Транспорт
Маша Цепелева

Стартап Green Drive установит 50 быстрых зарядных станций для электромобилей на трассе Москва-Новороссийск к 2024 году Статьи редакции

Пока в разных регионах России работают девять станций компании.

  • В 2022 году Green Drive планирует установить 20 зарядок на трассе М4 между Москвой и Краснодарским краем и потратит на это 60 млн рублей, сообщают «Ведомости». Весь проект обойдётся в 150 млн рублей. Станции мощностью по 150 кВт смогут зарядить электрокар за полчаса.
  • Стартап планирует установить ещё 80 зарядок в европейской части России и ЮФО в 2022 году и потратит на это 250 млн рублей.
  • В 2021 году Green Drive установила девять зарядок — по две в Москве и Краснодаре, четыре в Сочи и одну в Ростовской области. В первый месяц спрос составлял 280–290 заправок, к концу года — 1200, по данным компании. Стоимость 1 кВт⋅ч — 17 рублей.
  • Пока деньги в стартап вкладывает только его основатель, бывший гендиректор АФК «Система» Андрей Дубовсков. В ближайшее время компания планирует привлечь институциональных инвесторов и не исключает выпуск облигаций и проведение IPO.
  • В России около 1500 зарядок для электрокаров, пояснили изданию в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. 95% станций в Москве и Петербурге установили «Россети». В 2021 году в России продали 1001 электромобиль, пишет издание со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса. Это в 2,6 раза больше, чем в 2020 году.
  • В сентябре 2021 года другой стартап по производству быстрых зарядок L-Charge привлёк $1,5 млн. В августе в Москве заработала первая мобильная станция в тестовом режиме, в 2022 году компания планирует выйти на рынок Лондона.

#новость #электромобили

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Пока в разных регионах России работают девять станций компании.

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