Sony Group создаст Sony Mobility весной 2022 года, чтобы «ускорить изучение возможности выхода на рынок электромобилей», рассказал на технологической конференции CES глава японской компании Кеничиро Йошида. Так Йошида намекает, что автомобиль Sony может появиться в ближайшем будущем, считает TechCrunch.
- Йошида также показал прототип электрического внедорожника Vision-S. Автомобиль оснащён 40 датчиками для контроля безопасности, которые оценивают обстановку снаружи и внутри. В первой версии Vision-S было 33 датчика.
- На CES в 2020 году компания впервые показала концепт собственного электромобиля — седана Vision-S. Однако это была демонстрация возможностей технологий Sony, которые она может предложить автопроизводителям для лицензирования — компания не планировала сама запускать продажи Vision-S, сообщало The Verge. С декабря 2020 года Sony начала тестировать Vision-S на дорогах общего пользования в Австрии.
но по 5
Ну а что, с играми у них хорошо получается, с фильмами тоже вполне
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