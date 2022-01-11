Эстонский такси-сервис Bolt привлёк $709 млн — оценка выросла почти в два раза за полгода, до $8,4 млрд Статьи редакции
В августе 2021 года оценка компании составляла $4,75 млрд.
- Bolt привлёк деньги от фондов Sequoia Capital, Fidelity Management, Whale Rock, Owl Rock, D1, G Squared, Tekne, Ghisallo и других, сообщает Techcrunch.
- Компания потратит средства на расширение в новых регионах, развитие экспресс-доставки продуктов Bolt Market и строительство новых магазинов для сбора заказов.
- Bolt развивает агрегатор такси, с 2019 года — сервис доставки еды, а с июля 2020 года — сервис аренды электровелосипедов. Услугами пользуются более 100 млн человек в 45 странах, приводит данные издание. Количество пользователей увеличилось за полгода на четверть за счёт объединения разных сервисов в одном приложении.
- В августе 2021 года Bolt привлёк $713 млн при оценке в $4,75 млрд, а в декабре 2020 года — $182 млн c оценкой в $2 млрд.
- Bolt работает в Эстонии, Армении, Украине и ещё в около 40 городах в Европе, Азии и Африке. До ноября 2021 года сервис работал в Петербурге, но ушёл из России по «причинам, связанным с бизнесом».
Им пора выходить на рынок строительных материалов со слоганом: "Забей Болт". Пузырь надувается всё сильнее.
«Я на болте доеду» у нас тут локальный мем
С таким слоганом больше подходит для сервиса прокрастинации (огромный рынок, кстати)
Я не уверен, что среди этих людей будет много платёжеспособных. :)
Так главное же MAU и DAU нагнетать максимально
В чем их ноу-хау? Это же не единственный подобный сервис
Хауноу)) Ну так и сетей питания много, и брендов одежды, да много чего. Нет никакого ноу хау, есть просто здоровая конкуренция и это хорошо
Раньше, не знаю как сейчас, комиссии для водителей в Болт были ниже, чем у основного конкурента. В Европе раньше и цены на поездки были чуть ниже, чем у Убера.
Я так понимаю весь бизнес сводится к максимальной накачке и выходу на IPO, чтобы первые инвесторы могли сбежать с убыточного корабля.
Объясните мне фишку болта, почему им пользуются? У меня исключительно негативный опыт
Пользовался в Киеве и такси, и самокатами. Очень даже удобный сервис. Больше пользовался Болт, чем Убер.
В Таиланде он такой же как местный Uber (Grab), тока стоит дешевле. А так - все то же самое практически. А если нет разницы то зачем платить больше
Интересно. В Индонезии наоборот Grab-ом пользоваться было выгоднее, особенно на короткие расстояния.
Это один из многих сервисов такси. Какая разница чем пользоваться, лишь бы в конкретный период времени была машина за адекватную цену
Думаю, ограничение скорости 20 км/ч.
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