Транспорт
Богдан Музыченко

Беспилотное такси «Яндекса» начнёт работать в Москве в феврале 2022 года — «Ведомости» Статьи редакции

Правительство согласовало экспериментальный правовой режим.

  • В правительстве были разногласия об экспериментальном правовом режиме для беспилотных такси, теперь их устранили, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Проект постановления разработали после заявки «Яндекса» в 2021 году. Его планируют опубликовать в январе 2022 года.
  • Беспилотные такси запустят на 18 улицах Москвы, территории «Сколково», в Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае. В салоне должен будет сидеть водитель-испытатель. В «Сколково» и Иннополисе автомобили будут ездить самостоятельно без водителя-испытателя.
  • На первом этапе автомобили будут ездить по заранее определённым маршрутам по району Ясенево. Цена поездки будет такой же, как в обычном такси. Заказать беспилотное такси можно будет через приложение «Яндекс.Go».
  • Сначала компания будет постепенно давать доступ тем клиентам, которые отправили заявку на тестирование, чтобы урегулировать спрос, потому что «Яндекс» получил уже более 10 тысяч заявок, сообщила представитель компании.
  • Согласно экспериментальному правовому режиму, «Яндекс» должен будет передавать информацию об испытаниях беспилотных такси властям, отчитываться об административных нарушениях с участием автомобилей и работать под контролем правительства Москвы.
  • Постановление правительства начнёт действовать с 20 рабочего дня после дня издания акта. Представитель «Сберавтотеха» заявила, что компания также разрабатывает беспилотные автомобили для пассажирских и грузоперевозок и планирует сотрудничать с «Ситимобил».

#новость #яндекс #такси

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Denis Kiselev

Реально супер новость! 21 век наконец то наступает. Респект Яндексу что продавили всю нашу бюрократию и всё начинает работать - очень важный этап: это реальная и нормальная причина гордости за родину - мы одни из первых, да.

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19
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Семен Переделкин

Теперь главное - не лопнуть от патриотизма. СЛАВА РУССКОМУ ЯНДЕКСУ! ЗАВИДУЙТЕ ВСЕМ НАМ, КЛЯТЫЕ ПЕНДОСЫ! ВЫКУСИ, МАСК! МЫ ОПЯТЬ ПЕРВЫЕ! ПЫЩ-ПЫЩ!11

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–20
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Denis Kiselev

Ваш коммент выглядит глуповато и неадекватно: ведь повод для новости действительно отличный.

При всём том, что у многих и к яндексу отношение смешанное, но вот тут то - к чему придраться? При чём здесь пиндосы? Разве нельзя просто так порадоваться за яндекс и за нас всех, кому это стало доступно?

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12
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Семен Переделкин

Как это при чём здесь пиндосы? Ты ж, с Яндексом, теперь один из первых, гордость вон испытываешь, а значит уделал вот этих всех Масков и прочих буржуйских насекомых, тьфу на них.

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–11
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Denis Kiselev

Когда вы вместо радости за кого-то испытываете необходимость радоваться ПРОТИВ кого то, возможно, это составляет определенный диагноз - можно посоветовать обратиться к специалисту

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14
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Семен Переделкин

О, а вот и диванные диагносты пожаловали. Привет! Как дела?

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–7
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Denis Kiselev

Я вас к специалисту отправляю, услышьте пожалуйста - возможно, вам это будет актуально! А то язык надкусите, и отравитесь

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8
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Денис Демидов

Понять таких людей можно, им чем хуже, чем быстрее режим падет, хотя логика очень спорная, если посмотреть на всякие папуассии.
Я лично считаю все ровно наоборот, чем хуже, тем режим крепче, если диктатор не конченный идиот.
Тогда как если развитие общества опережает развитие государственного аппарата, то революция и снос этого ворья и гнилья будет более вероятным.

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1
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Denis Kiselev

Сколько я видел падений режима, да и в истории все мы читали - ничего хорошего народу все эти передряги не несут. Элита и правители сбегают, а в разрушенной стране остаются все остальные. Не хотелось бы

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0
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Ivan Off

Сёма, кризис - не в стране, он в головах (с) К счастью, в головах ребят из Яндекса кризиса нет.

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0
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nochnoy.ru

Вы кто и зачем вылезли с таким комментом? Что заставило это написать? Живёте на Украине? Мне серьёзно нужно для исследования.

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2
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Семен Переделкин

Первое сообщение в ветке - и сразу проход в хохлов? А ты времени зря не теряешь, смотрю. Но увы, расстрою тебя.

