Беспилотное такси «Яндекса» начнёт работать в Москве в феврале 2022 года — «Ведомости» Статьи редакции
Правительство согласовало экспериментальный правовой режим.
- В правительстве были разногласия об экспериментальном правовом режиме для беспилотных такси, теперь их устранили, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве. Проект постановления разработали после заявки «Яндекса» в 2021 году. Его планируют опубликовать в январе 2022 года.
- Беспилотные такси запустят на 18 улицах Москвы, территории «Сколково», в Иннополисе и центре «Сириус» в Краснодарском крае. В салоне должен будет сидеть водитель-испытатель. В «Сколково» и Иннополисе автомобили будут ездить самостоятельно без водителя-испытателя.
- На первом этапе автомобили будут ездить по заранее определённым маршрутам по району Ясенево. Цена поездки будет такой же, как в обычном такси. Заказать беспилотное такси можно будет через приложение «Яндекс.Go».
- Сначала компания будет постепенно давать доступ тем клиентам, которые отправили заявку на тестирование, чтобы урегулировать спрос, потому что «Яндекс» получил уже более 10 тысяч заявок, сообщила представитель компании.
- Согласно экспериментальному правовому режиму, «Яндекс» должен будет передавать информацию об испытаниях беспилотных такси властям, отчитываться об административных нарушениях с участием автомобилей и работать под контролем правительства Москвы.
- Постановление правительства начнёт действовать с 20 рабочего дня после дня издания акта. Представитель «Сберавтотеха» заявила, что компания также разрабатывает беспилотные автомобили для пассажирских и грузоперевозок и планирует сотрудничать с «Ситимобил».
Реально супер новость! 21 век наконец то наступает. Респект Яндексу что продавили всю нашу бюрократию и всё начинает работать - очень важный этап: это реальная и нормальная причина гордости за родину - мы одни из первых, да.
Теперь главное - не лопнуть от патриотизма. СЛАВА РУССКОМУ ЯНДЕКСУ! ЗАВИДУЙТЕ ВСЕМ НАМ, КЛЯТЫЕ ПЕНДОСЫ! ВЫКУСИ, МАСК! МЫ ОПЯТЬ ПЕРВЫЕ! ПЫЩ-ПЫЩ!11
Ваш коммент выглядит глуповато и неадекватно: ведь повод для новости действительно отличный.
При всём том, что у многих и к яндексу отношение смешанное, но вот тут то - к чему придраться? При чём здесь пиндосы? Разве нельзя просто так порадоваться за яндекс и за нас всех, кому это стало доступно?
Как это при чём здесь пиндосы? Ты ж, с Яндексом, теперь один из первых, гордость вон испытываешь, а значит уделал вот этих всех Масков и прочих буржуйских насекомых, тьфу на них.
Когда вы вместо радости за кого-то испытываете необходимость радоваться ПРОТИВ кого то, возможно, это составляет определенный диагноз - можно посоветовать обратиться к специалисту
О, а вот и диванные диагносты пожаловали. Привет! Как дела?
Я вас к специалисту отправляю, услышьте пожалуйста - возможно, вам это будет актуально! А то язык надкусите, и отравитесь
Понять таких людей можно, им чем хуже, чем быстрее режим падет, хотя логика очень спорная, если посмотреть на всякие папуассии.
Я лично считаю все ровно наоборот, чем хуже, тем режим крепче, если диктатор не конченный идиот.
Тогда как если развитие общества опережает развитие государственного аппарата, то революция и снос этого ворья и гнилья будет более вероятным.
Сколько я видел падений режима, да и в истории все мы читали - ничего хорошего народу все эти передряги не несут. Элита и правители сбегают, а в разрушенной стране остаются все остальные. Не хотелось бы
Сёма, кризис - не в стране, он в головах (с) К счастью, в головах ребят из Яндекса кризиса нет.
Вы кто и зачем вылезли с таким комментом? Что заставило это написать? Живёте на Украине? Мне серьёзно нужно для исследования.
Первое сообщение в ветке - и сразу проход в хохлов? А ты времени зря не теряешь, смотрю. Но увы, расстрою тебя.
Я потому и спросил вас кто вы и что заставило такое написать? Не хохол - уже какая-то информация, спасибо. А зачем написал? Сраная Рашка должна разваливаться - поэтому батхёрт от позитивных новостей? В чём дело?
Детокс Семену Переделкину! )))) Доктор, мы его теряем! ))))
Маск уже давно был переигран как дешёвка, известными тапочками из бутылок)))
Господи, спаси и сохрани умников, кто это придумал...
Супер, надеюсь испытания закончатся удачно и пустят по всем городам.
Прикольно канешн, только в городах им колеса поотвинчивают. Таксист сейчас это профессия безработных. Куда деваться людям которые сейчас за рулём? И по сугробам беспилотник врядли проедет.
А водитель-испытатель будет камеры протирать, чтоб чуда-юда видела куда едет :))
Да, тоже хотелось бы прокатиться))
А в чём будет заключаться функция водителя-испытателя? Рулём крутануть сможет? А тапку в пол утопить? Или он там нужен исключительно для того, чтобы через окошко хуесосить рядом останавливающихся мясных таксистов?
Он и будет управлять этим беспилотником.
Он для души ездит тут, а так - у него бизнес.
Будет пересказывать пассажиру истории с Яндекс.Дзен, такой себе TEDx на минималках.
Главная функция это ответственность.
Функция водителя-испытателя будет заключаться в том, чтобы успокаивать параноидальных хомячков, до ужаса боящихся, что автопилот сделает что-то не так.
