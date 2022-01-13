Рыночная капитализация Ford впервые превысила $100 млрд Статьи редакции
Компания стала четвёртой после Tesla, Toyota и Volkswagen.
- На 22:20 по мск акции компании стоят $25,38 за штуку, достигнув максимума за последние 20 лет, пишет CNBC.
- Рост может быть связан с планами Ford по увеличению производства электрокаров, отмечает издание.
- Компания заняла четвертое место по капитализации среди автопроизводителей, обогнав General Motors ($90 млрд) и Rivian ($75 млрд).
- Первое место занимает Tesla — в октябре 2021 года её рыночная стоимость превысила $1 трлн, на втором месте — Toyota ($346 млрд), на третьем — Volkswagen ($121 млрд).
Тэкс ну что, кто там писал что Тесла всех порвёт? Как жеж так, она должна была всех убить, но «все» почему-то не умирают, но даже наоборот растут и развиваются?
Кагбэ у Теслы сейчас оценка выше, чем у пяти следующих производителей вместе взятых) Полагаю что у Теслы всё замечательно.
У Теслы все замечательно, но у других кажется тоже не плохо. А это чота не стыкуется с мнением «Тесла всех убьёт»
Люблю Форд. Коплю на GT. Люблю механику.
Щас канадский теслабой местный прибежит и расскажет тебе, что звук мотора это отстой, что коробки вообще быть не должно, что мясо должно быть соевым а пиво - безалкогольным )) Ну и ещё можно пластиковую бабу для завершения картины
ахахаха...
Мне кажется он школота с Барнаула
Спасибо. Интересная информация. Думаю, в долгосрочном перспективе можно покупать.
лол, надо проверить
не поймал ли я маржин-колл
хе-хе
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