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0
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nochnoy.ru

Я потому и спросил вас кто вы и что заставило такое написать? Не хохол - уже какая-то информация, спасибо. А зачем написал? Сраная Рашка должна разваливаться - поэтому батхёрт от позитивных новостей? В чём дело?

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0
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Ivan Off

Детокс Семену Переделкину! )))) Доктор, мы его теряем! ))))

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1
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Даниил Мельник

Маск уже давно был переигран как дешёвка, известными тапочками из бутылок)))
Господи, спаси и сохрани умников, кто это придумал...

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0
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Radna

Супер, надеюсь испытания закончатся удачно и пустят по всем городам.

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10
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Игорь Потапенко

Прикольно канешн, только в городах им колеса поотвинчивают. Таксист сейчас это профессия безработных. Куда деваться людям которые сейчас за рулём? И по сугробам беспилотник врядли проедет.
А водитель-испытатель будет камеры протирать, чтоб чуда-юда видела куда едет :))

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–2
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Даниил Мельник

Да, тоже хотелось бы прокатиться))

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0
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Семен Переделкин

А в чём будет заключаться функция водителя-испытателя? Рулём крутануть сможет? А тапку в пол утопить? Или он там нужен исключительно для того, чтобы через окошко хуесосить рядом останавливающихся мясных таксистов?

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4
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Александр Медведь

Он и будет управлять этим беспилотником.

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0
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Sergei Timofeyev

Он для души ездит тут, а так - у него бизнес.

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7
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Василий Степанофф

Будет пересказывать пассажиру истории с Яндекс.Дзен, такой себе TEDx на минималках.

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1
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Oleg Oleg

Главная функция это ответственность.

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1
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Ivan Off

Функция водителя-испытателя будет заключаться в том, чтобы успокаивать параноидальных хомячков, до ужаса боящихся, что автопилот сделает что-то не так.

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–2
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Денис Николаев

а он точно рано или поздно что-то сделает не так

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1
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Ярослав Яшин

Я уже надеюсь, что уедет с чужим грузом в багажнике. Это из самого безобидного.

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0
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Дима Анонимный

Лучше из метро не вылазить. То с бараном спутают на байрам, то самокатеры, то эти эскадроны смерти

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3
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Даниил Мельник

Заметил небольшой прэкол - курьеры САМОКАТА, почему-то рассекают в основном на велосипедах)))

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7
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Денис Николаев

Если к велосипеду прикрутить электродвигатель, то он тоже будет сам катиться )

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0
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Radna

А ты попробуй на двух ногах передвигаться.

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1
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Ярослав Яшин

На другом количестве ног точно хуже.

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0
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Mik Petrov

Каждый день ходу на двух, нормально как то, привык

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0
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Бабка в засаде

Как тебе такое Илон Маск?! А? А?!!!!!!

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4
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Ivan Off

С языка снял )))

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0
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Ivan Off

По факту, Яндекс красавчики )))) Одни из немногих, кто действительно двигает прогресс на планете.

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3
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Ярослав Яшин

В лучших традициях яндекса, теперь такси будет решать куда вам надо. А не нравится - читайте пользовательское соглашение.

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–8
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Семен Переделкин

Тут ещё должна быть шуточка про "Плюс".

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0
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Даниил Мельник

Готово - в дороге водитель(или как это звать в такой ситуации), будет не умолкая рассказывать о преимуществах подписки ЯндексПлюс)

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1
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Ярослав Яшин

А не поставишь "приятная беседа" - тебе понизят рейтинг.

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0
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Даниил Мельник

:DDD

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0
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Ярослав Яшин

Минусующие, видимо, не в теме, что уже в некоторых сервисах нельзя корректировать маршрут, как хочется: https://vc.ru/claim/345542-kak-sdelat-plohoy-produkt-ili-yandeks-multitransport
А вероятность относительно фиксированных траекторий для робо-такси велика.

Как сделать плохой продукт или…
Всем привет!
vc.ru
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0
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Ivan Off

Зачем корректировать маршрут? )))) Задача такси - приехать из точки А в точку Б максимально быстро и без пробок. Это в равной степени характерно и для классического бомбилы, и для автопилота с ИИ.

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Ярослав Яшин

Очевидно, что вы не прочли зачем. У человека нет возможности измерить расстояние и нет возможности сократить его на 300-400 метров, чтобы воспользоваться такси.

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Ivan Off

Очевидно, что вы не объяснили, зачем. Ваши намеки слегка непонятны. В любом случае, если не нравится маршрут, построенный ИИ - всегда можете сесть за руль собственного авто.

