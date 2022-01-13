Транспорт
Евгения Евсеева

Tesla удалила с сайта информацию о начале массового производства Cybertruck в 2022 году Статьи редакции

Производство начнётся не раньше 2023 года, сообщал Electrek.

  • На сайте Tesla обновилась информация на странице предзаказа Cybertruck — раньше она сообщала, что выбрать электропикап можно до начала производства в 2022 году, теперь дата отсутствует, заметило Edmunds. Архивная копия сайта показывает, что компания удалила её в конце декабря 2021 года, пишет The Verge.

  • Илон Маск представил Cybertruck в ноябре 2019 года. В августе 2021 года количество предзаказов электрокара превысило 1,2 млн.
  • В 2021 году Маск предупредил, что компания столкнётся с проблемами при производстве из-за особенностей конструкции, например, стального корпуса. Позже на сайте Tesla обновилась информация — начало производство перенесли c конца 2021 года на 2022 год.
  • В сентябре 2021-го издание Electrek со ссылкой на заявление Маска сотрудникам сообщило, что массовое производство Cybertruck вряд ли начнётся раньше 2023 года.
Cybertruck Tesla

#новость #cybertruck #tesla

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4 комментария
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Safort

Частые переносы релизов – визитная карточка Маска.

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Anatoly Ficus

Ожидаемо, ведь по одним нормам безопасности он не подойдёт для дорог массового пользования

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Маркетологов к стенке

Не, по сравнению с новинками пикапов, этот выглядит конечно максимально убого. Но, тут хотя бы не слизанные, как модель s, а что-то свое.

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Д Хб

Нейросетку недостаточно обучили.

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