а он точно рано или поздно что-то сделает не так
Я уже надеюсь, что уедет с чужим грузом в багажнике. Это из самого безобидного.
Лучше из метро не вылазить. То с бараном спутают на байрам, то самокатеры, то эти эскадроны смерти
Заметил небольшой прэкол - курьеры САМОКАТА, почему-то рассекают в основном на велосипедах)))
Если к велосипеду прикрутить электродвигатель, то он тоже будет сам катиться )
А ты попробуй на двух ногах передвигаться.
На другом количестве ног точно хуже.
Каждый день ходу на двух, нормально как то, привык
Как тебе такое Илон Маск?! А? А?!!!!!!
С языка снял )))
По факту, Яндекс красавчики )))) Одни из немногих, кто действительно двигает прогресс на планете.
В лучших традициях яндекса, теперь такси будет решать куда вам надо. А не нравится - читайте пользовательское соглашение.
Тут ещё должна быть шуточка про "Плюс".
Готово - в дороге водитель(или как это звать в такой ситуации), будет не умолкая рассказывать о преимуществах подписки ЯндексПлюс)
А не поставишь "приятная беседа" - тебе понизят рейтинг.
:DDD
Минусующие, видимо, не в теме, что уже в некоторых сервисах нельзя корректировать маршрут, как хочется: https://vc.ru/claim/345542-kak-sdelat-plohoy-produkt-ili-yandeks-multitransport
А вероятность относительно фиксированных траекторий для робо-такси велика.
Зачем корректировать маршрут? )))) Задача такси - приехать из точки А в точку Б максимально быстро и без пробок. Это в равной степени характерно и для классического бомбилы, и для автопилота с ИИ.
Очевидно, что вы не прочли зачем. У человека нет возможности измерить расстояние и нет возможности сократить его на 300-400 метров, чтобы воспользоваться такси.
Очевидно, что вы не объяснили, зачем. Ваши намеки слегка непонятны. В любом случае, если не нравится маршрут, построенный ИИ - всегда можете сесть за руль собственного авто.
Для этого есть ссылка на статью и комментарии, где это можно прочесть.
А я объяснил достаточно: "уже в некоторых сервисах нельзя корректировать маршрут, как хочется" - корректировать с разными целями. Там чтобы выполнить неочевидные условия пользовательского соглашения. А здесь, вполне может оказаться, что маршруты движения этих такси будут ограничены. И не выберите вы точки А и Б, как вам хочется (p.s. кстати, на тему двух точек - если вы не пользуетесь сложным маршрутом - это не значит, что другим не надо).
Похоже поездец регионам, если у них такое введут. Себестоимость такси ещё раз упадёт, из-за чего заказывать "машинку" будут в любое удобное время. От чего итак мучающиеся от кривой застройки и маршруток дороги, могут начать "лопаться"...
С другой стороны, есть удалёнка, но спасёт ли она...
Себестоимость такси ещё раз упадёт
Конкурентов нет, окупать штат программистов надо. С чего это упадёт?
Прибыль и так вырастет, т.к. не надо будет отстегивать большую часть оплаты водителю
Ну вообще да, но конкурентов нет в первую очередь потому, что Яндекс от них старательно отбивается, пока что. Про штат программистов я не думаю, что всё это делалось с нуля, в США Яндекс чем-то похожим уже давно мается. Поэтому не думаю, что речь идёт о прямом переносе огромных издержек на проект. Но это и не означает, что Яндекс не захочет нарастить прибыль...
В общем на работу пора) В целом буду рад, если ничего не изменится, но знания того, сколько повалило в такси, когда "Эконом" стал стоить рядом, а иногда и меньше сотки, не дают покоя...
С чего это ей падать? Они же уже анонсировали, что стоимость поездки останется прежней. Мне кажется на беспилотнике менее безопасно передвигаться по одной дороге с "пилотниками", у которых порой фары и мозг выключены во время управления автомобилем.
Ну, значит мои опасения не оправдались) Выдыхаю)
вообще-то такси наоборот дороги разгружает в отличии от собственных авто
в США Яндекс чем-то похожим уже давно мается
За деньги госдепа? :) Это инвестиции, которые нужно отбивать. У нас другая модель инвестирования: деньги должны себя отбивать, а не как в Америке, когда в компанию инвестируют и дальше.
Открывается ООО "Электронный таксист", привлекает инвестиции, банкротится.
Открывается ООО "Такси будущего", привлекает инвестиции, банкротится.
Открывается ООО "Автопилот", привлекает инвестиции, банкротится.
Повторять до готовности продукта
Маск: "Зато у нас есть проект!"
Жаль что до полного беспилота ещё лет 5-10
Вот и появились первые кандидаты на замену нейросетью - 370 тыс. человек (по официальным данным)
Тоже подал заявку на использование беспилотного такси надеюсь получится попробовать
У меня давняя мечта идиота - машина междугородник. По городу я могу передвигаться сам, но как же круто было бы ночью перемещаться между городами. Пусть она будет ехать не более 60км\ч, зато нет необходимости контролировать процесс и никаких расходов на поезд.
Да, вы я гляжу диванный путешественник.
Перегнать машину из города в город только по горючке стоит сравнимо с билетом на поезд.
а там еще амортизация и т.д.
Смотрите дальше. Я всю европейскую часть России посетил на своём автомобиле. От Мурманска до Краснодара. И на восток до Уфы. И мне фиолетово, сколько это стоит.
Начало прочёл как- «Бесплатное» такси
Яндекс» должен будет передавать информацию об испытаниях беспилотных такси властям, отчитываться об административных нарушениях с участием автомобилей и работать под контролем правительства Москвы.
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Правительство согласовало экспериментальный правовой режим.
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