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1
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Ярослав Яшин

Для этого есть ссылка на статью и комментарии, где это можно прочесть.
А я объяснил достаточно: "уже в некоторых сервисах нельзя корректировать маршрут, как хочется" - корректировать с разными целями. Там чтобы выполнить неочевидные условия пользовательского соглашения. А здесь, вполне может оказаться, что маршруты движения этих такси будут ограничены. И не выберите вы точки А и Б, как вам хочется (p.s. кстати, на тему двух точек - если вы не пользуетесь сложным маршрутом - это не значит, что другим не надо).

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Даниил Мельник

Похоже поездец регионам, если у них такое введут. Себестоимость такси ещё раз упадёт, из-за чего заказывать "машинку" будут в любое удобное время. От чего итак мучающиеся от кривой застройки и маршруток дороги, могут начать "лопаться"...
С другой стороны, есть удалёнка, но спасёт ли она...

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Sergei Timofeyev

Себестоимость такси ещё раз упадёт
 Конкурентов нет, окупать штат программистов надо. С чего это упадёт?

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Денис Николаев

Прибыль и так вырастет, т.к. не надо будет отстегивать большую часть оплаты водителю

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0
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Даниил Мельник

Ну вообще да, но конкурентов нет в первую очередь потому, что Яндекс от них старательно отбивается, пока что. Про штат программистов я не думаю, что всё это делалось с нуля, в США Яндекс чем-то похожим уже давно мается. Поэтому не думаю, что речь идёт о прямом переносе огромных издержек на проект. Но это и не означает, что Яндекс не захочет нарастить прибыль...
В общем на работу пора) В целом буду рад, если ничего не изменится, но знания того, сколько повалило в такси, когда "Эконом" стал стоить рядом, а иногда и меньше сотки, не дают покоя...

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–1
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Артемий Марусев

С чего это ей падать? Они же уже анонсировали, что стоимость поездки останется прежней. Мне кажется на беспилотнике менее безопасно передвигаться по одной дороге с "пилотниками", у которых порой фары и мозг выключены во время управления автомобилем.

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Даниил Мельник

Ну, значит мои опасения не оправдались) Выдыхаю)

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Οлег Κотов

вообще-то такси наоборот дороги разгружает в отличии от собственных авто

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Чит Чат
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1
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Sergei Timofeyev

в США Яндекс чем-то похожим уже давно мается
 За деньги госдепа? :) Это инвестиции, которые нужно отбивать. У нас другая модель инвестирования: деньги должны себя отбивать, а не как в Америке, когда в компанию инвестируют и дальше.

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0
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Денис Николаев

Открывается ООО "Электронный таксист", привлекает инвестиции, банкротится.
Открывается ООО "Такси будущего", привлекает инвестиции, банкротится.
Открывается ООО "Автопилот", привлекает инвестиции, банкротится.
Повторять до готовности продукта

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1
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Dmitrii Luckyenko

Маск: "Зато у нас есть проект!"

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Иван Поварёшкин

Жаль что до полного беспилота ещё лет 5-10

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Василий Степанофф

Вот и появились первые кандидаты на замену нейросетью - 370 тыс. человек (по официальным данным)

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Oleg Oleg

Тоже подал заявку на использование беспилотного такси надеюсь получится попробовать

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Должный хот-дог

Таксистам приготовиться!

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Ярослав Яшин

У меня давняя мечта идиота - машина междугородник. По городу я могу передвигаться сам, но как же круто было бы ночью перемещаться между городами. Пусть она будет ехать не более 60км\ч, зато нет необходимости контролировать процесс и никаких расходов на поезд.

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Old Nick

Да, вы я гляжу диванный путешественник.
Перегнать машину из города в город только по горючке стоит сравнимо с билетом на поезд.
а там еще амортизация и т.д.

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Ярослав Яшин

Смотрите дальше. Я всю европейскую часть России посетил на своём автомобиле. От Мурманска до Краснодара. И на восток до Уфы. И мне фиолетово, сколько это стоит.

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Виктор Михайлов

Начало прочёл как- «Бесплатное» такси

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Sergei Timofeyev

Яндекс» должен будет передавать информацию об испытаниях беспилотных такси властям, отчитываться об административных нарушениях с участием автомобилей и работать под контролем правительства Москвы.
 Сам Владимир Владимирович за завтраком будет изучать эту информацию.

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Читать все 65 комментариев
Транспорт
Богдан Музыченко
Беспилотное такси «Яндекса» начнёт работать в Москве в феврале 2022 года — «Ведомости» Статьи редакции

Правительство согласовало экспериментальный правовой режим.

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