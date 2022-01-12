Транспорт
Валерия Козлова

General Motors запустит сервис по продаже подержанных автомобилей Статьи редакции

Компания хочет составить конкуренцию уже существующим сервисам вроде CarMax и Carvana.

  • Компания запустит сервис CarBravo весной 2022 года. Приобрести машины можно будет как онлайн, так и в дилерских центрах.
  • На платформе будут доступны автомобили General Motors, а также машины других производителей.
  • Компания начала регистрацию дилеров Chevrolet, Buick и GMC и рассчитывает, что большинство из них присоединится к проекту. Бренд Cadillac разработает собственную площадку по продаже подержанных автомобилей, отмечает WSJ.
  • General Motors рассчитывает, что новый сервис составит конкуренцию платформе по продаже подержанных автомобилей CarMax, онлайн-сервису Carvana и другим. Также компания заявила, что в дилерских центрах General Motors около 400 тысяч автомобилей — это больше чем у существующих конкурентов.

#новость #generalmotors

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Jack Hammer

Я требую Lancer Evolution VI.

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KINCH

General Motors, подарите мне Ford F-150 Raptor, пожалуйста 👀

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Последний паук например

Вообще обязать бренды принимать свои машины обратно на продажу или утилизацию. А то развели тут какой-то рынок автозапчатей и в целом автохламный рынок. За одно и полукриминальные бизнесы перейдут под крыло автобрендов :)

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Владимир Шестаков

А почему бы и нет, с рук не всегда безопасно брать. Главное, чтобы цены не завышали

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Alexander Ivanov

А мой многолетний опыт говорит об обратном, именно с рук, у реальных владельцев, нужно покупать подержаные тачки, а не у перекупов.
Причина очень проста - перекупы и владельцы продают на одном и том же рынке по одним и тем же ценам. Но перекупу нужна маржа, поэтому он покупает тачку дешевле, более убитую, наводит дешевый лоск и продает дороже с маржой.
Отделы трейд-ин официальных дилеров - это точно такие же перекупы, они работают за маржу.

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